Dyson OnTrac : Darty pulvérise le prix de ce casque audio de qualité et endurant pendant les soldes

Qui a dit qu’un casque audio devait forcément être passe-partout ? Avec le Dyson OnTrac, vous ne passerez pas inaperçu, vous pourrez même le personnaliser, mais surtout, vous pourrez profiter d’une qualité d’écoute aux petits oignons. Et ça tombe bien puisque au lieu de 499 euros, il passe à 399 euros chez Darty.

Actif sur davantage de marchés depuis plusieurs années, le spécialiste des aspirateurs sans-fil Dyson est parvenu à se faire une petite place sur le créneau des casques sans fil. Après un premier modèle aux allures de film de science-fiction, doté d’un filtre à air, Dyson est revenu avec un casque audio plus simple, le OnTrac, mais pas forcément plus sobre, où sophistication, personnalisation et qualité sonore ne font qu’un. De quoi profiter de ses morceaux préférés avec classe à petit prix, puisque Darty offre une réduction de 100 euros à l’occasion des soldes d’été.

Les points forts du Dyson OnTrac

Réduction de bruit et mode Transparent très efficaces

Qualité sonore riche, à la fois précise et équilibrée

Finitions au top et autonomie généreuse

Au lieu de 499 euros, le Dyson OnTrac est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Dyson OnTrac. Le tableau s’actualise automatiquement.

Qualité et autonomie au rendez-vous

Avec ce deuxième casque audio, Dyson prouve une nouvelle fois qu’il a toutes les compétences pour proposer un produit audio de qualité. Une maitrise qui le place directement au niveau des modèles haut de gamme puisque le Dyson OnTrac assure effectivement un rendu sonore riche, précis et équilibré. À cela s’ajoute une réduction de bruit et mode Transparent des plus performants.

Des performances qui ne l’empêchent pas d’assurer sur le long terme puisque le OnTrac peut tenir pendant plus de 50 heures sans souci, avec la réduction de bruit activée en plus ! C’est vraiment impressionnant et cela le place parmi les plus endurants du marché.

La personnalisation avant le confort

Difficile de passer outre le design de ce casque, à la fois high-tech et urbain. Il se démarque beaucoup trop de la concurrence pour cela. Un aspect qui devrait plaire à certains. Et comme si cela n’était pas suffisamment, le constructeur britannique propose même de personnaliser son casque. Arceau, coussinets et coques externes, tout y passe. De quoi exprimer au mieux toute sa personnalité. Alors que la plupart des constructeurs misent sur des produits épurés, voire insipides, Dyson marque des points.

Depuis son encombrant Zone, le spécialiste des aspirateurs sans-fil a fait du chemin. Exit donc la visière et le purificateur d’air. De quoi alléger ce deuxième casque. Malheureusement, le Dyson OnTrac reste assez lourd (451 g) ce qui a forcément un impact sur le confort et c’est certainement son plus gros point faible. Au bout d’un certain temps de port, cet aspect se faire… lourdement ressentir.

