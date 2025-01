Boulanger dépoussière le prix du Dyson V12 Origin pendant les soldes d’hiver

Dyson est devenu, avec le temps, la référence des aspirateurs balai haut de gamme. En témoigne le modèle V12 Origin que Boulanger rend un peu plus abordable avec cette réduction de 100 euros pour les Soldes.

Preuve, s’il en est, de son appartenance au haut de gamme : Dyson propose des versions améliorées de ses aspirateurs, tout comme le fait Apple avec ses iPhone d’année en année, ou Samsung avec ses Galaxy. Bref, ici, vous avez un aspirateur balai sans-fil ni sac, qui permet de faire votre ménage efficacement et rapidement. Son design soigné et son poids plume font qu’il est facile de le passer sur toutes les surfaces. Sans compter la multitude d’accessoires inclus dans cette offre à -20% chez Boulanger, grâce aux soldes d’hiver 2025.

Les points forts du Dyson V12 Origin

Sa puissance d’aspiration de 120AW le rend efficace en toute circonstance

Son autonomie maximale de 60 minutes

Les différents accessoires inclus permettent de le passer n’importe où

Le Dyson V12 Origin est un produit que vous retrouvez d’habitude à 499 euros. Heureusement, les Soldes d’hiver sont passées par là chez Boulanger, permettant au site d’afficher cet aspirateur balai pour 399 euros. Ce n’est pas le seul modèle à être concerné par les Soldes : le plus récent, le Dyson V15 Detect Absolute, est, lui aussi, en promo, à 599 euros au lieu de 799 euros.

Un aspirateur balai Dyson qui n’arrive pas seul

Comme nous l’avons mentionné quelques fois plus haut, le Dyson V12 Origin est livré avec une panoplie d’accessoires. Avec lui, vous recevez aussi la fameuse brosse douce Fluffy, indispensable pour le ménage quotidien. Sa conception avec des poils en nylon doux et en fibre de carbone fait qu’elle n’abîme pas les sols, donc c’est le top pour les parquets. Vous retrouvez aussi une mini brosse motorisée auto-démêlante, idéale pour nettoyer le panier du chien, du chat ou encore les sièges de voiture.

Avec, il y a aussi une brosse anti-rayures, pour nettoyer les surfaces délicates sans les abîmer. En plus, cette brosse dispose d’une fonction auto-nettoyante. Sans oublier l’accessoire pour les espaces exigus, ces petits coins oubliés où va s’agglutiner toute la poussière. Enfin, il y a aussi une rallonge flexible pour gagner jusqu’à 60 cm, et un accessoire combiné brosse/embout large, si besoin.

L’aspirateur idéal pour les tâches ménagères

Le Dyson V12 Origin est un aspirateur balai ayant la particularité de ne pas avoir de sac non plus. La poussière et les débris sont stockés dans un réservoir de 0,35 l, que vous videz au-dessus d’une poubelle en pressant un bouton, comme ça vous ne vous salissez pas les mains. En plus, il y a un filtre HEPA qui capture 99,97% des particules microscopiques et allergènes jusqu’à 0,1 micron, pour rejeter de l’air pur dans la maison.

La batterie incluse a une autonomie de 60 minutes maximum, mais ça, c’est si vous utilisez le mode Eco. Comme sur la majorité des Dyson, vous avez plusieurs modes de puissance, ici les modes Auto et Boost, qui vident la batterie plus vite. Notamment le Boost qui vide la batterie en 10 minutes, donc à n’activer qu’en cas de nécessité. Car il faut 4h de charge pour le remettre à 100%, un ratio assez élevé.

Certes, le Dyson V12 Origin facilite le ménage des sols. Mais si vous voulez vraiment vous en débarrasser, vous pouvez aussi opter pour un aspirateur robot autonome, comme ceux dont nous parlons dans notre guide d’achat.

