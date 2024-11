Le Dyson V8 Origin est disponible à un prix très spécial pendant l’avant-première du Black Friday

Si vous en avez marre de passer trop de temps Ă faire le mĂ©nage, Dyson et Cdiscount peuvent vous soulager. Avec le Dyson V8 Origin Ă -30 % chez le site marchand, c’est le moment ou jamais de craquer.

Qui ne connait pas Dyson, cette marque principalement d’Ă©lectromĂ©nager qui a plus ou moins rĂ©volutionner le game des aspirateurs en proposant des modèles sans sac puissants et performants. Leur seul problème : leur prix. Mais ce n’est plus une entrave avec le Black Friday qui a commencĂ© en avance chez Cdiscount. Vous pouvez en effet commander le Dyson V8 Origin Ă 269,99 euros au lieu de 379 euros.

Pourquoi choisir le Dyson V8 Origin ?

Parce qu’il a une puissance d’aspiration de 115 AW

Parce qu’il a une autonomie de 40 minutes en mode Eco

Au top sur toutes les surfaces

Sur le site officiel de Dyson, le V8 Origin coĂ»te 379 euros, tout comme sur Cdiscount. Sauf qu’avec le Black Friday, vous pouvez vous faire un petit kiff et le commander pour 269,99 euros.

Un V8 peut-ĂŞtre, mais encore bien efficace

Tout comme Apple et Samsung avec leurs smartphones, Dyson numĂ©rote ses aspirateurs pour marquer l’Ă©volution et l’apparition de nouveaux modèles. Ainsi, si en ce moment, le dernier-nĂ© fait partie de la gamme de V15, le Dyson V8 Origin proposĂ© ici reste encore très compĂ©titif et surtout : son prix en baisse le rend beaucoup plus abordable.

Avec lui, vous pouvez entretenir votre intĂ©rieur sans faire trop d’effort, puisqu’il utilise un moteur Cyclone 2 Tier Radial qui fait 110 000 tours/minute. De ce fait, vous pouvez le passer sans problème sur les sols durs, les tapis, la moquette, etc. Bon par contre, si vous avez des tapis Ă poils longs, ça va devenir un peu plus compliquĂ©. C’est le moment de dĂ©gainer le mode Max qui fait passer l’autonomie Ă seulement 7 minutes, mais permet de faire tout ce que vous voulez.

Il est vraiment pratique, malgré le ratio autonomie/charge

Ce qu’on aime avec cet aspirateur, c’est vraiment son aspect pratique. Vous le dĂ©crochez de sa base et il est immĂ©diatement utilisable. En plus, il est lĂ©ger puisque la marque va Ă l’essentiel : un bloc moteur avec la poignĂ©e et le bac Ă poussière, un tube et la brosse en bas, c’est tout. Vous appuyez sur le bouton d’aspiration et vous pouvez pousser ses 2,5 kg assez facilement pour faire le mĂ©nage.

Bon, comme pour la plupart des Dyson, le problème principal se situe au niveau de la batterie et l’autonomie. La marque annonce 40 minutes, mais c’est si vous l’utilisez au minimum. En mode Puissance, elle est divisĂ©e par deux, et en mode Max, divisĂ©e encore par 4. Et il faut pas moins de 5h pour le charger. Mais utilisĂ© avec parcimonie, il permet de faire tout votre mĂ©nage en une session.

Si vous voulez vraiment vous dĂ©barrasser de la corvĂ©e de mĂ©nage et la laisser aux mains d’un aspirateur robot autonome, vous pouvez dĂ©couvrir d’excellentes rĂ©fĂ©rences dans notre guide d’achat dĂ©diĂ©.

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et dĂ©jĂ commencĂ© pour la majoritĂ© des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.