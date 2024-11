Pour le Black Friday, Dyson donne un grand coup de balai dans ses prix

Jusqu’au 2 décembre, Dyson met les petits plats dans les grands et propose des réductions de plusieurs centaines d’euros sur ses aspirateurs les plus puissants.

Dyson est un constructeur incontournable quand il s’agit d’allier technologies innovantes et performances d’aspiration. Une qualité qui a un prix.

Heureusement, jusqu’au 2 décembre, le constructeur rend ses meilleurs modèles plus abordables avec des réductions allant jusqu’à 200 euros sur certains modèles. Mieux, Dyson ajoute 5 % de remise supplémentaire à partir de 400 euros d’achats et 10 % à partir de 700 euros grâce au code DYSONBF-10.

Pendant cette période, vous pouvez ainsi profiter des offres suivantes :

Dyson V15 Detect Total Clean : ne laissez aucune chance à la poussière

Que peut-on faire de plus lorsque l’on propose déjà les aspirateurs parmi les plus performants du marché ? Dyson a trouvé : il suffit de rendre la saleté visible pour mieux l’aspirer.

Pour y parvenir, le constructeur a intégré à son V15 Detect un éclairage LED dans la tête de brossage Optic Fluffy. En affleurant le sol, pile au bon angle, cette lumière met en évidence toutes les saletés. La brosse antistatique n’en fait ensuite qu’une bouchée.

Le Dyson V15 Detect Total Clean équipé de la brosse Optic Fluffy. // Source : Dyson

Pour compléter cette première brosse, le Dyson V15 Detect Total Clean est également livré avec pléthore d’accessoires :

une minibrosse motorisée auto-démêlante pour les cheveux et les poils ;

une brosse pour matelas et tissus ;

un long suceur ;

une brosse Digital Motorbar, adaptée à toutes les surfaces ;

une brosse douce ;

une brosse dure ;

une brosse-embout 2-en-1.

Côté puissance d’aspiration, le Dyson V15 Detect Total Clean profite de la technologie Hyperdimium, le moteur dernière génération capable d’aspirer les particules les plus fines. L’écran LCD indique également la quantité de poussière aspirée et la taille des particules détectées. Le Dyson V15 Detect Total Clean profite enfin d’une batterie lui permettant d’aspirer pendant près d’une heure en mode Eco.

Grâce à ses multiples brosses, le Dyson V15 Detect Total Clean aspire même les poils d’animaux. // Source : Dyson

En ce moment et jusqu’au 2 décembre, le Dyson V15 Detect Total Clean est à 548,29 euros.

Dyson V12 Detect Slim : il n’a de mince que son nom

Dans la même veine que le V15, le Dyson V12 Detect Slim offre un excellent compromis puissance/budget. Il est par ailleurs parfaitement équipé pour aspirer sous les meubles bas grâce à sa brosse capable de se déporter à 90 degrés. Il profite par ailleurs d’un ensemble d’accessoires presque identique à celui proposé pour le V15.

Le Dyson V12 Detect Slim. // Source : Dyson

Il possède enfin trois modes d’aspiration (automatique, boost et éco) pour s’adapter à toutes les situations, de la plus simple à la plus complexe.

Le Dyson V12 Detect Slim est en ce moment 416,61 euros.

Dyson WashG1 : un sol impeccable sans effort

Dédié au nettoyage humide des sols durs, le Dyson WashG1 s’attaque particulièrement bien à la saleté incrustée. Il est en effet équipé de deux rouleaux, un à l’avant, l’autre à l’arrière. Le premier lave, le second sèche. Entre les deux, deux brosses en contact avec les rouleaux permettent de séparer les résidus solides des liquides et de les guider vers le bac collecteur adéquat. Cela garantit ainsi que vos rouleaux effectuent un nettoyage impeccable sans laisser de traces sur le sol.

Le Dyson WashG1 nettoie tous les sols durs. // Source : Dyson

Avec son important collecteur d’eau sale, il peut nettoyer des surfaces allant jusqu’à 290 mètres carrés. Il s’adapte également à toutes les situations puisqu’il est équipé de trois niveaux de nettoyage, du plus faible au plus fort pour les tâches incrustées au sol.

Le Dyson WashG1 est en ce moment proposé au prix de 649 euros et perd ainsi 50 euros.

Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2 : pour ceux qui préfèrent le bon vieil aspirateur traineau

Loin d’être dépassé, l’aspirateur traineau reste un intemporel, symbole de stabilité dans une maison qui peut être en perpétuel chaos. Et le Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2 possède d’excellents arguments pour vous en convaincre.

Il est d’abord silencieux, 25 % de plus que ses prédécesseurs selon le constructeur, et bien plus qu’un aspirateur balai. Son collecteur sans filtre lui permet de nettoyer toute votre maison, le tout sans avoir besoin de changer le moindre accessoire.

le Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2. // Source : Dyson

Quant à la brosse pneumatique dont il est doté, elle se redresse et s’abaisse automatiquement en fonction du type de sol (dur ou tapis) pour aspirer le maximum de poussière. Pour passer sous les meubles, son manche flexible à 360 degrés permet de le plier sous tous les angles. Il possède enfin le système d’aspiration Cinetic, exclusif aux produits Dyson, qui assure d’isoler la poussière de l’air grâce à la force centrifuge.

Jusqu’au 2 décembre, le Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2 est disponible à 299 euros, soit 100 euros de moins qu’habituellement.