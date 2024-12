Asus ROG Swift OLED PG32UCDM : l’un des meilleurs écrans gaming de l’année est 400 € moins cher pendant le Cyber Monday

Grande diagonale, taux de rafraîchissement de 240 Hz, écran OLED 4K UHD… Le récent écran PC gamer Asus ROG Swift OLED PG32UCDM a tout pour plaire. Un excellent modèle que l’on trouve, pendant ce Cyber Monday, à 1 099,99 euros au lieu de 1 499 euros chez Boulanger.

Plusieurs références haut de gamme ont récemment fait leur entrée sur le marché des écrans PC gamer. On compte notamment l’Alienware AW2725DF, le MSI MPG 321URX ou encore l’Asus ROG Swift OLED PG32UCDM, celui qui nous intéresse particulièrement aujourd’hui. Comme les deux autres modèles, ce moniteur Asus embarque une dalle QD-OLED sublime, mais ce n’est pas là son seul atout : taux de rafraîchissement élevé, grande diagonale, résolution 4K… Bref, il a tout bon. Et la bonne nouvelle, en ce Cyber Monday, c’est qu’il est bien moins cher qu’à son lancement grâce à une réduction de 400 euros.

Les points forts de l’Asus ROG Swift OLED PG32UCDM

Une dalle QD-OLED de 31,5 pouces compatible 4K

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Un pic lumineux capable d’atteindre 1 000 cd/m²

Lancé à 1 499 euros, l’écran PC Asus ROG Swift OLED PG32UCDM est aujourd’hui disponible en promotion à 1 099,99 euros chez Boulanger.

Un design affirmé

Généralement, les écrans PC de la gamme ROG d’Asus sont reconnaissables entre mille grâce à leur design affirmé et parfois tape-à-l’œil. Le modèle PG32UCDM embarque par exemple un caisson assez imposant à l’arrière avec une zone d’éclairage RGB relativement large, qui renferme aussi un dissipateur thermique bien utile. Asus a même ajouté un petit module qui projette son logo sur le bureau. C’est sympa, mais gadget et pas vraiment écolo, mais vous pouvez toujours désactiver ces éclairages pour économiser de l’énergie.

Autrement, on a droit à une dalle très fine, avec des bordures presque inexistantes, qui rendent l’écran très attrayant. Il s’équipe aussi d’un solide bras qui lui offre une ergonomie confortable : la hauteur, l’inclinaison et la rotation peuvent être réglées à votre guise. Pour ce qui est du support, il s’agit d’un simple et large trépied qui permet de surélever légèrement l’écran. Sur cet écran, on trouve par ailleurs une connectique très complète, avec deux connecteurs HDMI 2.1 (48 Gb/s), un DisplayPort 1.4 avec DSC (qui rend possible la 4K à 240 Hz), un hub USB composé de trois ports USB-A 3.2 Gen 1, un USB-C avec Power Delivery jusqu’à 90 W, un port upstream USB-B, mais aussi un connecteur jack 3.5 mm et un SPDIF. Un switch KVM est même inclus.

Une image épatante, tout simplement

L’Asus ROG Swift OLED PG32UCDM intègre une grande et sublime dalle QD-OLED de 31,5 pouces, signée Samsung Display, qui offre des noirs intenses, un contraste infini, une très large palette de couleurs (le spectre DCI-P3 est couvert à 99,1 % !), des angles de vision très ouverts, mais aussi des temps de réponse ultra-courts. Bref, le must pour jouer dans les meilleures conditions. Notez tout de même que l’écran manque malheureusement de luminosité pour les contenus HDR dès lors que ceux-ci nécessitent plus de peps sur de larges zones, mais sur de petites surfaces, le pic lumineux peut atteindre 1 000 cd/m².

En jeu, l’Asus ROG Swift OLED PG32UCDM régale les gamers exigeants avec sa définition 4K et son taux de rafraichissement de 240 Hz, qui promet donc une fluidité admirable, des objets en mouvement faisant preuve d’une grande clarté et un ghosting imperceptible. Retenez toutefois que pour profiter de la 4K@240Hz, certains titres demanderont une configuration bien robuste. Asus ne s’est pas arrêté là et a aussi opté pour le support du Dolby Vision, disponible via une mise à jour du firmware. Les fonctionnalités du menu GamePlus aideront également un paquet de joueurs, à l’image du Dynamic Crosshair (placement d’un réticule au centre de l’écran) et Dynamic Shadow Boost (pour améliorer la luminosité de l’image et faire ressortir chaque détail).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus ROG Swift OLED PG32UCDM.

