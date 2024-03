Test du Alienware AW2725DF : du QD-OLED de 3e génération à 360 Hz pour une expérience de folie

Alienware persiste et signe avec son AW2725DF. Sans pour autant venir révolutionner le marché des écrans gaming, cette nouvelle référence tire vers le haut performances et qualité d’image, tout en adoptant un positionnement tarifaire plus avantageux que bon nombre de concurrents.



Aussi bien recommandable pour les créateurs que pour les joueurs grâce à sa richesse colorimétrique, ses noirs profonds et performances de haute volée, l’Alienware AW2725DF est également beaucoup plus à l’aise que ses prédécesseurs en bureautique, et ce grâce à une amélioration de la structure de sous-pixels qui offre un meilleur rendu qu’auparavant sur le texte.



Du côté de l’HDR, cet écran s’en sort bien pour faire fourmiller l’image de petits détails dans les hautes lumières. Seulement, sa luminosité reste très limitée sur des surfaces plus importantes, si bien que ceux qui souhaitent profiter d’une expérience HDR plus complète se tourneront sans doute vers le Mini-LED, quitte à dire adieu aux contrastes fous de l’OLED. L’antireflet est également un autre point de haute importance lors du choix d’un écran comme celui-ci, et sur ce point l’Alienware AW2725DF se contente d’un revêtement semi-brillant qui impactera plus ou moins fortement son visionnage en fonction de la provenance des sources lumineuses de votre pièce.



Néanmoins, si c’est une expérience de jeu extrêmement fluide que vous recherchez, tout en conservant une qualité d’image, disons-le, fantastique, alors l’Alienware AW2725DF est fait pour vous !