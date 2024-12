ROG Ally X : la nouvelle (et excellente) console portable d’Asus est déjà en promo grâce au Cyber Monday

L’Asus ROG Ally X est une version revue et corrigée de sa console PC portable lancée en 2023. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est une vraie réussite. Elle a beau être sortie sur le marché tout récemment, la ROG Ally X est d’ores et déjà disponible à prix réduit pendant le Cyber Monday : Rakuten la propose à 839 euros au lieu de 899,99 euros.

Seulement un an après sa sortie, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme a déjà une héritière : l’Asus ROG Ally X, une nouvelle console PC portable lancée cet été qui nous a vraiment impressionnés. Plus puissant et plus endurant, ce modèle surpasse largement la version originale. Le hic, c’est son prix de départ, qui s’approche bien plus de celui d’un PC portable gamer d’entrée de gamme que de celui d’une console portable. Heureusement, pendant le Cyber Monday, on a droit à une baisse de prix non négligeable de 60 euros.

Les points forts de l’Asus ROG Ally X

Une grosse puissance

Une autonomie record

Un écran VRR unique sur le marché

Lancée à 899,99 euros, l’Asus ROG Ally X est aujourd’hui disponible en promotion à 839 euros chez Rakuten grâce à une réduction et à un code promo, CYBER10. Sachez aussi qu’elle est affichée à 849 euros à la Fnac et chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Asus ROG Ally X. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une console plus agréable en main

Pour sa ROG Ally X, Asus a opéré pas mal de changements par rapport à sa première console portable phare, notamment au niveau du design. C’est simple : cette version 2024 est bien plus ergonomique que son aînée. Les poignées sont par exemple plus épaisses et plus profondes, et donc bien plus confortables en main. L’absence de coin tranchant est aussi à saluer, de même que le type de plastique choisi, qui paraît plus qualitatif que sur la précédente version. La ROG Ally X est tout de même plus lourde que la ROG Ally Z1 Extreme (678 g contre 608 g), et cela se ressent légèrement à l’usage. Côté boutons et gâchettes, les défauts du premier modèle ont heureusement été corrigés : les joysticks sont plus résistants, les boutons ABXY sont parfaitement plats et dotés d’une pression plus marquée, les gâchettes tombent plus facilement sous le doigt et la croix de direction se révèle bien plus précise.

L’une des meilleures nouvelles de cette ROG Ally X, c’est aussi la disparition du port propriétaire XG Mobile, au profit de deux ports USB 4 compatibles Thunderbolt 3. Ce qui ne change pas vraiment, en revanche, c’est l’écran : on fait toujours face à une dalle IPS LCD de 7 pouces, supportant une définition de 1920 x 1080 pixels, avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et une luminosité maximale promise à 500 cd/m². Surtout, il s’agit toujours du seul écran, sur le marché des consoles portables, qui supporte la technologie VRR via FreeSync Premium. Autant dire que les images en mouvement sont ici toujours bien nettes.

Une puissance décuplée

Côté logiciel, c’est Armoury Crate SE 1.5 qui est en place, soit la nouvelle version du logiciel central qui permet d’atténuer l’effet « PC consoles » et optimiser l’usage de Windows 11 pour se consacrer uniquement au jeu. D’ailleurs, cette mise à jour concernera toutes les ROG Ally du marché. Retenez toutefois que cette nouvelle version ne parvient pas à régler les soucis de Windows, qui n’est toujours pas particulièrement bien adapté au format… En revanche, sur les performances, la ROG Ally X fait réellement un sans-faute. Pour la faire courte : sur le marché des PC consoles de jeu, il n’y a pas mieux, actuellement. Si la ROG Ally X intègre, comme sur le premier modèle, un SoC AMD Ryzen Z1 Extreme (pouvant turbo jusqu’à 5,1 GHz), et une partie GPU RDNA 3 à 12 CUs pouvant turbo jusqu’à 2,7 GHz, une différence majeure existe entre les deux consoles : la puce de la ROG Ally X est couplée à 24 Go de RAM LPDDR5X, soit 8 Go de plus que la ROG Ally Z1. Un changement qui donne droit à un net gain de puissance et une fluidité d’opération décuplée.

Enfin, côté autonomie, la ROG Ally X embarque une batterie de 80 Wh, soit la plus grosse du marché ; c’est tout simplement le double du modèle précédent. En lançant The Witcher 3 en 720p et en qualité faible avec le FSR2 activé en mode performance, et avec 50 % de luminosité, la ROG Ally X a tenu 6h30 en mode Silencieux (13W) lors de notre test. Globalement, vous pouvez attendre une autonomie d’une dizaine d’heures dans des conditions plus optimisées. Parfait, donc. Notez également que la ROG Ally X est fournie avec un chargeur de 65W en USB-C par défaut, mais supporte la recharge rapide d’un chargeur de 100W au besoin.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus ROG Ally X.

