La meilleure offre gaming du Black Friday, c’est l’Asus ROG Ally Z1 à moitié prix chez la Fnac

Plus besoin de choisir entre console et PC portable, la ROG Ally Z1 d’Asus fait les deux. En ce moment pour le Black Friday, profitez de -50 % sur la Fnac pour dĂ©couvrir cette petite merveille technologique.

Sortie en octobre 2023, quelques mois après sa grande sĹ“ur (l’Asus ROG Ally Z1 Extreme), la console portable Asus ROG Ally Z1 profite aujourd’hui d’une belle promotion : son prix baisse de 350 euros par rapport au lancement. Une occasion idĂ©ale pour dĂ©couvrir cette console sous Windows 11 capable de faire tourner de nombreux jeux rĂ©cents Ă 30 Fps constants. D’autres offres du Black Friday sont disponibles ici.

Les forces de cette Asus ROG Ally Z1 :

Un Ă©cran tactile sublime de 7 pouces

Une meilleure autonomie que sa grande sœur

Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2

Lancé à 699 euros, la console Asus ROG Ally Z1 (avec 512 Go de stockage) est actuellement en promotion à seulement 349,99 euros sur le site de la Fnac.

Prise en main et ergonomie

Plus lĂ©gère et compacte qu’un Steam Deck, la ROG Ally offre un confort de jeu apprĂ©ciable grâce Ă son poids de seulement 608 g. Son design futuriste intègre une disposition de touches classique, inspirĂ©e de la manette Xbox, avec sticks asymĂ©triques, D-Pad, boutons d’action et gâchettes analogiques. Les 4 boutons de fonctions, les palettes arrière personnalisables et les haut-parleurs bien placĂ©s complètent l’ensemble, pensĂ© pour une expĂ©rience de jeu optimale.

Côté connectique, la ROG Ally propose un emplacement pour carte micro-SD, un port Jack, un port USB-C pour la recharge et un port XG Mobile pour une carte graphique externe. Le SSD de 512 Go assure un stockage confortable, et les poignées bombées garantissent une bonne prise en main.

Des performances Ă nuancer, mais une qualitĂ© d’Ă©cran convaincante

La ROG Ally Z1 impose cependant des compromis pour les jeux rĂ©cents et gourmands. Il faudra souvent se contenter d’une rĂ©solution 720p et de rĂ©glages graphiques rĂ©duits pour atteindre une fluiditĂ© acceptable. Certains titres très exigeants pourraient mĂŞme ĂŞtre injouables, illustrant les limites de la console face Ă la Z1 Extreme, nettement plus performante.

Malgré ces contraintes, la ROG Ally Z1 conserve son principal atout : la portabilité. Elle permet de profiter de nombreux jeux dans des situations où une console de salon ou un PC portable seraient impossibles à utiliser.

Mais la ou la ROG Ally est vraiment impressionnante, c’est sur la qualitĂ© de son Ă©cran. En effet, son vĂ©ritable point fort rĂ©side dans sa dalle 120 Hz. Ce taux de rafraĂ®chissement Ă©levĂ© amĂ©liore la fluiditĂ©, mais impacte forcĂ©ment l’autonomie et ne sera pas pleinement exploitĂ© avec tous les jeux sur cette configuration. La luminositĂ© est suffisante pour jouer en intĂ©rieur et Ă l’ombre, mais les reflets sur la dalle brillante peuvent gĂŞner en plein soleil.

Enfin, vous l’aurez compris, l’autonomie reste le talon d’Achille des consoles portables, et la ROG Ally Z1 ne fait pas exception. Comptez environ 2h30 de jeu en mode Performances.

Une interface pensée pour le jeu, accessible à tous

La ROG Ally Z1 propose une interface intuitive spĂ©cialement conçue pour la manette. Grâce au logiciel Armoury Crate SE, il est facile d’accĂ©der Ă vos jeux et aux fonctionnalitĂ©s de la console. Tous vos jeux PC sont trouvables en un clin d’Ĺ“il via les plateformes intĂ©grĂ©es comme Steam ou l’Epic Game Store.

Bien que quelques bugs liĂ©s Ă Windows 11 puissent apparaĂ®tre, l’interface reste simple d’utilisation. La touche d’option permet d’accĂ©der rapidement aux rĂ©glages essentiels (luminositĂ©, rĂ©solution…) et mĂŞme Ă un clavier virtuel.

En soi, les joueurs expĂ©rimentĂ©s apprĂ©cieront la possibilitĂ© de personnaliser les paramètres de la console via Armoury Crate, tandis que les novices pourront profiter d’une prise en main intuitive, sans prise de tĂŞte.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus ROG Ally Z1.

Si vous n’ĂŞtes pas convaincus par l’Asus ROG Ally, mais que vous cherchez quand mĂŞme une console portable, on vous invite Ă regarder quelles sont les meilleures consoles portables du moment.

