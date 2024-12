Seulement 158 € pour la Lenovo Tab M11 avec un stylet : voilà une bonne tablette Android pas chère à mettre sous le sapin

Les tablettes tactiles abordables continuent de susciter un certain engouement pour se divertir ou faire toutes sortes de recherches sur un plus grand écran qu’un smartphone. La Lenovo Tab M11 est de celles-là et en ce moment, son prix tombe à 159 euros.

Sur le marché des tablettes, certaines marques privilégient le segment de l’entrée de gamme, à l’instar de Lenovo qui propose des tablettes pas chères, mais surtout à un excellent rapport qualité-prix. C’est notamment le cas de la Lenovo Tab M11, qui permet de regarder des contenus vidéos, de naviguer sur le web ou encore de dessiner et de prendre des notes facilement grâce à son stylet. D’ailleurs, l’ardoise tactile et son Tab Pen sont inclus dans un pack affiché à moins de 159 euros.

Que propose ce pack Lenovo Tab M11 ?

Une tablette avec une dalle IPS FHD+ de 11 pouces

Avec une autonomie confortable

Et un Tab Pen pratique et réactif

D’abord à 219 euros, le pack Lenovo Tab M11 + stylet est aujourd’hui affiché à 158,97 euros chez Electro Depot.

Une grande tablette plutôt élégante

La Lenovo Tab M11 est tout d’abord une tablette soignée, avec son châssis métallique classique à la finition bicolore assez sympathique. Son épaisseur de seulement 7,1 mm en fait aussi un modèle pratique à glisser dans son sac, même si elle n’est pas la plus légère du marché avec ses 465 g. Heureusement, la marque promet qu’elle est suffisamment solide pour être transportée partout.

Pour ce qui est de son écran, on a droit à une dalle de 11 pouces en Full HD+ (1 920 × 1 200 pixels), qui est toutefois encadrée par des bordures assez épaisses ; un petit défaut peu surprenant sur cette gamme de prix. Quoi qu’il en soit, cette grande dalle peut être tout à fait agréable et confortable pour lire divers contenus. Elle profite en plus de la technologie IPS, qui garantit des angles de vision bien ouverts, ainsi que d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui permet de bénéficier d’une fluidité plus que correcte. L’écran est aussi compatible avec le Tab Pen, un stylet très utile pour la prise de notes ou quelques dessins.

Efficace pour plein de tâches

La Lenovo Tab M11 renferme par ailleurs une puce Mediatek Helio G88 couplée à 4 Go de mémoire vive et complétée par 128 Go de stockage. Sans surprise, ce n’est pas la configuration la plus puissante qui soit, mais pour une tablette familiale, c’est amplement suffisant. Navigation sur le web, prise de notes, visionnage de vidéos en streaming, jeux peu gourmands… Toutes les tâches courantes devraient s’exécuter sans difficulté. Android 13 est par ailleurs de la partie avec son interface bien fluide. Et pour ce qui est du son, les quatre haut-parleurs de la tablette sont compatibles Dolby Atmos.

Côté autonomie, la tablette intègre une batterie de 7 040 mAh, ce qui est plutôt considérable. Avec sa configuration peu gourmande en ressources, elle peut donc facilement tenir plus d’une journée avant de devoir passer par la case recharge. Enfin, côté connectique, on a droit à un port USB-C, un lecteur de carte microSD et un port jack 3,5 mm.

