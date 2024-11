Seulement 113 € pour la Xiaomi Redmi Pad SE : voilà une bonne tablette Android pas chère pendant le Single Day

Les tablettes tactiles abordables continuent de susciter un certain engouement pour se divertir ou faire toutes sortes de recherches sur un plus grand écran qu’un smartphone. La Xiaomi Redmi Pad SE est de celles-là et en ce moment, son prix passe de 199,99 euros à seulement 113,76 euros grâce à cette offre du Single Day.

Avec un marché des tablettes en berne, surtout du côté d’Android, il est compliqué pour les constructeurs de se renouveler et de se démarquer. Depuis quelque temps, certaines enseignes chinoises privilégient le segment de l’entrée de gamme, à l’instar de Xiaomi qui propose des tablettes pas chères, mais surtout à un excellent rapport qualité-prix. Par exemple, sa Redmi Pad SE profite actuellement d’une réduction de près de 90 euros pendant le Single Day.

La Xiaomi Redmi Pad SE en quelques points

Un écran de 11 pouces en FHD+ et rafraîchi à 90 Hz

Les performances d’un Snapdragon 680

La prise en charge du Dolby Atmos

Une batterie de 8 000 mAh

Au lieu de 199,90 euros habituellement, la Xiaomi Redmi Pad SE avec 128 Gode stockage est maintenant disponible en promotion à seulement 113,76 euros sur AliExpress avec le code promo 11FR16.

Un écran LCD dans un manteau d’aluminium

Xiaomi n’a pas négligé le design de sa Redmi Pad SE puisqu’il l’a affublée d’un châssis en aluminium aussi élégant que robuste. Avec son format de 11 pouces et son poids de 478 g, la prise en main est agréable. D’autres éléments complètent le tableau tel qu’un capteur photo de 8 Mpx installé au dos, un port microSD afin d’augmenter le stockage jusqu’à un 1 To, et quatre haut-parleurs intégrés prenant en charge le format Dolby Atmos.

À ce prix, il ne faut pas compter avoir un écran OLED. La Xiaomi Redmi Pad SE se dote d’une dalle LCD au ratio 16:10 en définition Full HD+ (1 920 x 1 200 pixels) pour une résolution de 207 ppp et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le constructeur chinois annonce une luminosité de 400 cd/m², ce qui n’est pas le plus confortable pour pouvoir lire la tablette en plein soleil, mais le rapport de contraste de 1500:1 est quant à lui correct. Enfin, les certifications Low Blue Light et Flicker Free réduisent le scintillement afin d’avoir une utilisation prolongée de cette tablette sans que cela nuise aux yeux.

Une puce Qualcomm pour se divertir à volonté

À l’intérieur de ce châssis, la Xiaomi Redmi Pad SE cache une puce Qualcomm Snapdragon 680 gravée en 6 nm et associée à 4 ou 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 ou 256 Go de stockage, selon le modèle choisi. Ce processeur répond aux usages basiques telles que la navigation, la lecture vidéo et les jeux peu gourmands, mais il peine à faire tourner les jeux exigeants en termes de ressources graphiques. Côté logiciel, cette tablette est livrée avec MIUI Pad 14 basée sur Android 13. L’interface est épurée et on ne trouve quasiment pas de bloatware.

Enfin, l’un des plus grands atouts de la Xiaomi Redmi Pad SE est également l’une de ses plus grandes faiblesses. Il s’agit de sa batterie de 8 000 mAh. D’une part, elle fournit une bonne autonomie, selon le constructeur chinois, celle-ci s’élève à 14 heures en lecture vidéo. Pour un usage quotidien de quelques heures, elle tient facilement la semaine. D’autre part, la puissance de recharge s’élève à seulement 10 W, il faudrait donc un peu plus de deux heures pour une recharge complète.

Afin de comparer le Xiaomi Redmi Pad SE avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes pas chères.

