Le Black Friday chinois continue jusqu’à la fin du week-end : ne ratez pas ces 30 offres du Single Day 2024

Avant que le Black Friday et la Black Week commencent réellement, il y a d’abord le Single Day, cet événement commercial venu de Chine qui nous fait profiter des prix bas sur les meilleurs produits Tech du moment. L’année 2024 ne déroge pas à la règle, avec des marchands comme AliExpress, Rakuten ou encore Cdiscount qui n’hésitent pas à sauter sur l’occasion pour proposer toujours plus de promotions.

Si le Black Friday a commencé un peu plus tôt chez les e-commerçants français, il ne faut pas pour autant oublier le Single Day. En effet, cet événement commercial chinois a déjà prouvé par le passé qu’il était possible de faire de très bonnes affaires sur les produits Tech récents et ce n’est pas cette sélection aux petits oignons qui prouvera le contraire. Smartphone, tablette, TV, PC portable, casque ou écouteurs sans fil, objets connectés ou gaming, vous trouverez forcément votre bonheur à prix imbattable.

Le Single Day continue tout le week-end jusqu’à lundi, le 18 novembre 2024, et de nombreuses offres et codes promo sont encore disponibles jusqu’à la fin de l’événement. Nous maintiendrons à jour cet article afin de sélectionner les meilleures offres disponibles jusqu’à la fin de l’événement.

Single Day 2024 : offres et codes promo

Chez AliExpress, il y a plusieurs codes promo disponibles pour faire encore plus baisser la facture qu’elle ne l’est déjà . Voici la liste :

11FR03 : 3 euros de remise dès 19 euros d’achat

: 3 euros de remise dès 19 euros d’achat 11FR05 : 5 euros de remise dès 39 euros d’achat

: 5 euros de remise dès 39 euros d’achat 11FR08 : 8 euros de remise dès 59 euros d’achat

: 8 euros de remise dès 59 euros d’achat 11FR12 : 12 euros de remise dès 89 euros d’achat

: 12 euros de remise dès 89 euros d’achat 11FR16  : 16 euros de remise dès 109 euros d’achat

 : 16 euros de remise dès 109 euros d’achat 11FR25 : 25 euros de remise dès 169 euros d’achat

: 25 euros de remise dès 169 euros d’achat 11FR45 : 45 euros de remise dès 299 euros d’achat

: 45 euros de remise dès 299 euros d’achat 11FR040 40 euros de remise dès 269 euros d’achat

11FR060 : 60 euros de remise dès 359 euros d’achat

11FR080 : 80 euros de remise dès 499 euros d’achat

Rakuten propose également plusieurs codes promo pour l’occasion.

SINGLES5 : 5 euros de remise dès 39 euros d’achat

SINGLES30 : 30 euros de remise dès 299 euros d’achat

Quand on pense 11 novembre en France, on pense armistice et jour férié, mais en Chine, on pense « jour des célibataires », ou Single’s Day. C’est Alibaba (plus connu sous le nom d’AliExpress dans l’Hexagone) qui est l’investigateur du Single Day. Cet événement commercial se répand depuis plusieurs années en Occident et est surtout connu pour être un préambule du Black Friday, et force est de constater qu’il prend de plus en plus d’ampleur avec des promotions toujours plus surprenantes.

Techniquement, l’événement n’est censé durer qu’une seule journée. Mais, cette année, l’édition 2024 du Single Day se tiendra du 11 au 18 novembre inclus. Êtes-vous prêts à faire des économies ?

Quid de la TVA et des droits de douane ?

La TVA est directement incluse dans les prix, à une exception près. Lorsque le colis vient de Chine et que le montant dépasse 150 euros, à ce moment-là , vous aurez la TVA et les frais de douane à payer à la réception du colis. Mais ne vous en faites pas, AliExpress a beaucoup d’entrepôts européens, notamment en France, et nous privilégions ici les offres nationales pour faire de véritables bonnes affaires, sans surprises à l’arrivée de votre colis. D’ailleurs, le géant chinois n’est pas le seul à participer à l’opération, puisque Cdiscount et Rakuten ont rejoint le mouvement en France.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une véritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait

80 Go Appels illimités 80 Go en France 19 Go en Europe 6.99€ /mois Découvrir Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 25 Go en Europe 8.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 40 à 60 Go Appels illimités 40 Go – 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 4.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.