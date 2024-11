Le Single Day AliExpress approche, voici des astuces pour profiter des meilleures promotions

Pour faire le plein de bonnes affaires lors du Single Day, une bonne préparation s’impose. Découvrez toutes les astuces pour obtenir un maximum de réduction et surtout éviter les ruptures de stock le jour J.

Si le Black Friday est déjà connu pour ses excellentes remises, une autre fête tend à s’imposer en France : le Single Day. Débutant le 11 novembre à minuit, elle constitue une belle occasion de s’offrir des produits tech à prix cassé en amont du célèbre vendredi noir.

Digne représentant de cet évènement, AliExpress annonce d’ores et déjà jusqu’à 80 % de réduction sur son site internet. Mais pour bénéficier des meilleures offres et s’assurer que ses coups de cœur sont encore disponibles, il est indispensable d’anticiper et de préparer dès à présent son panier. Voici quelques clés à connaître pour faire baisser au maximum sa facture.

5 pépites à saisir lors du Single Day

Dès le 11 novembre à minuit, AliExpress active tous ses bons plans. Bien que la liste totale des promotions soit encore inconnue, nous avons pu mettre la main sur quelques bonnes affaires tech :

Obtenez jusqu’à 100 euros de remise supplémentaire avec ces codes promo

À l’occasion du Single Day, les marchands affichent de belles réductions sur une large sélection de produits.

Des coupons à indiquer lors du paiement dès le 11 novembre 20224 // Source : AliExpress

Pour faire baisser encore plus la facture, AliExpress propose une série de codes promo complémentaires, valables sur l’ensemble de votre panier. De quoi économiser jusqu’à 80 euros supplémentaires. Les voici :

5 euros de remise dès 39 euros d’achat avec le code 11FR005 ;

; 12 euros de remise dès 89 euros d’achat avec le code 11FR012 ;

; 25 euros de remise dès 169 euros d’achat avec le code 11FR025 ;

; 40 euros de remise dès 269 euros d’achat avec le code 11FR040 ;

60 euros de remise dès 359 euros d’achat avec le code 11FR060 ;

80 euros de remise dès 499 euros d’achat avec le code 11FR080.

Mieux, entre le 11 et le 18 novembre, la plateforme d’e-commerce vous permet de gagner jusqu’à 100 euros de coupons de réductions surprises et d’accéder à des promotions exclusives sur des produits iconiques comme la Switch OLED, ou les écouteurs Apple AirPods 4.

Pour jouer, c’est très simple. Il suffit de se connecter sur l’application mobile d’AliExpress puis de secouer son smartphone. Chaque jour, vous avez une nouvelle chance de faire le plein de coupons et réductions.

Exit les risques de rupture de stock avec cette combine

AliExpress est désormais incontournable pour s’offrir des produits tech haut de gamme à prix mini. À travers les années, la plateforme d’e-commerce a, en effet, développé son offre premium et mise sur des marques de référence comme Google, Samsung, Xiaomi ou encore Nintendo.

Mais voilà, lors du Single Day, l’engouement est tel que les stocks fondent généralement à vue d’œil. Heureusement, le site vous permet dès à présent de déposer vos coups de cœur dans votre panier pour les « réserver ». Et si vous souhaitez ajouter en dernière minute de nouveaux produits, connectez-vous idéalement le 11 novembre entre minuit et 2 heures afin d’éviter les risques de rupture de stock.

Les produits labellisés Choice sont parmi les meilleures offres du moment et profitent d’une livraison express // Source : AliExpress

À compter du 11 novembre à minuit, il ne restera donc plus qu’à ajouter votre code promo et à valider la commande. Et pour se faire plaisir sans trop mettre à mal son budget, AliExpress propose le paiement en 3 ou 4 fois sans frais via PayPal, Klarna et Oney.

Une fois la commande finalisée, les produits vous sont envoyés par voie postale.

Si vous avez opté pour des références labellisées Choice, reconnaissables par leur coche jaune, AliExpress s’engage à vous livrer rapidement, en quelques jours à peine, ces produits étant acheminés directement depuis ses entrepôts européens.