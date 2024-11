Google Pixel 7 Pro, Switch OLED et casque Sony à prix mini : AliExpress prépare déjà votre Noël

Placé juste avant le Black Friday, le Single Day d’AliExpress est la garantie de réaliser de bonnes affaires. Tous les incontournables de la tech comme le nouveau Google Pixel 7 Pro ou l’excellent casque audio Sony WH-1000XM5 y sont affichés avec des remises exceptionnelles pouvant atteindre 50 %.

Que ce soit pour changer de smartphone ou bénéficier des meilleurs prix pour gâter vos proches pour Noël, le mois de novembre est le bon moment pour ce genre d’achat. Dès à présent et jusqu’au 18 novembre, AliExpress fait drastiquement chuter le prix des références les plus premium de la tech :

Mieux, la plateforme met chaque jour en jeu une série de coupons et d’offres exclusives. Voilà une bonne opportunité pour se faire plaisir sans y laisser toutes ses économies, voire d’anticiper ses achats de Noël.

Pixel 7 Pro : un excellent photophone dans un écrin raffiné

Vous cherchez un smartphone doué en photo et efficace, sans pour autant avoir à y laisser toutes vos économies ? Le Pixel 7 Pro à de sérieux arguments à faire valoir. Il suffit de regarder l’appareil créé par Google pour se rendre compte du soin qui a été apporté à sa conception. Sa silhouette reconnaissable au premier coup d’œil est toujours aussi impeccable, tout comme son ergonomie.

Google Pixel 7 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Sous le capot, c’est la même chose. SoC Google Tensor G2, GPU ARM Mali G710, 12 Go de RAM : les performances sont au rendez-vous, que ce soit en jeu ou ailleurs. Pixel oblige, c’est toutefois la partie photo qui se démarque le plus. Grand-angle, ultra grand-angle et capteur 48 Mégapixels constituent un bloc photo qui en impose, et fait mouche à chaque fois. Suffisamment pour obtenir un joli 8/10 lorsqu’il a été testé sur Frandroid. Pour le Single Day, ce smartphone est proposé à 315 euros au lieu de 443 euros avec le code 11FR060.

Redmi Note 13 Pro Plus 5G : un appareil photo premium de 200 mégapixels pour moins de 300 euros

Pour s’offrir un smartphone doué en photo, il faut généralement y mettre le prix. Sauf si vous optez pour le Redmi Note 13 Pro 5G. Lancé en janvier dernier, il est disponible pour le Single Day d’AliExpress à seulement 275,45 euros au lieu de 501,90 euros, sous réserve d’indiquer le code promo 11FR040.

Les Redmi Note 13 Pro Plus 5G // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

À ce prix plancher, vous accédez à un smartphone équipé d’un appareil photo de 200 mégapixels stabilisé optiquement, soit une configuration habituellement réservée aux modèles les plus premium. Le reste de la fiche technique est tout aussi honorable avec un magnifique écran incurvé AMOLED 1,5 K et 120 Hz de 6,67 pouces certifié Dolby Vision, complété par un double haut-parleur Dolby Atmos. De quoi profiter pleinement de ses abonnements sVOD. Dernier atout et pas des moindres, le Redmi Note 13 Pro Plus 5G bénéficie de la charge rapide 120 W.

Xiaomi Pad 6 : une tablette polyvalente pour le travail et les loisirs

Alors que les écrans des smartphones actuels avoisinent souvent les 7 pouces, les tablettes deviennent véritablement utiles lorsqu’elles atteignent une grande diagonale. Justement, la Xiaomi Pad 6 embarque un bel écran de 11 pouces, doté de surcroît d’un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz.

La Xiaomi Pad 6 // Source : Brice Zerouk pour Frandroid

Voilà une configuration idéale pour regarder des séries en streaming, jouer, ou encore travailler lors de ses déplacements. D’autant que la Xiaomi Pad 6 embarque une webcam de 8 mégapixels pour les appels vidéo et profite d’une belle autonomie de plus d’une journée.

Durant le Single Day d’AliExpress, cette tablette notée 8/10 sur Frandroid bénéficie avec le code promo 11FR025 d’une belle remise de 50 %, ramenant son prix de 400,02 à 197 euros.

Casque audio Sony WH-1000XM5 : le roi de la réduction de bruit à prix léger

Véritable référence en matière de casque audio, le Sony WH-1000XM5 bénéficie durant le Single Day d’AliExpress d’une remise exceptionnelle de 42 %. Pendant quelques jours seulement, vous pouvez donc l’obtenir pour à peine 230,68 euros au lieu de 399 euros en saisissant le code promo 11FR040.

Le Sony WH-1000XM5 // Source : Frandroid

Élégant, confortable et ultra-léger avec son poids plume de 254 grammes, ce casque affiche en prime une large autonomie de 30 heures, pouvant être portée à 40 heures sans la réduction de bruit active (ANC). Mais quel dommage de s’en passer, car c’est là sa principale force. Pour offrir l’une des meilleures ANC du marché, Sony a en effet opté pour une combinaison de 8 microphones et d’un double processeur. Une belle réussite selon le test de Frandroid qui lui a décerné la note de 8/10 en 2022.

Nintendo Switch OLED : l’une des meilleures affaires de ce Single Day

Si vous recherchez une console de jeu polyvalente, la Nintendo Switch OLED n’a pas d’égal. Alors que la seconde génération se fait toujours attendre, ce modèle hybride se transformant en un clin d’œil en console portable continue de s’enrichir de jeux iconiques comme Super Mario Bros Wonder, ou encore The Legend of Zelda : Echos of Wisdom.

La Nintendo Switch OLED // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Voilà de quoi faire le bonheur de toute la famille et agrémenter ses soirées entre amis. Habituellement proposée à 349,90 euros, la Switch OLED tombe jusqu’au 18 novembre à 207 euros sur AliExpress avec le code promo 11FR025.

Des coupons à gagner pour économiser encore plus

Ce Single Day 2024 d’AliExpress est riche en surprises. En complément des remises proposées par les marchands, la plateforme vous permet de gagner des réductions et des coupons exclusifs. Chaque jour, vous pouvez tenter votre chance en secouant votre smartphone après avoir ouvert l’application mobile AliExpress.

Et ce n’est pas tout ! AliExpress met aussi à votre disposition une série de codes promo additionnels, permettant de réduire d’autant plus la facture :

5 euros de remise dès 39 euros d’achat avec le code 11FR005 ;

; 12 euros de remise dès 89 euros d’achat avec le code 11FR012 ;

; 25 euros de remise dès 169 euros d’achat avec le code 11FR025 ;

; 40 euros de remise dès 269 euros d’achat avec le code 11FR040 ;

; 60 euros de remise dès 359 euros d’achat avec le code 11FR060 ;

; 80 euros de remise dès 499 euros d’achat avec le code 11FR080.

Non cumulables et valables sur l’ensemble de votre panier, ces derniers sont à renseigner durant la dernière étape de la commande sur la page dédiée au règlement.