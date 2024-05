Test du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus : le milieu de gamme équilibré par excellence ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus se veut LE smartphone au design raffiné, à l'écran de pointe et aux performances sans compromis à moins de 500 euros.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus clôture la fournée annuelle de lancements de Redmi Note et entend le faire avec éclat. Ce modèle ambitionne de devenir le meilleur choix pour moins de 500 euros. Le constructeur semble s’être donné les moyens de ses ambitions avec une fiche technique solide.

Nous avons droit à un écran Amoled de 6,67 pouces en 120 Hz, un processeur MediaTek Dimensity 7200 Ultra et, pour la photo — souvent un point faible des smartphones Xiaomi —, un triple module caméra avec un capteur principal de 200 mégapixels. Si sa batterie de 5000 mAh est confortable, elle reste moins impressionnante que la charge rapide de 67 W, qui promet une recharge de 0 à 100 % en 30 minutes ! Il ne reste plus qu’à vérifier si toutes les belles promesses du modèle le plus coûteux des Redmi Note 13 sont tenues.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G Un design un peu différent des autres Redmi

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est le modèle le plus haut de gamme de cette famille, ce qui explique peut-être pourquoi son design bénéficie d’un traitement différent. Ainsi, il présente un écran légèrement incurvé, tout comme le dos, ce qui lui confère un style distinct des autres Redmi Note 13.

Il est doté d’un cerclage plat qui fait la jonction entre les deux faces, offrant un smartphone aux lignes à la fois modernes et élégantes.

Sa face avant met en avant un écran Amoled de 6,67 pouces, couvrant 85 % de la surface totale, et les deux faces sont protégées par du Gorilla Glass Victus, le plus résistant actuellement disponible. Il est regrettable que le dos capte facilement les traces de doigts, bien qu’il ne soit pas le pire du marché à cet égard.

L’habituel bloc photo est remplacé par un système de triple objectif directement intégré à la coque. Comme toujours, le téléphone présente un léger déséquilibre quand il est posé à plat, mais cela ne gêne pas l’utilisation dans cette position.

Un excellent point à noter est que Xiaomi a obtenu la certification IP68, ce qui garantit une protection intégrale contre les poussières et assure sa survie à une immersion de 30 minutes à un mètre de profondeur.

Bien qu’il ne soit pas le plus compact et léger de la gamme, ni du marché, malgré des dimensions de 163,6 x 76,2 x 8,8 mm pour un poids de 209 grammes, sa conception incurvée avec des tranches plates lui assure une prise en main stable et confortable. Les personnes aux petites mains devront toutefois en utiliser deux pour l’utiliser confortablement. Tous les boutons physiques sont situés sur la tranche droite, avec un bouton dédié au volume et un autre à la mise en marche/sortie de veille.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G Un très bon écran à ce prix

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est équipé d’un écran Amoled de 6,67 pouces en 2400 x 1080 pixels, offrant une densité de pixels d’environ 446 ppp. Nous profitons donc d’une finesse d’affichage encore rare à ce niveau de prix. Son taux de rafraîchissement adaptable, de 60 Hz à 120 Hz, garantit une fluidité très appréciable au quotidien.

Avec notre sonde et le logiciel Portrait Displays de Calman, nous avons mesuré dans le mode par défaut (Intense) une température de couleur de 7309 K, contre 6500 K pour la valeur de référence. Ce qui indique une légère dérive vers les bleus, phénomène fréquent dans ce segment de prix. Le mode Standard est recommandé pour ceux qui préfèrent un rendu plus naturel.

Les espaces colorimétriques sont excellents, avec un taux de couverture de 172 % pour l’espace sRGB, 115 % pour le DCI-P3, et 78 % pour le BT2020. Xiaomi propose ici une gamme de nuances colorimétriques bien supérieure à la moyenne de ce segment de marché. Le Delta E moyen sur le DCI-P3 est mesuré à 4,22 en SDR et à 6,19 en HDR, valeurs qui sont loin de la valeur idéale de 3 qui assure une bonne fidélité des couleurs. Le niveau de luminosité est excellent, avec 1179 lumens en SDR, rendant l’affichage fin et très lisible même en plein soleil. En HDR, nous avons mesuré 1636 lumens, permettant de profiter pleinement des contenus HDR tels que les vidéos Netflix. Malgré quelques faiblesses, cet écran se classe parmi les meilleurs dans sa catégorie de prix et s’avère être un excellent support tant pour la lecture que pour le visionnage de vidéo.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G Logiciel : HyperOS au rapport

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus fonctionne sous Android 13 avec la nouvelle interface graphique du constructeur, HyperOS. Encore une fois, Xiaomi fait l’impasse sur Android 14, qui devrait être intégré plus tard dans l’année, mais sans plus de précisions pour le moment.

HyperOS propose une interface épurée, rappelant celle d’iOS, et se caractérise par une belle réactivité. Les options de personnalisation sont nombreuses, allant des thèmes aux icônes, en passant par les animations du système. Nous ne sommes pas particulièrement impressionnés par rapport à MIUI 14, mais nous reconnaissons que l’utilisation est plus fluide et intuitive qu’auparavant.

Cependant, en ce qui concerne les logiciels préinstallés indésirables, Xiaomi persiste dans ses habitudes, ce qui est vraiment désagréable. Entre les applications inutiles, les notifications intempestives et un magasin d’applications de faible intérêt, il est conseillé de tout désinstaller pour une expérience quotidienne plus agréable. La politique de mise à jour pour le Redmi Note 13 Pro Plus inclut des mises à jour majeures du système d’exploitation pour au moins trois ans. C’est dommage, car si ce modèle avait été équipé d’Android 14 dès le départ, il aurait pu bénéficier d’une mise à jour jusqu’à Android 17, mais il s’arrêtera probablement à Android 16.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G Des performances très convaincantes

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est construit autour d’un processeur MediaTek Dimensity 920 Ultra, le haut de gamme du fabricant. Il est accompagné d’un GPU Mali-G68, de 8 Go de RAM LPDDR4X et de 256 Go de stockage UFS 2.2.

Le Dimensity 920 Ultra, bien qu’il ne soit pas au sommet de la gamme des processeurs haut de gamme, affiche des résultats de benchmarks très convaincants. Que ce soit pour des jeux 3D exigeants, des applications de montage vidéo ou pour le multitâche, le Redmi Note 13 Pro Plus réagit sans latence.

Modèle Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G Samsung Galaxy A55 Xiaomi Poco X6 Pro Google Pixel 7a AnTuTu 10 736300 752242 1346023 N/C AnTuTu 9 N/C N/C N/C 720819 AnTuTu CPU 226617 246028 2987056 184911 AnTuTu GPU 181721 174965 494760 292627 AnTuTu MEM 158551 151831 312406 101716 AnTuTu UX 169411 179418 240152 141565 PC Mark 3.0 11751 13709 N/C 10658 3DMark Wild Life N/C N/C 7318 6612 3DMark Wild Life framerate moyen N/C N/C 43.82 FPS 40 FPS 3DMark Wild Life Extreme N/C 1003 2006 1853 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen N/C 6.01 FPS 12.02 FPS 11 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 26 / 9.6 FPS 26 / 18 FPS 86 / 128 FPS 45 / 27 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 30 / 43 FPS 31 / 37 FPS 90 / 100 FPS 48 / 51 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 81 / 110 FPS 81 / 93 FPS 120 / 249 FPS 88 / 102 FPS Geekbench 6 Single-core 1118 1161 1434 1360 Geekbench 6 Multi-core 2630 3462 4370 2492 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 3090 4151 4906 4658 Lecture / écriture séquentielle 524.72 / 388.67 Mo/s N/C N/C 1353 / 232 Mo/s Lecture / écriture aléatoire N/C N/C N/C 41467 / 47921 IOPS Voir plus de benchmarks

Au quotidien, nous observons une fluidité remarquable, tant avec Android qu’avec les applications les plus exigeantes. La gestion du multitâche est impeccable, et bien que nous constations parfois un léger ralentissement, cela reste exceptionnel.

Le GPU Mali-G68 n’est pas un monstre de puissance, mais il permet de profiter des derniers jeux 3D dans de bonnes conditions de fluidité. Fortnite s’affiche à 30 fps avec un niveau de détail épique, mais il est impossible d’augmenter le framerate, même en réduisant la qualité graphique.

Avec Genshin Impact en mode graphique maximum, l’animation est correcte, mais clairement poussive. Pour obtenir un rendu plus fluide, il faut passer en mode moyen, et en mode faible pour un framerate optimal. Bien que ce smartphone ne soit pas le plus puissant du marché, il se positionne parmi les meilleurs dans sa catégorie de prix et offre des performances plus que satisfaisantes dans presque tous les usages. Eh oui, cela inclut aussi la photographie, domaine dans lequel ce Redmi Note se distingue également.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G Photo : Xiaomi fait de beaux efforts

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est équipé d’une configuration de caméra arrière qui comprend trois capteurs :

Caméra principale : 200 Mpx, f/1,65 ;

Caméra ultra grand-angle 8 Mpx, f/2,2 ;

Macro : 2 Mpx, f/2,4.

Photo de jour

Le capteur de 200 mégapixels du Redmi Note 13 Pro+ réalise des clichés de 12 Mpx en utilisant la technologie de pixel binning, qui combine les données de plusieurs petits pixels pour en créer un seul plus grand. Xiaomi a sérieusement amélioré sa technique avec un capteur principal qui produit des clichés de très belle qualité. Le piqué est bon, la colorimétrie assez naturelle, quoiqu’un brin plus pâle qu’elle le devrait. Le niveau de détail est très satisfaisant, bien que l’on remarque parfois un lissage excessif dans certaines zones des photos, mais cela semble aléatoire.

Le mode ultra grand-angle est efficace ; la colorimétrie reste stable bien qu’elle paraisse légèrement plus sombre. Le niveau de détail est honorable au centre, mais diminue progressivement vers les bords. Nous avons apprécié que l’effet de déformation soit assez bien maîtrisé.

Ultra grand-angle Grand-angle

Le zoom optique x2 est de très bon niveau. Une fois de plus, Xiaomi a bien optimisé cette fonctionnalité. Il y a quasiment aucune perte de détail, et les clichés obtenus sont presque aussi bons qu’en mode normal, avec une colorimétrie et un contraste qui restent constants.

Grand-angle Zoom 2x

Nous avons testé le zoom x4, qui est numérique, sans grandes attentes. Il est toujours bon de mettre de côté ses préjugés, car ici le rendu est plus qu’honnête. Certes, le lissage est perceptible, mais nous conservons un bon niveau de détail, des contrastes toujours aussi bons, mais la colorimétrie est alors un peu plus froide.

Zoom x2 Zoom x4

Nous ne nous sommes pas arrêtés là et avons poussé jusqu’au zoom numérique x10. Généralement, dans cette catégorie de prix, nous constatons que le cliché ressemble à un agglomérat de pixels. Xiaomi aime contredire cette attente avec un zoom x10 parfaitement exploitable dans de bonnes conditions de luminosité. Certes, ce n’est pas du même niveau que le Samsung Galaxy Ultra S24, mais il reste remarquable pour un produit de gamme moyenne. Nous perdons certes en détail, mais le lissage, bien que visible, n’est pas excessif. La colorimétrie est du même niveau qu’avec le zoom x4, et bien que cela ne soit pas parfait, c’est une bonne surprise.

Zoom x4 Zoom x10

Mode 200 Mpx

En utilisant les 200 Mpx du capteur principal, nous obtenons des photos qui conservent les qualités des clichés en 12 Mpx. La colorimétrie est très proche de la réalité, le contraste est bon, et la dynamique est intéressante. À cela s’ajoute un niveau de détail bien supérieur.

Comme vous pouvez le constater ci-dessous, bien que légèrement lissés, les détails en 200 Mpx sont nettement supérieurs aux clichés en 12 Mpx. Ce n’est pas souvent que le mode plein format d’un produit à moins de 500 euros soit aussi efficace, autant le saluer.

Photo de nuit

Crop 1200 x 900 d'un cliché 12 MP Crop 1200 x 900 d'un cliché 200 MP

Le mode nuit est également de très bonne qualité. Certes, il n’est pas aussi détaillé et précis que celui proposé par le Pixel 7a, mais aucun autre concurrent à moins de 500 euros ne fait aussi bien que Google. En ville, avec un éclairage d’appoint, les clichés sont vraiment satisfaisants. La colorimétrie est assez naturelle, quoique toujours un peu plus froide qu’idéale, et les contrastes tout aussi bons. C’est au niveau des détails que le rendu est un peu moins flatteur. Le lissage est plus agressif, un œil expert le remarquera immédiatement, mais dans la majorité des cas cela passera inaperçu à moins de zoomer dans l’image.

Photo de nuit Photo de nuit zoom x2

En intérieur, dans la pénombre, ou en extérieur presque sans éclairage, les clichés sont moins flamboyants. Le niveau de la lumière captée est insuffisant et cela se répercute sur des clichés bien moins détaillés. En soirée, lors d’activités nocturnes urbaines, il sera un bon compagnon de nuit, mais dans les autres cas, le Pixel 7a reste le champion incontesté.

Portrait et selfie

Le mode portrait est très efficace, bien que nous puissions parfois constater de petits défauts de détourage, mais cela reste exceptionnel. Seuls les cheveux foisonnants, comme ceux de la petite fille du testeur, lui posent parfois des difficultés, ou encore autour des matières pelucheuses. Les effets de flou sont très bien dosés et le niveau de détail est de bon ton. On peut noter parfois une légère surexposition et une colorimétrie assez naturelle, même si la carnation peut parfois paraître plus pâle qu’elle ne le devrait.

Le mode Selfie, avec un capteur de 16 Mpx en f/2,4, offre des clichés de qualité. Le détourage est impeccable, mais si vous avez une chevelure très fournie, elle pourra parfois le mettre en défaut. La colorimétrie est plus naturelle que dans le mode portrait dorsal, mais le niveau de détail est légèrement en retrait à cause d’un lissage numérique un peu trop marqué. Notez que la colorimétrie reste convaincante, y compris pour les teintes de peau.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G Autonomie satisfaisante

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est équipé d’une batterie de 5000 mAh, qui aurait dû offrir une autonomie satisfaisante. Toutefois, après avoir lancé notre protocole de test automatisé et personnalisé, ViSer (qui simule l’utilisation active d’un smartphone, incluant navigation sur le web, SMS, appels, vidéo, écoute de musique, téléchargements, etc.), nous avons été déçus. En effet, le téléphone tient environ 9 heures et 32 minutes, ce qui le place avant-dernier dans notre classement d’endurance des smartphones testés par la rédaction. Il est juste devant le Motorola 40 Ultra et le Samsung Z Flip 5, deux mobiles pliants.

Toutefois, sa charge rapide en 120 W compense le souffle un peu court du 13 Pro Plus. Ainsi, en 5 minutes nous récupérons 15 % de batterie, 41 % en 10 minutes, 62 % en 15 minutes, 80 % en 20 minutes, la charge complète étant atteinte en 25 minutes chrono ! Le tout est donc d’avoir votre chargeur et une prise à disposition en cas de panne sèche.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G Prix et disponibilité

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est disponible au prix de 499,99 euros sur le site de Xiaomi et les revendeurs partenaires.