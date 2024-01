Redmi Note 13 : on a vu les cinq nouveaux smartphones accessibles de Xiaomi

Désormais lancés en France, les Xiaomi Redmi Note 13 se déclinent en cinq modèles pour tous les besoins, mais à prix contenu.

C’est une déferlante de nouveaux smartphones qu’a annoncé Xiaomi ce lundi. Quelques mois après leur lancement en Chine, le constructeur a annoncé l’arrivée en France de cinq smartphones pour sa gamme Redmi, en plus de sa montre Redmi Watch 4 et de ses écouteurs Redmi Buds 5 et Redmi Buds 5 Pro.

Concrètement, Xiaomi a présenté cinq modèles différents, mais déclinés autour de trois configurations :

Xiaomi Redmi Note 13

Xiaomi Redmi Note 13 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Plus+

Des Xiaomi Redmi Note 13 à moins de 300 euros

Pour ses nouveaux Redmi Note 13, Xiaomi propose un design tout en sobriété. À l’instar de ce que le constructeur a pu proposer sur ses nouveaux smartphones Poco X6 et X6 Pro, on a droit à des bords plats qui semblent s’inspirer du design proposé par les iPhone depuis quelques années. Le module photo quant à lui est intégré directement dans le châssis du smartphone, pour le Redmi Note 13 tout court, ou dans un petit bloc proéminent pour la version 5G, avec trois appareils photo intégrés :

Appareil photo grand-angle de 108 mégapixels ;

Appareil photo ultra grand-angle de 8 mégapixels ;

Appareil photo macro de 2 mégapixels.

En façade, l’appareil photo pour les selfies de 16 mégapixels est logé dans un poinçon en haut de l’écran Oled de 6,67 pouces. L’affichage propose par ailleurs une définition de 2400 x 1080 pixels, une luminosité pouvant atteindre les 1200 cd/m² et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est également dans l’écran qu’est intégré le capteur d’empreintes digitales pour la version standard — la version 5G a droit à un capteur d’empreintes sur la tranche.

Du côté de la batterie, il faudra compter, quelle que soit la version, sur une capacité de 5000 mAh et une charge filaire 33 W. Le smartphone est par ailleurs doté d’une prise casque et d’une extension de stockage par port microSD.

En revanche, le Xiaomi Redmi Note 13 est décliné en deux versions : le Redmi Note 13 5G et le Redmi Note 13 tout court. Logiquement, la version classique reste limitée à la 4G, mais aussi au Bluetooth 5.1 et au Wi-Fi 5. Cette version 4G est dotée d’une puce Snapdragon 685 de milieu de gamme — la même que sur le Redmi Note 12 4G — accompagnée de 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Pour la version 5G, on va cette fois retrouver bien évidemment une compatibilité 5G, mais également le Bluetooth 5.3. La norme Wi-Fi reste cependant cantonnée au Wi-Fi 5. Le smartphone profite par ailleurs d’une puce MediaTek, le Dimensity 6080, adossé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Xiaomi Redmi Note 13 6/128 Go est proposé au prix de 199 euros en coloris bleu, vert ou noir. La version 8/256 Go est quant à elle affichée à 249 euros.



De son côté, le Xiaomi Redmi Note 13 5G est uniquement proposé en version 8/256 Go avec des coloris blanc, bleu ou noir, au prix de 299 euros.



Deux Xiaomi Redmi Note 13 Pro plus performants en photo

Pour ses Redmi Note 13 Pro, Xiaomi propose un design légèrement différent — avec des bordures toujours plates, une prise casque et une extension de stockage par microSD, mais avec un module photo un peu plus marqué sur la version standard — avec de petites zones à même le revêtement du smartphone. Les deux smartphones conservent la même dalle que les Redmi Note 13 non Pro, mais proposent une charge plus rapide.

Concrètement, les Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 Pro 5G sont respectivement dotés d’une batterie de 5000 et 5100 mAh compatible avec une charge filaire 67 W. Pour l’écran, si le Redmi Note 13 Pro intègre le même écran Full HD+ que les Redmi Note 13, la version « Pro 5G » passe quant à elle à une définition de 2712 x 1220 pixels.

Outre la recharge, la montée en gamme se fait également du côté de la photo. Si l’on retrouve les mêmes modules selfies, macro et ultra grand-angle de respectivement 16, 2 et 8 mégapixels, Xiaomi a intégré cette fois un appareil grand-angle plus défini de 200 mégapixels. De quoi permettre, en théorie, d’opérer des zooms hybrides jusqu’à x4 sans perte, en conservant une zone de 12,5 mégapixels au centre du capteur.

Là aussi, Xiaomi a décliné son Redmi Note 13 Pro en deux versions, 4G et 5G.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro classique est équipé d’une puce MediaTek Helio G99 Ultra. Le smartphone est proposé à 349 euros en version 8/256 Go et à 399 euros en version 12/512 Go.



De son côté, le Redmi Note 13 Pro 5G embarque une puce Snapdragon 7s Gen 2. Il n’est affiché qu’en version 8 / 256 Go au prix de 399 euros.



Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, un smartphone puissant à moins de 500 euros

Enfin, le Redmi Note 13 Pro+ 5G est le fleuron de cette nouvelle gamme du constructeur chinois. Contrairement aux Note 13 et Note 13 Pro, celui-ci n’est proposé qu’en version 5G. S’il conserve le même écran Oled 120 Hz de 6,67 pouces, la dalle est cette fois légèrement incurvée sur les côtés. L’affichage passe également à une définition de 2712 x 1220.

Pour la photo, Xiaomi conserve la même architecture globale avec un capteur principal de 200 mégapixels, un module ultra grand-angle de 8 mégapixels et un appareil macro de 2 mégapixels au dos. Pour les selfies, c’est encore une fois un module de 16 mégapixels qui est logé en façade.

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G est par ailleurs équipé d’une puce Dimensity 7200 adossée à 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. En revanche, le smartphone n’est pas équipé de tiroir pour carte microSD, pas plus que de prise jack, contrairement à ses petits frères.

Le fleuron de la gamme Redmi Note 13 profite lui aussi d’une batterie de 5000 mAh, mais elle peut cette fois être rechargée jusqu’à une puissance de 120 W pour une charge complète en moins de 20 minutes.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ est disponible en violet, noir ou blanc au prix de 469 euros pour la version 8/256 Go et à 499 euros pour le modèle 12/512 Go.