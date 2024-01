Ces écouteurs Xiaomi ont tout d’écouteurs haut de gamme, sauf le prix

Xiaomi a lancé deux nouvelles paires d'écouteurs en France, les Redmi Buds 5 et Redmi Buds 5 Pro, tous deux proposés à moins de 100 euros.

Ce lundi, Xiaomi a renouvelé une bonne partie de sa gamme Redmi en annonçant l’arrivée en France de la Redmi Watch 4, des Redmi Note 13, Note 13 Pro et Note 13 Pro+, mais également de deux nouvelles paires d’écouteurs pas chers, les Xiaomi Redmi Buds 5 et Xiaomi Redmi Buds 5 Pro.

On a affaire ici à deux paires d’écouteurs en caractéristiques bien différentes, même si les deux modèles proposent un design similaire, avec une tige de maintien et un format intra-auriculaire.

Des Redmi Buds 5 Pro qui ont tout de modèles haut de gamme

Dans le détail, les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro avaient déjà été présentés en novembre dernier en Chine, à l’occasion du lancement chinois de la gamme Redmi Note 13. Il s’agit, pour rappel, d’écouteurs dotés d’un double système de transducteur pour chaque oreille. On a ainsi droit à des transducteurs de 11 mm qui vont être utilisés pour restituer les basses fréquences et à des transducteurs de 10 mm chargés quant à eux des sons plus aigus. Ce système a l’avantage de proposer un son plus détaillé.

Les Redmi Buds 5 Pro sont par ailleurs compatibles avec le codec LDAC en plus du SBC, de l’AAC et du LC3, permettant ainsi à Xiaomi d’y adosser le logo « Hi-Res Audio Wireless ». L’audio spatial est également de la partie, tout comme le Bluetooth multipoint via la norme Bluetooth 5.3 et le Bluetooth LE Audio.

Les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro profitent en outre d’une fonction de réduction de bruit active à l’aide de trois microphones positionnés sur chaque écouteur. De quoi permettre, selon Xiaomi, de réduire les sons extérieurs jusqu’à 50 dB jusqu’à 4 kHz. Bien évidemment, un mode transparent est aussi de la partie pour rester conscient de son environnement. Les écouteurs sont de plus certifiés IP54 et peuvent donc résister aux éclaboussures, à la pluie ou à la transpiration.

Concernant l’autonomie, traditionnellement le point faible des écouteurs à doubles transducteurs, Xiaomi annonce jusqu’à 10 heures d’utilisation sur les écouteurs seuls et 38 heures en tirant partie de la batterie du boîtier de charge.

Des Redmi Buds 5 plus classiques

De leur côté, les Redmi Buds 5 standards proposent une fiche technique bien plus classique. Les écouteurs reprennent certes le même format que les modèles plus hauts en gamme, mais avec un seul transducteur de 12,4 mm par oreille. La réduction de bruit active est également de la partie, mais se limite à une réduction de 46 dB sur 2 kHz à l’aide de deux microphones. Ils sont par ailleurs limités aux seuls codecs SBC et AAC, sans LDAC ni LC3.

En revanche, les Redmi Buds 5 conservent la même certification d’étanchéité IP54, le Bluetooth multipoint est toujours de la partie et l’autonomie annoncée est de 10 heures et jusqu’à 40 heures avec le boîtier de charge.

Prix et disponibilité des Xiaomi Redmi Buds 5 et Redmi Buds 5 Pro

Les Xiaomi Redmi Buds 5 sont proposés en trois coloris : blanc, noir ou bleu. Ils sont disponibles en France au prix de 49 euros.



Les Redmi Buds 5 Pro sont proposés eux aussi en noir, bleu et blanc, à un prix de 99 euros pour le marché français.