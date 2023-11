Redmi Buds 5 Pro : Xiaomi annonce des écouteurs sans fil pas chers mais qui ont tout pour plaire

C'est un jour d'annonces pour Xiaomi. La marque a entre autres officialisé les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro, ses nouveaux écouteurs sans-fil abordables avec une fiche technique très solide sur le papier.

La marque Xiaomi tenait une conférence importante ce 29 novembre. Elle y a entre autres présenté le Redmi K70 Pro, la Redmi Watch 4, mais également de nouveaux écouteurs sans-fil pas chers : les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro. Avec eux viennent une édition spéciale avec un dongle USB-C pour réduire la latence.

Sur le papier, les Redmi Buds 5 Pro sont irréprochables

La promesse est assez grande pour le prix : les Redmi Buds 5 Pro sont équipés de doubles transducteurs de 10 et 11 mm, ce qu’on ne trouve pas toujours. Côté codecs audio, ce produit a droit au LDHC 5.0 ainsi qu’à une compatibilité Hi-Res Audio Wireless. Ils vont pouvoir recevoir des fichiers avec un débit de 128 à 1000 kbps et des titres en haute résolution jusqu’au 24 bits à 192 kHz.

Xiaomi met l’accent cette année sur la réduction de bruit active (ANC). À l’aide de trois microphones par écouteur, la fonction peut réduire les bruits jusqu’à 52 dB, par rapport à 43 dB sur les Redmi Buds 4 Pro. Les écouteurs analysent les bruits ambiants jusqu’à 4000 fois par seconde pour renvoyer des sons inverses dans nos oreilles.

Les contrôles des Redmi Buds 5 Pro sont tactiles : on ne sait pas encore s’il sera possible de modifier le volume avec (ce qui était possible sur la paire précédente). Enfin, ils sont compatibles avec HyperConnect, le protocole de communication maison de Xiaomi, et fonctionnent en Bluetooth LE Audio, promettant une latence de 49 ms. Heureusement pour les utilisateurs hors Chine, les Redmi Buds 5 Pro sont également compatibles avec iOS et Android. Quant à l’autonomie, elle est de 10 heures maximum pour les écouteurs seuls sans ANC et jusqu’à 38 heures avec le boîtier (sans ANC). Ce modèle est vendu à 399 yuans en Chine, soit 51 euros HT selon le cours actuel en noir (revêtement similicuir), blanc (rendu glossy) et en turquoise (rendu mat).

Une version gaming de ces écouteurs, pour moitié moins de latence

Xiaomi a pensé aux joueurs de jeux vidéo, qui ont besoin d’une latence réduite au possible, notamment pour les titres compétitifs. C’est pourquoi les Redmi Buds 5 Pro existent dans une version plus complète, accompagnée d’un dongle USB-C transmettant le signal sonore sans fil à 2,4 GHz.

En le branchant en USB-C à son smartphone ou à son PC, on peut n’avoir que 20 ms de latence au lieu de 43 sans ledit dongle. Ils offrent également le codec LDHC Lossless. Cette version est commercialisée à 499 yuans, soit 64 euros environ selon le cours actuel. Cette version baptisée « e-sport » est proposée en noir et orange uniquement.