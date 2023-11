La nouvelle montre pas chère de Xiaomi va clairement s’inspirer du haut de gamme

Xiaomi présentera, dans quelques jours, sa nouvelle montre connectée Redmi Watch 4, avec un tarif sans doute intéressant.

La fin d’année approche, mais les constructeurs ne ralentissent pas leur rythme de sortie pour autant. Du moins, certainement pas Xiaomi.

Le constructeur chinois a en effet prévu une conférence pour présenter sa nouvelle gamme Redmi le 29 novembre prochain. L’occasion pour la firme de dévoiler non seulement ses nouveaux Redmi K70, mais également de dévoiler une nouvelle montre connectée, la Xiaomi Redmi Watch 4, ainsi que de nouveaux écouteurs sans fil, les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro.

Avant même la présentation de ces nouveaux produits, Xiaomi a partagé quelques détails sur le réseau social chinois Weibo. À propos de la Redmi Watch 4, on peut ainsi découvrir le design de la montre, avec son écran au format carré et une couronne rotative sur le côté, à la manière d’une Apple Watch. La montre semble par ailleurs être dotée d’un système d’attache de bracelet personnalisable, à la manière de ce que propose Google avec ses Pixel Watch et Pixel Watch 2.

En accompagnement de l’image, Xiaomi précise que sa Redmi Watch 4 sera la première montre de la gamme Redmi à profiter d’un boîtier en métal. Jusqu’à présent, le constructeur ne proposait en effet que des montres Redmi avec un châssis en plastique.

On ignore encore quelles seront les autres caractéristiques de la Xiaomi Redmi Watch 4, mais on peut rappeler que la Redmi Watch 3 proposait un suivi GPS, un écran Amoled et une autonomie d’une semaine. On devrait avoir droit à des caractéristiques au moins similaires pour le nouveau modèle.

Des écouteurs avec un son plus précis

En plus de cette montre, Xiaomi compte profiter de son événement du 29 novembre pour présenter une nouvelle paire d’écouteurs, les Redmi Buds 5 Pro. Xiaomi précise d’emblée qu’ils seront dotés d’un système de double transducteur pour une restitution sonore plus précise, et d’une réduction de bruit active.

Ces deux nouveaux produits seront annoncés en Chine le 29 novembre. Il faudra donc patienter quelques jours avant d’en savoir plus. Par la suite, on peut espérer un lancement en France dans les mois suivants.