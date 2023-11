Xiaomi va bientôt vous en mettre plein les yeux avec ce smartphone Redmi

Le Redmi K70 Pro promet d'être impressionnant. Il sera dévoilé par Xiaomi en Chine à la fin du mois de novembre, mais on peut déjà admirer son design et en apprendre un peu plus sur lui.

Il est toujours intéressant de regarder ce qu’il se passe du côté de la gamme Redmi K de Xiaomi en Chine. Cette famille de smartphones est traditionnellement plus ambitieuse et haut de gamme que les autres Redmi. En outre, parfois, certains modèles finissent par arriver en Europe sous un autre nom, sous la marque Poco par exemple.

Présentation dans quelques jours

Place donc au Redmi K70 Pro qui promet d’envoyer du lourd… dans quelques jours. En effet, la marque fait monter la sauce sur le réseau social chinois Weibo. L’occasion de se mettre quelques visuels alléchants sous la dent et de découvrir quelques promesses que Xiaomi fait déjà en amont.

Première information à retenir : le Xiaomi Redmi K70 Pro va être dévoilé en Chine le 29 novembre prochain, à midi (heure de Paris).

La marque partage aussi un visuel mettant en valeur le bloc photo a priori imposant du Redmi K70 Pro. Au programme, il semblerait donc qu’on ait affaire à trois caméras et à un flash disposés en carré.

La capture d’écran ci-dessus montre aussi que le téléphone tournera sous HyperOS, le nouveau système de Xiaomi.

Un anniversaire, de l’IA et un Snapdragon 8 Gen 3

Ensuite, Xiaomi dissémine ici et là quelques éléments à savoir sur le Redmi K70 Pro. Une des publications sur Weibo évoque ainsi un smartphone marquant 10 ans de savoir-faire et d’évolutions techniques chez Redmi. Pour célébrer le franchissement d’un cap, le téléphone mettra l’accent sur l’intelligence artificielle.

Une des publications concernant le Redmi K70 Pro va jusqu’à parler de « révolution IA ». Il y a fort à parier que cela concernera essentiellement le traitement des photos et des vidéos.

Attendez-vous aussi à une débauche de performances. Un des visuels partagés sur le web indique en effet que l’on trouvera une puce de Qualcomm. Et par n’importe laquelle. En passant la fonction Traduire de Google Lens sur l’image ci-dessous, on lit qu’il s’agit d’un « Snapdragon 8 de troisième génération ». Comprenez : le Snapdragon 8 Gen 3 surpuissant annoncé récemment.

Notez d’ailleurs que le SoC en question met l’accent sur l’IA, ce qui est donc cohérent avec le teasing du Redmi K70 Pro. Bref, il y a de quoi éveiller notre curiosité jusqu’à l’événement du 29 novembre. Précisons au passage que la conférence sera aussi l’occasion de lever le voile sur la Redmi Watch 4, une montre connectée qui cherchera à séduire avec un design soigné malgré un prix contenu.

Des écouteurs sans fil Redmi Buds 5 Pro et un des PC portables Redmi Book 2024 seront aussi de la partie.