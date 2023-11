Xiaomi dévoile son planning de MAJ pour HyperOS

Xiaomi donne plus de détails sur son planning de déploiement pour HyperOS. Quand est-ce que la mise à jour arrivera ?

En octobre, Xiaomi dévoilait HyperOS, son nouveau système remplaçant MIUI après des années de bons et loyaux services. À l’instar de ce que cherche Google avec Fuchsia par exemple, HyperOS a pour vocation d’unifier une grande variété d’appareils, du smartphone à la montre connectée en passant par l’enceinte et le téléviseur. Plus qu’une simple refonte graphique, c’est donc une refonte en profondeur qui est réalisée ici pour apporter une meilleure unification et un véritable effet d’écosystème.

Le 21 novembre, Xiaomi a annoncé l’arrivée de ce système sur sept modèles en version beta en Chine, ainsi qu’un calendrier de déploiement plus détaillé.

Les smartphones sous HyperOS

Dans un premier temps, HyperOS est disponible en version beta sur les Xiaomi 14 et 14 Pro, Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Ultra, et les Redmi K60 et K60 Pro. Le déploiement a également débuté sur les Xiaomi Mix Fold 2 et Mix Fold 3. Pour ces appareils, la version définitive du système est attendue entre décembre 2023 et janvier 2024 en Chine. Comptez quelques mois supplémentaires pour la version globale.

D’autres smartphones sont attendus prochainement, bien qu’aucune date ne soit révélée pour le moment :

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 E-Sports Edition

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Les TV, montres, caméras et enceintes sous HyperOS

À partir du mois de décembre, d’autres appareils devraient également goûter à cette mise à jour. Voici ceux qui ont été annoncés, bien que tous ne sont pas disponibles en France :

Xiaomi TV S Pro 65 Mini LED

Xiaomi TV S Pro 75 Mini LED

Xiaomi TV S Pro 85 Mini LED

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Smart Camera 3 Pro

Xiaomi Sound Speaker

Pour le moment, Xiaomi France ne nous a pas communiqué davantage d’informations concernant le déploiement en Europe. On attend cependant les Xiaomi 14 en début d’année 2024.