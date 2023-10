Xiaomi HyperOS : smartphones compatibles, IA, nouveautés et images

Xiaomi a dévoilé son nouveau système HyperOS. Il remplace MIUI et devrait être intégré nativement au Xiaomi 14. Il sera proposé aussi sous forme de mise à jour aux smartphones sous MIUI.

Xiaomi a ouvert sa conférence en Chine où la marque présente à la fois son nouveau système HyperOS, mais aussi ses nouveaux fleurons Xiaomi 14. Sans surprise, les smartphones intègrent la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 tout juste dévoilée.

Unifier les systèmes Xiaomi

Avec HyperOS, Xiaomi dit adieu à MIUI, mais aussi à ses autres systèmes lancés pour ses appareils connectés. L’objectif annoncé d’HyperOS est de venir unifier tous les logiciels de Xiaomi. Vous retrouverez donc HyperOS sur votre smartphone ou votre tablette, mais aussi sur le téléviseur, dans des objets connectés ou dans votre voiture.

Ce n’est évidemment pas sans rappeler l’initiative HarmonyOS de Huawei. Le géant chinois croit depuis plusieurs années en un écosystème plus fort autour de sa galaxie d’appareils. Xiaomi pense désormais pouvoir offrir la même expérience.

De cette première présentation, on comprend que Xiaomi a développé une version plus profondément modifiée d’Android, mais le système de Google reste bien là, pour garder la compatibilité avec le Play Store et les applications.

Xiaomi introduit aussi un protocole de communication : HyperConnect. Il devrait permettre à tous ses appareils de communiquer entre eux pour offrir des fonctions pratiques.

Les smartphones compatibles HyperOS

Voici la liste des appareils qui vont recevoir une mise à jour vers HyperOS d’après Xiaomi.

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi 13 pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Notez que cette liste ne concerne que les appareils commercialisés en Chine dans un premier temps. Il faudra attendre le lancement européen pour avoir une liste plus claire des appareils qui nous concerne. Par exemple, le Redmi K60 a été commercialisé sous le nom Poco F5 Pro chez nous.

La première bêta devrait être proposée dans les semaines à venir, pour un lancement estimé au début de l’année 2024.

Les nouveautés

Un système plus optimisé

Le changement le plus mis en avant par Xiaomi concerne les performances proposées par HyperOS. Le système promet d’être particulièrement optimisé. Par exemple, Xiaomi promet que son système occupe moins de stockage sur smartphone (8,75 Go) que les concurrents, dont iOS d’Apple.

Xiaomi promet aussi une latence diminuée de 13 à 70 % selon les applications en comparaison d’Android AOSP. Puisque le système doit aussi pouvoir être installé sur des objets connectés, les ingénieurs de la marque ont tâché de le rendre le plus léger possible.

Xiaomi HyperConnect

La marque a donc également mis en avant son protocole HyperConnect, qui doit permettre de se connecter en quelques actions à ses écouteurs sans fil ou à son téléviseur.

Les fonctions présentées pendant la conférence étaient plutôt classiques : pouvoir faire un copier-coller entre deux appareils, partager une vidéo de son smartphone vers son téléviseur, etc. Difficile de ne pas se rappeler iOS ou HarmonyOS en découvrant l’esthétique d’HyperOS, mais l’interface a le mérite de paraître simple à utiliser et très fluide.

Xiaomi a promis une compatibilité avec de nombreux appareils connectés, et notamment les produits Philips Hue. Il faudra attendre de voir comment cela se concrétisera chez nous. Les fonctions écosystèmes des géants chinois sont souvent bien plus fonctionnelles en Chine où le catalogue est plus complet. C’est parfois moins pertinent une fois en France.

Xiaomi HyperMind

Xiaomi a également dévoilé un nouvel assistant vocal : HyperMind. L’interface ressemble beaucoup à Siri d’Apple, mais la marque promet ici un assistant bien plus intelligent, adapté à l’ère de ChatGPT.

En conjuguant HyperOS, HyperMind et HyperConnect, Xiaomi imagine un foyer qui pourrait activer le chauffage automatiquement à notre arrivée, ou le volume du téléviseur qui se baisserait quand on reçoit un appel téléphonique.

Refonte des applications

Au cours de plusieurs vidéos, on a également pu apercevoir l’esthétique proposée par HyperOS. L’interface est dans la continuité de ce que propose MIUI aujourd’hui. Xiaomi a tout de même préparé une nouvelle version des applications les plus importantes : photos, météo, calculatrice, notes, etc.

Chacune de ces applications aura le droit aussi à de nouvelles fonctions intelligentes. Par exemple, il sera possible d’utiliser l’IA pour éditer des photos ou des vidéos dans la galerie.

Derrière le changement de nom, Xiaomi a donc préparé plusieurs changements importants pour l’interface que l’on retrouve sur ses smartphones. Vivement les tests pour voir exactement dans le détail ce qui a été retiré, rajouté ou modifié depuis MIUI.