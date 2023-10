Xiaomi 14 officialisé : puissance extrême et partie photo ambitieuse

Le Xiaomi 14 vient d'être présenté officiellement en Chine. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le premier smartphone doté d'un Snapdragon 8 Gen 3.

Xiaomi n’a pas le temps de patienter. À peine le Snapdragon 8 Gen 3 annoncé que la marque montrait le tout premier smartphone doté de cette puce dernier cri et haut de gamme. Cependant, le téléphone en question devait encore avoir une annonce en bonne et due forme. C’est chose faite : le Xiaomi 14 a été officialisé comme il se doit en Chine.

Notez qu’un Xiaomi 14 Pro aussi a été dévoilé par la même occasion.

Design et écran du Xiaomi 14

Au programme, un smartphone haut de gamme et puissant qui mise aussi sur ses capacités photo grâce à l’expertise du spécialiste Leica… et d’un ÉNORME module photo à l’arrière qui loge trois caméras. C’est le principal élément qui saute aux yeux lorsqu’on découvre le Xiaomi 14.

La marque veut également mettre en avant les finitions soignées du smartphone avec des bords plats en acier inoxydable. Comptez aussi sur un écran Oled plat de 6,36 pouces doté d’un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz grâce à la technologie LTPO. Le Xiaomi 14 se targue d’offrir une définition de 2670 x 1200 pixels pour une résolution de 460 pixels par pouce. La luminosité maximale est annoncée à 3000 cd/m².

La dalle se veut immersive avec notamment des bordures noires autour de la zone d’affichage réduites à 1,71 mm d’épaisseur au niveau du menton et à 1,61 mm sur le haut et les côtés.

Pour le confort de prise en main, sachez que le Xiaomi 14 pèse 193 grammes pour une épaisseur de 8,2 mm.

Un Xiaomi 14 ambitieux sur la puissance et sur la photo

On le disait, le Snapdragon 8 Gen 3 est l’un des principaux arguments mis en avant par le Xiaomi 14. Il fallait s’y attendre, la marque insiste bien sur le fait qu’il s’agit du premier smartphone à en profiter. En outre, le constructeur promet d’avoir fait un gros travail pour contrôler la chauffe de l’appareil afin de ne pas vous faire transpirer des mains, quelle que soit la tâche ardue à laquelle vous le soumettez.

Pour la photo, le Xiaomi 14 arbore surtout fièrement un capteur photo principal de 50 Mpx avec un objectif ouvrant à f/1,6 et une distance focale équivalant à 23 mm. Le capteur en question a une taille de 1/1,31 pouce et profite d’une technologie de pixel binning pour produire des photos de 12,5 Mpx plus lumineuses.

Les photosites réels de 1,2 micron de côté sont, par défaut, regroupés pour former des blocs de 2,4 microns de côté plus efficaces pour capter la lumière en faible luminosité.

Le téléphone compte aussi sur un ultra grand-angle de 50 Mpx (f/2,2) équivalent 14 mm pour un champ de vision à 115 degrés. En outre, le Xiaomi 14 dispose aussi d’un téléobjectif x3,2 (équivalent 75 mm) avec une ouverture à f/2,0 et une définition de capteur de 32 Mpx profitant d’une stabilisation optique (OIS).

La marque évoque aussi un niveau de grossissement à x2 sans perte (équivalent 46 mm), mais celui-ci semble être géré logiciellement. Enfin, la capacité de filmer en 8K est aussi évoquée.

Notons aussi une batterie de 4610 mAh compatible avec une charge rapide de 90 W en filaire et de 50 W sans fil. Le port USB-C du Xiaomi 14 profite par ailleurs de l’USB 3.2 Gen 1. Du reste, soulignons une résistance à l’eau garantie par la certification IP68 et des haut-parleurs stéréo.

En Chine, le smartphone tourne sous le nouveau système HyperOS de Xiaomi, mais pour les modèles européens, on ignore encore exactement ce qu’il en sera.

Prix et date de sortie du Xiaomi 14

Pour le moment, le Xiaomi 14 n’est annoncé qu’en Chine. Il ne devrait pas arriver en Europe avant plusieurs mois, dans la première moitié de l’année 2024 a priori. Aucun tarif officiel en euro n’a été annoncé pour le moment.

Toutefois, on sait combien il coûte en Chine. Le Xiaomi 14 est affiché à partir de 3999 yuans pour la version 8/256 Go, soit environ 520 hors taxes. Il existe aussi dans une configuration à 12/256 Go pour 4299 yuans, soit environ 560 euros hors taxes. La version à 16/512 Go coûte 4599 yuans (600 euros hors taxes). Enfin, la version ultime avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage est à 4999 yuans (650 euros hors taxes).



