Déjà quasiment irréprochable, le Xiaomi 14 devient encore plus recommandable lorsqu’il est à moitié prix pour la fin des French Days

Le Xiaomi 14 est un modèle Android haut de gamme qui offre d’excellentes performances, le tout pour un prix nettement moins élevé qu’à son lancement. Pendant les French Days, on peut en effet le trouver affiché à 599,99 euros au lieu de 1 099,90 euros chez Boulanger.

Lancé l’an dernier, le Xiaomi 14 est un smartphone que l’on a qualifié de « presque parfait » au terme de notre test. Performances de haut vol, design très soigné, autonomie vraiment rassurante… Oui, le Xiaomi 14 coche bien des cases. Il n’est certes pas dénué de petits défauts (encore ces fichus bloatwares !), mais quand son prix est quasiment réduit de moitié, comme pendant les French Days, les concessions sont bien plus faciles à supporter.

Pourquoi on recommande le Xiaomi 14

Son écran de 6,36 pouces est bien lumineux

Son processeur qui ne faiblit jamais

Son capteur principal offre des clichés ultra-propres

Lancé à 1099,90 euros dans sa version 512 Go, le Xiaomi 14 est aujourd’hui disponible en promotion à 599,99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi 14. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design qui n’a rien à envier à celui des iPhone

Avec sa diagonale de 6,36 pouces, sa largeur de 7,15 cm seulement et son poids plume de 193 g, le Xiaomi 14 fait partie de ces smartphones compacts que l’on aime tenir en main. Ses finitions sont en plus particulièrement soignées, avec son design combinant verre et aluminium et ses tranches droites et plates. On a même droit à une certification IP68 qui garantit une résistance à l’eau et à la poussière. Petit bémol tout de même pour le module photo au dos, un peu trop proéminent.

Le smartphone remonte la pente avec son sublime écran OLED Full HD+, équipé de la technologie LTPO, qui lui permet de nous proposer un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. Idéal pour économiser de l’énergie, donc. La dalle est aussi très lumineuse, bien plus que celle de l’iPhone 14 Pro d’ailleurs. On aurait toutefois aimé que le mode d’affichage par défaut soit plus performant. Il faut alors régler soi-même les paramètres pour parvenir à un résultat plus satisfaisant, obtenu par exemple avec le mode Vif.

Un smartphone vraiment véloce

Côté logiciel, le Xiaomi 14 est équipé de l’interface HyperOS, basée sur Android 14, laquelle offre une expérience utilisateur fluide et complète. Ce système d’exploitation est cependant un poil complexe avec ses nombreuses options. On déplore avant tout l’omniprésence des bloatwares, ces applications préinstallées embêtantes que l’on s’est empressé de supprimer une à une, ainsi que l’absence de certaines fonctions IA. La marque se rattrape avec les 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité qu’elle s’engage à fournir ; c’est moins généreux que chez Samsung ou Apple, mais on ne va pas chipoter.

Concernant ses performances, le Xiaomi 14 est capable de délivrer une puissance assez bluffante grâce à son Snapdragon 8 Gen 3 épaulé par 12 Go de RAM. Jeux vidéo, applications gourmandes en ressources… Le Xiaomi 14 ne montre aucun signe de faiblesse et chaque tâche s’exécute très rapidement. Il a en plus l’avantage de très peu chauffer. Côté photo, le capteur principal de 50 Mpx offre une qualité d’image exceptionnelle en plein jour et le téléobjectif x3,2 capture des clichés bien détaillés avec un bruit réduit. L’ultra grand-angle est de son côté perfectible.

Enfin, niveau autonomie, le Xiaomi 14 tient une bonne journée et peut compter sur une charge rapide de 90W très efficace : 37 mn suffisent pour passer de 10 à 100 % de batterie. La charge sans fil inversée est aussi disponible.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi 14.

