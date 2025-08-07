Jusqu’à 11 000 Mo/s : c’est l’incroyable vitesse de ce SSD Crucial en forte promotion sur Amazon

Vous recherchez un SSD ultra-performant pour votre PC ? Voici le Crucial jusqu’à 11 000 Mo/s et doté de 1 To de capacité qui est actuellement proposé à seulement 100,99 euros au lieu de 149,99 euros au départ. Une excellente opportunité !

Avec des performances bien plus importantes qu’un SSD SATA classique, les SSD de type NVMe sont de plus en plus prisés pour monter une machine, ou bien upgrade son stockage vieillissant. Le Crucial P510 en est un qui excelle autant dans les débits de lecture et d’écriture que dans la gestion thermique. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il se négocie à un prix plus doux suite à un coupon de réduction.

Les avantages du Crucial P510

Des vitesses de transferts allant jusqu’à 11 000 Mo/s

Un dissipateur thermique intégré

Un stockage de 1 To

D’abord à 149,99 euros, puis réduit à 120,99 euros, le SSD Crucial P510 avec 1 To de stockage revient à seulement 100,99 euros sur Amazon grâce à un coupon de réduction.

Cocher le coupon de réduction pour obtenir le SSD à 100,99 euros // Source : Amazon

Des débits très élevés aux rendez-vous

Avec la forme d’une barrette de RAM, le SSD Crucial P510 vient se greffer directement à un port PCI Express de votre ordinateur pour annuler les intermédiaires avec la carte mère. Plus qu’améliorer directement les performances, cela lui permet également d’être compatible avec tous les systèmes d’exploitation.

Sur ce modèle, Crucial propose des débits très élevées : ses vitesses peuvent en effet atteindre 11 000 Mo/s en lecture séquentielle et 9 500 Mo/s en écriture. Les temps de chargement seront considérablement réduits, tandis que les lancements des applications seront bien accélérés.

Pour accueillir une grande quantité de données

Autre bon point : ce SSD s’accompagne de 1 To de stockage, soit 1 000 Go. Ce SSD vous offre davantage d’espace sur votre PC pour pouvoir profiter de plus de contenus comme des jeux vidéo, des applications, des fichiers vidéos et des logiciels.

Avec ses vitesses de transfert, il pourrait bien aussi être intégré à une PS5. Il intègre bel et bien un dissipateur thermique. Cet outil est, pour rappel, indispensable pour prévenir la surchauffe du SSD, qui pourrait conduire à une diminution nette de ses performances. Et quand on sait que les SSD modernes, surtout en PCIe 5.0, ont tendance à beaucoup chauffer, le dissipateur n’est clairement pas à négliger.

