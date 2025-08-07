Comparatif Beem On vs Sunology Play2 : voici le match des stations solaires « plug-and-play » nantaises

Installer un panneau solaire en le branchant simplement sur une prise électrique : promesse marketing ou réalité ? Nous avons testé pendant six mois les solutions phares de Beem et Sunology pour mesurer leurs performances réelles.

Notre comparatif avec mon chien Oky comme star pour attirer le clic des amoureux de la race Shina Inu // Crédits : Frandroid

Si vous ne le saviez pas, Nantes a un sacré talent pour l’énergie solaire. En me penchant sur le marché des panneaux solaires, j’ai découvert que deux poids lourds français – Beem Energy et Sunology – ont tous les deux élu domicile dans la même ville. Une belle coïncidence qui témoigne du dynamisme breton – et peu importe que certains contestent encore l’appartenance bretonne de Nantes.

Il faut dire que les panneaux solaires domestiques « plug-and-play » gagnent du terrain dans l’Hexagone, on en trouve désormais un peu partout.

L’intérêt de ces « stations solaires » réside dans leur approche tout-en-un. L’onduleur, cette pièce maîtresse qui transforme le courant continu en courant alternatif, se trouve directement intégré au panneau. Cette conception élimine la complexité technique habituelle : il suffit de positionner le panneau et de le raccorder à une prise électrique standard pour commencer à produire. On connecte ensuite tout en Wi-Fi pour le suivi depuis son smartphone.

Sans système de stockage par batterie, ces solutions restent limitées à la consommation instantanée. Néanmoins, elles permettent de couvrir une partie non négligeable des besoins électriques diurnes de la maison : appareils en veille, réfrigérateur, équipements informatiques ou éclairage. L’impact sur la facture énergétique peut s’avérer intéressant selon les habitudes de consommation.

Notre test s’est déroulé sur une terrasse exposée plein sud à Quiberon en Bretagne sud, avec une orientation optimale pour maximiser la production. Nous avons installé côte à côte le Beem On 460W bifacial (459€) et le Sunology Play2 450W (599€) pour comparer leurs performances sur plusieurs mois d’utilisation.

Comparatif des deux solutions

Le Beem On 460W mise sur la technologie bifaciale, qui permet au panneau de capter la lumière sur ses deux faces. Cette caractéristique peut théoriquement apporter un gain de rendement de 5 % grâce aux reflets du sol ou des surfaces environnantes.

La partie « connectée » du Beem On

Équipé d’un onduleur Hoymiles de 400W avec un rendement annoncé de 96,8 %, il affiche des dimensions de 113 cm de hauteur pour un poids de 27 kg.

Du bifacial sur les deux, on a grosso-modo le même panneau solaire venu de Chine

D’ailleurs, notez que Beem a récemment lancé une version 500W au tarif de 429€, soit moins cher que le modèle 460W.

Sunology habille son panneau avec son logo sur la gauche

Le Sunology Play2 développe 450 Wc, également avec une conception bifaciale. Son micro-onduleur affiche un rendement de 97 %, légèrement supérieur à la concurrence. Les dimensions s’établissent à 176 cm de longueur pour 24,1 kg, sachant que les deux panneaux adoptent le format allongé traditionnel des panneaux photovoltaïques.

Beem a plutôt placé son logo au milieu

Les deux fabricants proposent une garantie de 25 ans qui couvrent panneau et électronique. C’est assez habituel sur les panneaux solaires.

Installation : deux philosophies différentes

Là où se différencie les deux produits, c’est sur l’installation. Le Beem On a une approche modulaire. Son support en acier galvanisé offre plusieurs positions d’inclinaison : à plat, 30°, 40° et 45°.

Chez Beem, c’est assez basique comme support

Cette flexibilité permet d’adapter l’orientation selon les saisons pour optimiser la production – angle faible en été, plus prononcé en hiver. Le système se monte aussi bien au sol avec des plaques de lestage qu’au mur en position portrait ou paysage.

Sunology fait plus « costaud »

Le réglage d’inclinaison nécessite cependant de manipuler la structure et de repositionner des éléments de fixation. L’opération reste accessible mais demande quelques minutes d’intervention. Le câble de 10 mètres fourni facilite le raccordement à la prise la plus proche, pour éviter l’usage de rallonges.

Sunology offre des ballasts pour lester au sol votre panneau solaire

Le Sunology Play2 privilégie la simplicité d’installation. Livré entièrement prémonté, il se déploie effectivement en moins d’une minute selon nos mesures. L’ajustement d’inclinaison s’effectue sans outillage grâce aux bras télescopiques : trois positions disponibles (27°, 35°, 42°) accessibles via de simples boutons poussoirs.

Le micro-onduleur de Sunology qui intègre aussi la partie connectée

Ce que j’ai apprécié, c’est la robustesse du système Sunology. Les bras supportent 100 kg d’arrachement et les ballasts peuvent être chargés jusqu’à 40 kg pour résister aux intempéries. Cette conception solide rassure pour les installations exposées, au prix d’un poids total plus conséquent qui complique les manipulations.

Suivi et performances mesurées

L’application Beem Energy propose une interface complète avec production instantanée, historiques détaillés, prévisions météorologiques et calcul automatique des économies. Les données peuvent être exportées pour analyse, ce qui intéresse les utilisateurs souhaitant suivre précisément leur production.

Application Beem

La synchronisation s’effectue toutes les 5 à 15 minutes selon les périodes.

Application Sunology

L’application Sunology adopte un design plus épuré, centré sur l’essentiel : production quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Une fonction intéressante indique le taux d’autoconsommation instantanée, affichant 100 % lorsque la production solaire couvre entièrement les besoins du moment. Encore faut-il avoir installé de quoi mesurer la consommation de la maison… comme un smart meter.

On en reparle plus loin. Il y a un élément de différentiation avec Beem : on a les données d’irradiation solaire de notre localisation, cela facilite le diagnostic en cas de production anormalement faible.

Mois Sunology Play2 Beem On 460W avril 2025 62,9 kWh (2,1 kWh/jour) 65,56 kWh (2,2 kWh/jour) mai 2025 66,5 kWh (2,2 kWh/jour) 69,51 kWh (2,2 kWh/jour) juin 2025 68,9 kWh (2,3 kWh/jour) 71,76 kWh (2,4 kWh/jour) juillet 2025 70,3 kWh (2,3 kWh/jour) 72,7 kWh (2,3 kWh/jour)

Nos relevés sur plusieurs mois révèlent l’évolution saisonnière de la production, une progression qui suit logiquement l’allongement des jours et l’amélioration de l’ensoleillement.

Système Total Avril-Juillet Moyenne mensuelle Sunology Play2 268,6 kWh 67,2 kWh Beem On 460W 279,53 kWh 69,9 kWh Écart total +10,93 kWh +2,7 kWh

Comme vous pouvez le constater, il y a un écart entre les deux panneaux qui s’explique probablement par la puissance nominale légèrement supérieure (460W vs 450W), le positionnement des panneaux qui n’est pas exactement le même et les caractéristiques de l’onduleur Hoymiles. On constate surtout que les deux systèmes suivent des courbes de production similaires, réagissant de façon identique aux variations météorologiques.

Ces écarts restent cependant dans la marge normale de variation liée aux conditions d’exposition et d’orientation entre les deux installations.

Comme vous pouvez le voir, un seul panneau permet d’obtenir des pics de production jusqu’à 3,2 kWh lors des journées les plus ensoleillées, de quoi alimenter réfrigérateur, box internet, éclairage et équipements informatiques pendant toute la période diurne. Cette capacité couvre efficacement la consommation de base d’un foyer, ce qui est intéressant pour les personnes en télétravail.

Et la rentabilité ?

En extrapolant les performances sur une année complète, le Sunology Play2 produirait environ 806 kWh annuels contre 839 kWh pour le Beem On 460W. Au tarif EDF standard de 0,20 €/kWh, cela représente des économies annuelles de 161 € pour le Sunology et 168 € pour le Beem. La période de retour sur investissement s’établit ainsi à 3,7 ans pour le Sunology Play2 (599 €) et 2,7 ans pour le Beem On (459 €). Ces durées d’amortissement restent correctes compte tenu de la garantie de 25 ans proposée par les deux fabricants.

Cependant, ces calculs se basent sur l’autoconsommation pure sans injection sur le réseau. Dans la réalité, l’optimisation dépend largement des habitudes de consommation et de la capacité à utiliser l’énergie produite en journée.

Et surtout, si vous stockez l’énergie produite pour la consommer la nuit avec une batterie domestique… pour ne rien injecter sur le réseau. On a justement récemment testé des systèmes Zendure prévus à cet effet.

On conclut l’expérience

Comme vous l’avez constaté, ces stations solaires sont simples, et elles s’avèrent particulièrement adaptées à la consommation diurne, période où les tarifs électriques sont généralement plus élevés.

Avec une production moyenne de 2,2 kWh/jour, elles optimisent les abonnements à tarification variable comme les heures creuses/pleines ou encore mieux, le tarif Tempo d’EDF.

Idéal pour une offre heures pleines / heures creuses

Le coût d’acquisition reste néanmoins élevé : 459 € pour le Beem On 460W, 599 € pour le Sunology Play 2. Le nouveau Beem On 500W à 429 € améliore l’équation économique.

À titre de comparaison, un panneau 500W avec micro-onduleur s’acquiert pour environ 300 € sur les plateformes spécialisées, auxquels s’ajoutent 50 € pour un support adapté. Sur MonKitSolaire, je m’en suis même sorti pour 328 euros.

Comptez 328 euros sur Monkitsolaire pour un panneau solaire Amerisolar de 520Wc (garanti 30 ans) et un micro-onduleur TSun MX500 (garanti 25 ans), avec un support inclinable en plus

Cette différence de prix se justifie par plusieurs raisons : assemblage français, service après-vente de proximité et sélection des composants.

Les fabricants nantais assument des coûts de main-d’œuvre français et investissent dans la recherche-développement, éléments répercutés sur le prix final.

L’étape suivante consiste logiquement à ajouter un système de stockage par batterie domestique, couplé à un compteur intelligent, type Shelly. Cette combinaison permet de stocker les surplus de production pour les restituer en soirée, ce qui maximise le taux d’autoconsommation. Beem propose sa batterie modulaire (jusqu’à 10 kWh), Sunology développe sa Play Max intégrant 700 Wh, et très bientôt sa batterie modulaire Storey.

