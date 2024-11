Sunology lance son stockage d’énergie solaire Storey : nous avons calculé vos futures économies

Alors que la France accuse un retard considérable dans l’adoption de l’énergie solaire, une entreprise française, Sunology, veut changer les choses avec Storey, sa nouvelle batterie domestique.

Sunology Storey

Les chiffres sont sans appel : avec seulement 294 W/H par habitant, la France fait pâle figure face à ses voisins européens. Les Pays-Bas caracolent en tête avec 1280 W/H, suivis par l’Allemagne (985 W/H) et le Danemark (832 W/H). Un paradoxe quand on sait que l’ensoleillement n’est pas forcément meilleur dans ces pays. Dans ce contexte, Sunology propose d’aller plus loin avec une nouvelle batterie solaire domestique.

Bref, oubliez tout ce que vous savez sur les batteries solaires. Storey se pose où vous voulez, se branche simplement, et surtout — fait rare dans l’industrie — elle est design.

Sunology Storey

Voici donc une batterie qu’on peut empiler comme des Lego, avec un système de refroidissement passif (et de ce fait aucun bruit), elle a été conçue pour ne pas perturber votre intérieur.

Mais ce n’est pas que du design, la vraie innovation est sous le capot. Storey est une batterie qui pense par elle-même. Elle traque automatiquement les moments où l’énergie coûte le moins cher, que ce soit via vos panneaux solaires ou pendant les heures creuses. Un algorithme optimise en permanence le stockage pour maximiser vos économies. Et surtout, vous n’avez pas besoin de les brancher directement aux panneaux solaires.

Sunology Storey

L’idée est de repenser complètement l’accès au stockage d’énergie : il suffit de la brancher sur une prise électrique classique pour qu’elle fonctionne, aussi simplement qu’un électroménager. Fini les installations complexes et les interventions d’électriciens, un geste suffit pour commencer à stocker et utiliser son énergie.

Le plus intéressant ? Vous n’êtes pas obligé d’avoir des panneaux solaires. La batterie fonctionne aussi en solo, se chargeant aux heures creuses pour restituer l’énergie quand les prix grimpent.

Vous pouvez opter pour une installation pro si vous le voulez, avec du clé en main, ou la brancher vous-même. Vous pouvez très bien l’utiliser avec des panneaux solaires d’une autre marque, que ça soit des plug & play ou des panneaux rigides sur votre toit.

Sunology Storey

Bien qu’elle puisse fonctionner en simple plug & play sur une prise standard, elle est également capable de se connecter directement au tableau électrique de la maison pour une intégration plus poussée, et ainsi capable de sortir 6000 Watts, compatible avec tout type d’onduleur et d’installation solaire, qu’elle soit monophasée ou triphasée.

Sunology Storey

Sa conception inclut des roulettes pour la déplacer facilement dans la maison, et une prise de type Schuko intégrée délivrant jusqu’à 2000 W pour alimenter directement des appareils. Ce qui en fait aussi une solution mobile de secours en cas de coupure de courant. On peut même la faire rouler à l’extérieur pour alimenter une machine, si besoin.

Selon Sunology, elle est en capacité à détecter rapidement (en moins de 2 secondes) les opportunités de stockage d’énergie. Chaque module offre une capacité de 2200 Wh pour une puissance de 500 W, extensible jusqu’à une impressionnante capacité de 26 400 Wh en combinant plusieurs unités.



Caractéristiques STOREY Master STOREY Extension Technologie AC Bidirectionnel LiFePO4 LiFePO4 Capacité 2200 Wh 2200 Wh Puissance 500 W 500 W par pack Entrée/Sortie AC C20 3 broches Connexion master Rendement global 90 % 90 % Tension/Fréq. AC 230V (±2%) – 50/60Hz – Sortie backup Type F Schuko Via master Communication WiFi/BT (màj via OTA) Via master Température/Protection -10/+45°C – IP60 -10/+45°C – IP60 Dimensions 530/250/250mm 530/250/170mm Poids 20 kg 15 kg Garantie 15 ans – 7 500 cycles 15 ans – 7 500 cycles Prix 1390 € 1190 €

Le véritable défi de Sunology avec Storey est de rivaliser avec les mastodontes chinois. EcoFlow, Anker Solix, Zendure et Bluetti. Sunology a fait un choix intéressant : se concentrer sur le résidentiel fixe, avec une intégration poussée et une approche plug & play unique. Un pari qui pourrait payer face à des acteurs qui se contentent souvent de décliner le même produit.

La différence se joue sur le logiciel. Les concurrents chinois excellent dans le hardware, mais leurs solutions logicielles restent souvent basiques. Storey mise tout sur l’intelligence : détection ultra-rapide des surplus d’énergie, optimisation en temps réel, prévision de consommation.

L’entreprise française montre qu’elle peut rivaliser sur le haut de gamme. C’est la première fois qu’un acteur français affiche une telle ambition dans le stockage d’énergie, avec une gamme complète, on l’on peut clairement parler d’initiation à l’autonomie totale.

Au-delà des simples batteries connectées, Sunology dessine une vision où l’énergie n’est plus un service centralisé, mais un bien que chacun peut produire, stocker et échanger librement. Avec Storey, l’entreprise nantaise pose une première brique de réseaux énergétiques autonomes et interconnectés, où les particuliers pourront non seulement gérer leur propre énergie, mais aussi la partager avec leurs voisins dans ce que l’on pourrait appeler un réseau pair-à-pair.

Passons aux calculs

Faisons un petit calcul pour imaginer la rentabilité d’un tel système.

Avec panneaux solaires

Dans une première configuration avec 2000 W de panneaux (2300 kWh/an, l’équivalent de quatre panneaux solaires posés dans un jardin ou un balcon), une Storey Master seule à 2200 Wh permet d’atteindre 70 % d’autoconsommation. Avec un différentiel de 13 centimes entre le réseau (0,25 € – tarif réglementé) et le solaire stocké (0,12 €), et en prenant en compte une inflation énergétique prudente de 10 % par an, le retour sur investissement s’établit à 5 ans pour un investissement de 1390 €. L’ajout d’une extension dans ce cas n’est pas pertinent, car le temps de retour est à 8,5 ans sans gain significatif d’autoconsommation.

Sunology Play 2

En revanche, avec une installation de 4000 W de panneaux produisant 4600 kWh annuellement, l’équation change radicalement. Ici, évidemment, on est davantage dans une configuration d’une maison avec des panneaux rigides sur les toits.

La Storey Master seule permet d’atteindre 60 % d’autoconsommation (2760 kWh), tandis que la configuration Master + Extension pousse ce taux à 80 % (3 680 kWh). Les économies annuelles passent ainsi de 358,80 € à 478,40 €, auxquelles s’ajoute l’effet de l’inflation énergétique. Dans ce scénario, le retour sur investissement devient beaucoup plus attractif : 3,9 ans pour la Master seule et 5,4 ans pour la configuration complète.

Configuration Installation 2kW Installation 4kW Production annuelle 2 300 kWh 4 600 kWh STOREY Master seule (1390 €) – Autoconsommation 70 % (1610 kWh) 60 % (2760 kWh) – Économies annuelles* 209,30 € 358,80 € – ROI avec inflation** 5 ans 3.9 ans Master + Extension (2580 €) – Autoconsommation 70 % (1610 kWh) 80 % (3 680 kWh) – Économies annuelles* 209,30 € 478,40 € – ROI avec inflation** 8,5 ans 5,4 ans Prix de référence – kWh réseau 25c € (+10 %/an) 25c € (+10 %/an) – kWh solaire+batterie 12c € 12c € *Économies première année

**Avec inflation électricité 10 %/an

Bref, la rentabilité d’un système de stockage d’énergie solaire dépend principalement de sa capacité à maximiser l’autoconsommation. Elle dépend donc de son dimensionnement par rapport à l’installation solaire. En résumé : plus votre installatino solaire sera importante, et plus votre batterie sera amortie (vous pourrez alors ajouter des extensions).

Sans panneaux solaires

Dernière question : est-ce intéressant sans panneaux solaires ? On a fait les calculs. L’utilisation de Storey uniquement pour l’arbitrage entre heures pleines (25c €/kWh) et heures creuses (17c €/kWh) n’est pas économiquement intéressant.

Avec sa capacité de 2200 Wh et un rendement de 90 %, la batterie permet de stocker et d’utiliser effectivement 1,98 kWh par jour, soit 722,7 kWh sur une année complète.

Le différentiel de 8 centimes entre les heures pleines et creuses génère une économie annuelle de seulement 57,82 €, ce qui, pour un investissement de 1390 €, aboutit à un temps de retour sur investissement de 24 ans. Même en prenant en compte une inflation annuelle de 10% sur le prix de l’électricité, la rentabilité reste insuffisante avec un retour sur investissement supérieur à 15 ans (la durée de la garantie).

Bref, Storey révèle donc sa vraie valeur uniquement lorsqu’elle est couplée à une installation solaire, où le différentiel de prix plus important (13 centimes) et la maximisation de l’autoconsommation permettent d’atteindre une rentabilité beaucoup plus intéressant.

Tempo sans panneaux solaires

Sauf, peut-être, dans un cas : l’offre Tempo. Lançons-nous dans ce dernier calcul.

Le tarif Tempo d’EDF offre une tarification dynamique avec trois couleurs de jours (bleu, blanc, rouge) et des heures pleines/creuses, créant six tarifs différents allant de 11,88c €/kWh (heures creuses jours bleus) à 74,29c €/kWh (heures pleines jours rouges). Vous l’avez compris, l’idée serait d’utiliser Storey pour stocker l’énergie pendant les heures les moins chères et la restituer pendant les pics tarifaires, particulièrement lors des 22 jours rouges de l’année.

Pour aller plus loin

EDF Tempo : tout comprendre à ce forfait capable de réduire drastiquement vos factures d’électricité

Les calculs montrent une économie d’environ 26,40 € sur les jours rouges (différentiel de 60,65c €/kWh), auxquels s’ajoutent 2,70 € d’économies sur les 43 jours blancs (différentiel de 3,17c €/kWh), les jours bleus présentant un écart trop faible pour être exploité efficacement.

Et donc, vous voyez certainement venir la conclusion : une économie annuelle totale d’environ 29,10 €, même en prenant en compte l’inflation des prix de l’électricité, l’investissement de 1390 € dans Storey ne se justifie pas pour le seul arbitrage tarifaire Tempo — vous l’aurez compris, la batterie prend tout son sens uniquement couplée à une installation solaire, où elle permet d’optimiser l’autoconsommation avec des économies beaucoup plus intéressantes.

Prix et disponibilité

Malgré que cela soit une solution française, Storey se positionne de manière agressive sur le marché des batteries domestiques avec un prix d’entrée de 1390 € pour le module Master (2200 Wh / 500 W) et 1190 € pour le module Extension (que vous pouvez acheter plus tard).

Sunology nous a proposé un code promo de 5 % de remise, SUN_FRANDROID, les préventes débutent dès le 15 septembre, 79 euros pour les précommandes, somme évidemment déduite de la commande finale.

La technologie LiFePO4 utilisée offre une durée de vie exceptionnelle avec une garantie de 15 ans couvrant 7500 cycles de charge/décharge, soit plus de 20 ans d’utilisation à raison d’un cycle quotidien.

Sunology annonce une disponibilité pour mi-2025.

Quelle concurrence ?

Sur le marché des batteries domestiques intelligentes, Storey fait face à des concurrents sérieux.

La Zendure Hyper 2000 est certainement la mieux armée, tandis que l’Anker Solarbank 2 mise sur sa facilité d’installation et son excellent rapport qualité-prix. Plus imposant, l’EcoFlow Delta Pro 3 couplé au micro-onduleur PowerStream offre une solution complète, mais nécessite une installation plus complexe.