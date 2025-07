Zendure vous promet des économies sur votre facture d’électricité…grâce à l’IA

Et si on vous disait qu’une IA peut vous aider à faire baisser votre facture d’électricité ? C’est ce que promet Zendure avec Zenki qu’il a intégré à ses tout derniers produits, le SolarFlow 800 Pro et 2400 AC. À la clé : anticiper vos besoins en électricité en fonction de la météo et du prix de l’électricité en temps réel.

Le prix de l’électricité est devenu un vrai sujet ces derniers mois, à tel point qu’en 2022, l’investissement dans les panneaux photovoltaïques a fait un bon de 20 %. Faire des économies sur sa facture d’électricité est donc devenu bien plus qu’une tendance passagère. Preuve en est, en mars 2024, presque un million de foyers étaient équipés en panneaux photovoltaïques.

Surveiller sa consommation est donc devenu un enjeu bien réel. Mais un enjeu qui peut s’avérer chronophage. Avoir un œil constant sur le prix de l’électricité, et gérer la distribution de l’électricité produite par ses panneaux photovoltaïques n’est pas toujours une partie de plaisir.

Sur ce point, Zendure a une solution à vous proposer avec sa plateforme d’intelligence artificielle Zenki. Le rôle de Zenki est simple : il fait la veille à votre place, tient compte le prix du kWh et la météo en temps réel, et propose ensuite une redistribution intelligente du surplus d’électricité. Résultat : des économies à la clé.

Pour profiter de l’IA de Zenki, Zendure propose à la vente deux produits compatibles :

Le SolarFlow 2400 AC, dont le bundle onduleur + batterie + compteur d’énergie est actuellement à 1438 euros ;

Le SolarFlow 800 Pro, dont le bundle onduleur + batterie + panneaux solaires est actuellement à 1439 euros.

Mieux, le constructeur propose, avec le code promotionnel ZDSF2400AC une remise de 8 % sur le prix de ses deux produits phares. Une offre longue durée quu prendra fin au 31 octobre 2025.

Lancée avec les derniers onduleurs du constructeur, Zenki est une intelligence artificielle intégrée dans les systèmes de gestion de l’énergie domestique (Home Energy Management Systems ou HEMS) de Zendure.

Elle fonctionne comme une « surcouche logicielle » embarquée. Son rôle est d’analyser en temps réel une quantité substantielle d’informations : production solaire, consommation électrique, prévisions météo et tarifs de l’électricité sont pris en compte par Zenki pour optimiser automatiquement la gestion de l’énergie dans la maison.

L’IA Zenki monitore intelligemment la distribution ou le stockage de votre électricité. // Source : Zendure

L’autre gros avantage de Zenki est sa compatibilité avec de nombreux produits de connectique Zendure déjà existants. On compte parmi eux le Zendure Smart 3CT, les compteurs Zendure Smart Meter D0 et P1, les modèles Shelly Pro 3EM et Shelly 3EM, ainsi que l’everHome Ecotracker.

Cette polyvalence permet aux utilisateurs de connecter facilement leur équipement et de bénéficier d’une gestion énergétique intelligente et optimisée.

Source : Zendure

Son utilisation se veut par ailleurs extrêmement simple. Dans un premier temps, l’outil d’IA de Zenki analyse les données suivantes :

les habitudes de consommation électrique du foyer connecté ;

les informations météorologiques telles que la température extérieure, l’hygrométrie et le taux d’ensoleillement ;

l’état des batteries connectées à l’onduleur ;

le prix de l’électricité par jour par comparaison avec plus de 700 fournisseurs (tarifs réglementés, dynamiques, offres de marché).

Une fois les données collectées, l’outil d’intelligence artificielle de Zenki peut prévoir précisément à quel moment il est intéressant de stocker ou redistribuer l’électricité produite via les panneaux photovoltaïques.

Zenki a ainsi une longueur d’avance et anticipe la consommation électrique pour gérer au mieux la production autonome. Le résultat : une facture réduite au minimum en fonction de votre capacité de production électrique autonome.

Source : Zendure

Deux nouveaux produits pensés pour l’utilisation de Zenki

Pour optimiser l’utilisation de Zenki, Zendure a également lancé deux nouveaux produits compatibles avec son nouvel outil d’intelligence artificielle.

Le premier, le SolarFlow 2400 AC, est un ensemble onduleur+ batterie que l’on peut qualifier de micro-onduleur hybride. Il peut, en effet ​​gérer le flux d’énergie de façon bidirectionnelle en le stockant et en le restituant jusqu’à 2400 W.

Source : Zendure.

Il peut par ailleurs se coupler à d’autres batteries compatibles du fabricant pour pouvoir stocker jusqu’à 6 batteries AB3000X, ce qui permet d’atteindre une capacité totale de stockage de 17,28 kWh.

Ce système évolutif offre ainsi la possibilité d’augmenter progressivement son autonomie énergétique en ajoutant des batteries selon ses besoins.

Un autre atout du système de Zendure est qu’il est totalement plug & play. Pas besoin en effet de faire appel à un électricien pour s’assurer du bon fonctionnement de votre système de stockage, le SolarFlow 2400 AC ne nécessite qu’une simple prise murale et se configure via l’application Zendure. Mieux, le système est certifié IP 65 et peut donc être installé en intérieur comme en extérieur.

Source : Zendure

Une fois installé, il est prêt à être utilisé et promet un rendement maximal avec l’assurance d’atteindre jusqu’à 93 % d’efficacité AC (Alternating Current ou courant alternatif) en cycle complet, optimisant ainsi le rendement et les économies d’énergie. Il fonctionne également en cas de coupure de courant. Il peut, en effet, basculer automatiquement sur la batterie pour alimenter les appareils essentiels (jusqu’à 2 400 W), avec une réactivité inférieure à 15 millisecondes.

Il peut enfin s’intégrer facilement à une installation solaire existante, sans nécessiter de modification lourde puisqu’il est compatible avec les micro-onduleurs jusqu’à 2 000 W.

Le rendement du SolarFlow 2400 AC peut aller jusqu’à 93 %. // Source : Zendure.

Zendure a également lancé son SolarFlow 800 Pro, pensé pour les plus petits espaces. Un peu moins puissant, il peut aller jusqu’à 800W en sortie AC mais offre un rendement supérieur à son cousin pouvant aller jusqu’à 96 %. Lui aussi est compatible avec l’IA Zenki et peut ainsi redistribuer l’électricité stockée de la même manière que le SolarFlow 2400 AC.

Le SolarFlow 2400 AC gère également en cas de coupure de courant. // Source : Zendure.

Le stockage intelligent de l’électricité n’a jamais été aussi simple en 2025

Sous ses abords techniques, la marque Zendure s’adresse aussi bien à ceux qui sont déjà équipés en panneaux photovoltaïques qu’à ceux qui souhaitent franchir le pas sans prise de tête.

Pour bien comprendre les produits Zendure, il faut comprendre comment fonctionne le produit différenciant du fabricant.

Zendure est en effet, connu pour ses micro-onduleurs hybrides. Ils sont là pour convertir le courant continu qui arrive des panneaux solaires en courant alternatif, injectable dans la batterie (pour le stockage), dans le réseau électrique de la maison (à utiliser directement chez soi). En fonction du modèle que vous choisirez, ils seront équipés d’un algorithme classique du constructeur ou de la toute dernière IA Zenki.

Source : Zendure.

Dans tous les cas, les produits Zendure se démarquent de la concurrence par leur polyvalence. L’onduleur est là à la fois pour monitorer les données et prendre des décisions en fonction de vos besoins sur le stockage ou non de l’électricité que vous avez créée.

Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des produits Zendure, cette vidéo explique tout, très simplement :

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Et si vous êtes prêts à passer à l’énergie solaire, les offres suivantes devraient vous intéresser :

Le SolarFlow 2400 AC, dont le bundle onduleur + batterie + compteur d’énergie est actuellement à 1459 euros ;

Le SolarFlow 800 Pro, dont le bundle onduleur + batterie + 4 panneaux solaires est actuellement à 1439 euros.