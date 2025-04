Cette batterie solaire ultra-simple à installer promet 863 € d’économies par an sur sa facture d’électricité

Anker Solix lance sa nouvelle solution de stockage solaire domestique. Cette nouvelle version boostée à l’IA améliore la capacité de stockage. La promesse : jusqu’à 861 € d’économie par an sur la facture d’électricité.

Anker Solix Solarbank 3 Pro

Anker Solix lance aujourd’hui sa nouvelle batterie de stockage plug and play, qui permet de réduire sa facture d’électricité, à coupler avec un système de panneaux solaires. Voici la Solarbank 3 Pro, une nouvelle batterie solaire domestique modulaire et intelligente pour reprendre les termes de la marque.

Un nouveau produit qui tombe à pic, suite à l’arrêté S21 qui révolutionne les règles du jeu du rachat de production solaire par EDF. Pour rappel, les nouvelles installations solaires ont désormais une rentabilité qui peut être divisée par trois. Seul le stockage permet de réduire cette conséquence.

Avec une puissance solaire maximale de 3600 W, une capacité de stockage extensible jusqu’à 16 kWh (et même 64,5 kWh dans certains cas, soit plus qu’une Tesla Model 3 Propulsion), et le nouveau système de gestion Anker Intelligence basé sur l’intelligence artificielle, la Solarbank 3 Pro promet d’aller au-delà du simple produit plug-and-play.

Une batterie solaire modulaire qui monte à 16 kWh

La base du système repose sur une batterie d’une capacité de 2688 Wh (2,7 kWh), en hausse de 68 % par rapport à la version 2, alors que la hauteur n’augmente que de 3 cm. Grâce à sa structure modulaire empilable (jusqu’à 5 batterie sous forme d’extensions), la Solarbank 3 Pro peut atteindre 16 128 Wh (16,1 kWh) de stockage.

Le système est plug and play : il suffit de brancher la batterie sur une prise secteur classique pour envoyer l’énergie dans le réseau de la maison, ou pour recharger la batterie. Avec une installation solaire, les panneaux photovoltaïques peuvent être reliés (via des ports MPPT) pour alimenter la batterie, grâce à l’intégration d’onduleurs. On peut aussi utiliser des panneaux plug and play.

L’installation peut être réalisée soi-même, mais Anker Solix précise qu’en “France, il n’est pas nécessaire de demander une autorisation pour installer des systèmes dont la puissance est ≤ 3 kWp et lorsque la taille des panneaux est inférieure à 1,80 m. Cependant, une déclaration préalable doit être réalisée auprès du gestionnaire réseau (Enedis) et une attestation Consuel doit être obtenue (respect des normes de sécurité)”.

Une mise en parallèle de plusieurs systèmes Anker Solix (jusqu’à 4) sera également possible dans une future mise à jour, permettant alors d’atteindre 64,5 kWh de stockage et 14,4 kW de puissance en entrée solaire. Une installation par un professionnel sera toutefois nécessaire dans ce cas.

La batterie accepte jusqu’à 3600 W d’entrée solaire via 4 ports MPPT et 8 panneaux, avec une sortie AC (cournt alternatif) jusqu’à 1200 W, y compris pour les usages off-grid. Dit autrement : vous pouvez injecter 1 200 watts de puissance en temps réel dans votre installation électrique. Et en cas de coupure de courant, il est possible d’alimenter des appareils directement en les reliant à la batterie.

La batterie peut aussi être utilisée pour optimiser les périodes creuses, par exemple pour stocker l’énergie la nuit, et la restituer intelligemment la journée en période d’heures pleines. Une fonction qui n’a pas besoin de panneaux solaires.

Anker Solix promet jusqu’à 861 euros d’économie sur sa facture d’électricité par an avec une consommation annuelle de 5 000 kWh.

Une IA qui apprend votre maison et vos habitudes

L’autre grande nouveauté vient du logiciel Anker Intelligence, un système de gestion énergétique basé sur l’intelligence artificielle. Il analyse votre historique de consommation, les prévisions météo et les tarifs pour anticiper intelligemment les pics de consommation, gérer les surplus solaire, et même planifier automatiquement la charge de vos appareils via des prises intelligentes (les Smart Plug). Il est aussi possible de brancher un compteur intelligent pour que tout cela soit fait automatiquement, au niveau du compteur et non pas des prises électriques.

Par exemple : un surplus solaire prévu demain ? Votre vélo électrique, voiture électrique ou ballon d’eau chaude pourra être chargé automatiquement à l’heure optimale. Ce Smart Mode permet aussi d’optimiser la recharge pendant les heures creuses ou en cas de tarifs dynamiques, avec une gestion prédictive (pour les pays en Europe qui applique cette règle, ce qui n’est pas le cas de la France). Et tout cela passe par l’application, avec visualisation temps réel et scénarios personnalisés.

Une installation simplifiée

Comme toujours chez Anker Solix, la Solarbank 3 Pro mise aussi sur la facilité. Grâce à la technologie PluginPower, l’installation et les extensions de batterie sont plug-and-play, sans recâblage complexe. Le design reste compact (à peine plus haut que la Solarbank 2 Pro), et l’ensemble peut s’utiliser en intérieur comme en extérieur, avec une certification IP65.

Côté sécurité, Anker Solix annonce une durée de vie allant jusqu’à 6 000 cycles avec des cellules LFP (LiFePO4), une garantie de 10 ans, et un système de refroidissement intelligent.

Prix et disponibilité

La Solarbank 3 Pro est disponible en précommande à partir du 8 avril 2025, au prix conseillé de 1 799 euros. En s’inscrivant avant le 28 avril, les utilisateurs bénéficient de 23 % de remise et d’un compteur intelligent offert. Une commande entre le 29 avril et le 1er mai inclut aussi 4 prises connectées Smart Plug Anker Solix