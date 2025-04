La Beem Battery promet de doubler les économies sur vos factures d’électricité

Suite à une décision gouvernementale, le prix de revente de l’électricité s’effondre. Les foyers équipés de panneaux photovoltaïques ont donc tout intérêt à miser sur l’autoconsommation. Voici en quoi la Beem Battery peut les y aider.

La baisse du prix de l’électricité n’aura été que de courte durée. En août prochain, suite au rehaussement de la TVA de 5,5 à 20 %, le prix des abonnements va indubitablement exploser. En parallèle, le tarif de revente de l’électricité (souvent solaire) par les particuliers connaît une baisse sans précédent, passant de 12,7 à 4 centimes d’euro par kWh.

Les foyers équipés de panneaux solaires sont donc contraints de revoir leur stratégie afin d’optimiser les rendements de leurs installations et réaliser des économies substantielles.

Privilégier l’autoconsommation n’est donc plus une option et pour y parvenir, rien de mieux que la Beem Battery, modulable, cumulative et surtout très abordable.

Une batterie pour stocker l’électricité et gagner en autonomie énergétique

Connaissez-vous Beem ? Spécialisée dans les installations solaires, cette entreprise française s’est forgée une réputation sur le marché grâce à ses solutions clés en main, ses conseils avisés et à sa Beem Battery.

Unique en son genre, ce dispositif est compatible avec tout type de panneaux solaires, quelles que soient leur marque et leur puissance. Déclinée en 6,6 kWh, 10 kWh et 13,4 kWh, la Beem Battery permet de stocker tout ou partie du surplus d’électricité produit par les panneaux. Car l’autre force de ce système, c’est sa modularité. Vous pouvez installer pour commencer une Beem Battery de 6,6 kWh puis ajouter des blocs au besoin pour atteindre 10 ou 13,4 kWh.

Voilà une belle opportunité pour gagner en autonomie énergétique et réduire sensiblement le montant de ses factures. Beem promet en effet, jusqu’à 2000 euros d’économies par an avec un module de 6,6 kWh. Un gain qui représente près de 60 % du coût de l’électricité d’une maison de 100 m2 fonctionnant intégralement à l’électrique (sur la base du tarif réglementé hors abonnement). Avec un bon ensoleillement et une configuration optimale des panneaux solaires, l’économie peut même atteindre 80 % selon la marque.

Au regard de l’augmentation des tarifs de l’électricité au cours de ces 10 dernières années et de la baisse significative du prix de revente suite à la mise en application de l’arrêté S21, les Français ont tout intérêt à miser sur l’autoconsommation et donc à coupler des panneaux solaires à une Beem Battery. En la raccordant au réseau central de la maison et en la rechargeant durant les heures creuses, puis en l’utilisant durant les heures pleines, vous réalisez de belles économies sur vos factures.

Si la Beem Battery fait du bien à votre portefeuille, elle est aussi d’un grand secours en cas de panne d’électricité. La firme tricolore l’a doté d’une fonction de secours lui permettant de prendre automatiquement le relais du réseau électrique central en cas de coupure de courant. Le module de 6,6 kWh offre jusqu’à 12 heures d’autonomie, une durée portée à 24 heures avec le modèle de 13,4 kWh.

Et inutile de prévoir un budget démesuré pour s’équiper, la Beem Battery étant disponible à partir de 5390 euros. En prime, ce dispositif hautement sécurisé profite d’une garantie de 15 ans.

Une application pour piloter sa Beem Battery

Puisque chaque foyer a des habitudes et des besoins spécifiques, la firme française a prévu une gestion personnalisée de ses batteries. Depuis l’application Beem Energy disponible sur Android et iOS, l’utilisateur peut programmer des créneaux pour l’utilisation et la recharge de la Beem Battery.

Exit donc les surfacturations durant les heures pleines et les journées rouges. C’est vous qui décidez quand recourir au réseau central et quand utiliser l’électricité stockée sur vos batteries.

Pour aller encore plus loin, vous pouvez déclencher certains appareils énergivores comme le chauffe-eau dès lors que la Beem Battery commence à se recharger. Pratique pour optimiser au maximum l’autoconsommation sur vos principaux centres de coût énergétique.

Pour vous faciliter la vie, Beem a aussi prévu un mode Auto. Une fois activé, la Beem Battery détecte automatiquement les phases durant lesquelles il est plus opportun de se recharger et celles où il est préférable d’alimenter la maison.

Dans tous les cas, l’application Beem Energy permet de garder un œil sur sa consommation, sa production et l’état des batteries.

Que vous soyez d’ores et déjà équipés de panneaux solaires ou non, Beem vous conseille, vous accompagne de A à Z dans votre projet, et vous aide à estimer de façon individualisée les économies que vous pouvez réaliser à moyen et à long terme grâce à ses dispositifs.