Produire et stocker sa propre électricité : comment Beem simplifie l’autonomie énergétique ?

Gagner en indépendance énergétique et réduire le montant de ses factures d’électricité : voici la promesse faite par la société française Beem à ses clients.

Les Français consacrent en moyenne 20 % de leur budget à leurs factures énergétiques. Pour les alléger, près d’un foyer sur deux a déjà franchi le cap de l’installation de dispositifs à énergies renouvelables, appuyé par les aides de l’État.

Mais au moment de se lancer, difficile de s’y retrouver face à la variété des offres disponibles. En quelques années, l’entreprise française Beem s’est imposée dans l’Hexagone avec ses solutions abordables et clés en main, ainsi que son accompagnement exemplaire à chaque étape du projet. Découvrez en quoi l’offre de Beem et surtout la Beem Battery est unique.

Beem Roof : s’équiper en toute simplicité

Trouver des panneaux photovoltaïques compatibles avec sa maison et son installation électrique, les poser, puis les piloter, tout cela peut sembler complexe pour un débutant. Pour rendre ces dispositifs accessibles à tous, le spécialiste français de l’énergie renouvelable Beem a concocté une offre complète et sur-mesure.

Les panneaux solaires Beem sont conçus pour être adaptés à votre maison et à votre toiture // Source : Beem

Pas question de choisir son matériel à l’aveugle sur un simple catalogue : Beem met ses experts et son savoir-faire à la disposition de tous ses clients. En plus de proposer des panneaux photovoltaïques sur-mesure, adaptés à votre toiture et à votre réseau électrique (de 3 à 9 kWc), l’entreprise vous accompagne à chaque étape de votre projet. Ses équipes et ses partenaires vous conseillent alors sur :

la solution la plus adaptée à votre besoin (dimension des panneaux, analyse des économies énergétiques potentielles, étude de rentabilité de l’installation) ;

les démarches administratives à réaliser auprès de votre commune ;

les demandes de raccordement avec ENEDIS ;

les aides de l’État, la prime d’autoconsommation d’EDF et les financements auxquels vous pouvez prétendre, y compris ceux proposés par Beem lui-même (étalement du paiement sur 15 mois).

Cet accompagnement à toutes les étapes du projet est la signature de Beem. Il est proposé pour chaque prestation. Et une fois les panneaux installés, le suivi et le service après-vente reste géré dans l’Hexagone, auprès des équipes de Beem. Pour toutes ces raisons, l’offre de Beem est unique et a déjà convaincu des dizaines de milliers de foyers en France et en Europe.

Beem Battery : une batterie pour stocker le surplus d’électricité produite

Mais la véritable force de cette firme française réside dans ses batteries modulables Beem Battery disposant d’une capacité de 6,6, 10 ou 13,4 kWh et compatibles avec toutes les installations solaires, quelles que soient leurs marques.

Véritable clé de voûte de l’écosystème Beem, cet équipement est essentiel pour éviter le gaspillage et gagner en autonomie énergétique. C’est, en effet, grâce à ce dispositif que vous pouvez emmagasiner l’électricité produite par vos panneaux photovoltaïques.

Une batterie pour stocker l’électricité produite par les panneaux et alimenter sa maison ainsi que sa voiture électrique // Source : Beem

En optant pour ce double dispositif panneaux et batterie, vous pouvez ainsi économiser jusqu’à 80 % sur votre facture d’électricité. La performance de l’installation dépend alors de l’orientation du toit et du niveau d’ensoleillement de la région. En misant sur l’autoconsommation et en stockant l’excédant produit, l’installation est bien plus rapidement rentable qu’en se limitant à la simple revente du surplus.

Et en gagnant en autonomie énergétique, les foyers sont moins impactés par les variations du prix de l’électricité.

Avant de vous lancer, Beem vous propose ainsi d’estimer les rendements de votre future installation. Grâce au simulateur en ligne de Beem, vous savez en quelques minutes si votre projet est susceptible d’être rentable ou non et en combien de temps.

En plus de vous aider à réaliser de belles économies sur vos factures, ce combo s’avère d’un grand secours en cas de coupure de courant. En prenant automatiquement le relai du système électrique, les Beem Batteries sont capables d’alimenter tous les équipements classiques d’une maison comme le réfrigérateur, le four, ou encore la box, et ce, durant 24 heures.

Un système connecté et intelligent pour optimiser sa production d’énergie

Une fois les panneaux photovoltaïques et les batteries installés, il est essentiel de bien piloter son système et d’arbitrer correctement entre l’énergie solaire et le réseau électrique central. Sur ce point, Beem a tout prévu. Exit les calculs d’apothicaire, Beem OS s’en charge pour vous.

Une application pour piloter sa consommation et sa production énergétique // Source : Beem

L’outil optimise automatiquement la production, le stockage et la consommation d’électricité en temps réel. En fonction de l’heure de la journée, du stock d’énergie restant dans la Beem Battery et de la production d’électricité en cours, le système choisit la source d’énergie la plus optimale pour alimenter votre maison. Parfait pour booster ses rendements et gagner progressivement en autonomie énergétique.

Pour suivre l’évolution de sa production et de sa consommation électrique et piloter manuellement ses équipements, l’entreprise française a prévu l’application Beem Energy (disponible sur Android et iOS). Facile à utiliser et intuitive, elle permet de mieux comprendre ses habitudes et ses besoins. Résultat, vous utilisez vos appareils de façon plus responsable et plus économique, et gagnez d’autant plus en indépendance énergétique.