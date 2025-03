Avec son offre B.iG, Bouygues Telecom allège vos factures (et surtout celles de vos proches)

Et s’il existait une solution pour offrir à chaque membre de la famille le forfait dont il a besoin sans exploser son budget ? Avec son offre B.iG, Bouygues Telecom a trouvé la parade. Voici ce qui la rend unique.

C’est le moment de faire un grand ménage de printemps dans vos contrats telecom. Bouygues Telecom dévoile une offre combinée inédite : le pack B.iG. Plus vous souscrivez de forfaits mobiles avec votre abonnement fibre, plus vous réalisez d’économies.

Et pas question d’être limité, les forfaits proposés avec l’offre B.iG sont aussi généreux qu’abordables. Voici comment procéder pour obtenir les meilleurs avantages et faire chaque mois le plein de remises.

La fibre : le cœur de l’offre B.iG

L’offre B.iG n’est pas réservée aux familles nombreuses. Bien au contraire. Dès que vous combinez un abonnement fibre à un forfait mobile, vous êtes gagnant et pouvez engranger 12 euros par mois d’économies.

La fibre étant le socle de la formule B.iG, Bouygues Telecom a mis les petits plats dans les grands et vous laisse le choix entre deux de ses meilleures offres : la Bbox must ou la Bbox Ultym.

Affichée à 34,99 euros par mois au lieu de 41,99 euros avec l’offre B.iG, la Bbox must comprend :

une connexion ultra rapide avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 900 Mb/s en envoi ;

une box compatible avec le Wi-Fi 6 ;

un décodeur TV 4K fonctionnant en Wi-Fi avec un accès à 180 chaînes.

Optez pour le pack B.iG et obtenez automatiquement 7 euros de remise sur votre abonnement fibre // Source : Bouygues Telecom

Encore plus aboutie, la Bbox ultym promet pour 42,99 euros par mois au lieu de 49,99 euros par mois :

jusqu’à 8 Gb/s de débits descendants et 1 Gb/s de débits ascendants ;

une connectivité Wi-Fi 6E ;

un décodeur TV 4K HDR avec un bouquet de 180 chaînes ;

internet garanti même en cas de panne de votre box ou du réseau, grâce à une clé 4G fournie par l’opérateur et alimentée sur demande en cas de besoin.

Ces deux offres sont soumises à un engagement d’un an et sont exceptionnellement exonérées de frais de mise en service (48 euros).

Une fois le choix de la box effectué, place au forfait mobile. 20, 130, 150, 200 ou même 300 Go, c’est vous qui déterminez la quantité de données mobiles dont vous avez besoin et le budget que vous souhaitez allouer. Dans tous les cas, Bouygues Telecom y applique automatiquement chaque mois une remise de 5 euros minimum.

À chaque nouveau forfait, des économies décuplées

L’offre B.iG est bien plus qu’un simple pack fibre + mobile. En optant pour cette formule, plus vous ajoutez de forfaits mobiles à votre pack, plus le prix de ces derniers baisse.

3 lignes mobiles + la fibre = 444 euros d’économies à l’année // Source : Bouygues Telecom

Bouygues Telecom peut alors vous faire économiser jusqu’à 10 euros par mois et par ligne :

pour 1 forfait, la réduction est de 5 euros par mois ;

pour 2 forfaits, celle-ci monte à 8 euros par mois pour chacune des lignes ;

de 3 à 10 forfaits, la remise atteint 10 euros par mois et par ligne.

Avec 3 lignes mobiles et la fibre, vos factures annuelles sont alors réduites de 444 euros, un montant porté à 1284 euros avec 10 forfaits. De quoi se faire plaisir en fin d’année, en s’offrant, par exemple, un nouveau smartphone.

Pour ne pas limiter ces avantages aux seules familles nombreuses, Bouygues Telecom a décidé d’étendre son offre B.iG à tous vos proches, y compris vos amis, vos colocataires et pourquoi pas vos collègues.

Et pour éviter les relances et les conflits au moment de régler les factures, l’opérateur a prévu l’option multi-RIB. Ainsi, plus besoin de courir après les remboursements, chacun restant responsable de sa propre ligne.