Bouygues Telecom offre une année d’abonnement à la Bbox Must et il y a une bonne raison derrière cela

Une offre unique en son genre et surtout bien dissimulée. Alors que la mise hors service du réseau cuivre progresse lentement mais sûrement, Bouygues Telecom prend les devants en encourageant ses abonnés à passer à la fibre avec cette belle offre de remboursement.

Pour les communes bientôt débranchées de l’ADSL, Bouygues Telecom met en place une offre exceptionnelle avec, à la clé, une année d’abonnement offerte à sa Bbox Must. Les personnes intéressées ont jusqu’au 16 février pour en profiter, mais ils doivent surtout remplir un certain nombre de critères. Voici comment profiter de cette offre de Bouygues Telecom.

Bouygues Telecom Bbox Must (Wi-Fi 6) Fiche technique Il n’y a pas d’offres pour le moment

À lire aussi :

Bouygues Telecom : notre avis sur les offres mobile et internet de l’opérateur en 2025

Un remboursement de 420 euros sous conditions

Une année d’abonnement offert à la Bbox Must, ça se mérite puisqu’il y a deux conditions majeures à remplir. D’abord, être éligible à la fibre et au raccordement de Bouygues Telecom, si la fibre n’est pas encore raccordée au domicile, un technicien s’en chargera lors de l’installation de la box internet.

Deuxièmement, il faut habiter l’une des 985 communes concernées (le comparateur DegroupTest en a établi la liste sur son site), là où le décommissionnement du réseau cuivre est engagé.

Si toutes les conditions sont réunies, il faut se rendre sur la page dédiée aux ODR de Bouygues Telecom et de sélectionner celle proposant « 1 an offert » sur l’offre Bbox Must ou Bbox Banque. Une fois l’abonnement souscrit et le formulaire de l’ODR complété, les abonnés recevront sous huit semaines un remboursement de 419,88 euros.

C’est quoi, la Bbox Must ?

La Bbox Must est la formule du milieu de gamme de Bouygues Telecom. Pour 34,99 euros par mois la première année puis 41,99 euros par mois, cette offre triple play met à disposition le modem Bbox Must avec le décodeur Bbox TV 4K avec son bouquet de plus de 180 chaînes inclues.

Pour ce qui est des performances, la Bbox Must propose un débit de 2 Gb/s en descendant et de 900 Mb/s en montant. Il fonctionne en Wi-Fi 6 et propose un « Wi-Fi intelligent » qui optimise la connexion internet en se calant sur la bande de fréquences la moins encombrée entre celle des 2,4 GHz et celle des 5 GHz.

À lire aussi :

Bouygues Télécom : quelle Bbox choisir en 2025 ?

Les meilleures box internet du moment chez Bouygues Telecom Fibre B&You Pure fibre 23.99€ /mois Découvrir Fibre Série Spéciale Bbox 31.99€ /mois Exclu B&You Découvrir Fibre Bbox must Fibre 34.99€ /mois 41.99€ Découvrir Toutes les box internet