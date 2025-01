Bouygues Télécom : quelle Bbox choisir en 2025 ?

Acteur majeur du marché des fournisseurs d’accès à internet, Bouygues Telecom propose trois box, et même bientôt quatre, dans son catalogue d’offres fibre, chacune avec leurs spécificités en termes de performances, d’offre TV et de positionnement tarifaire. On vous donne ici les clés pour choisir votre Bbox.

Depuis plus de 30 ans dans le monde des box internet, Bouygues Telecom s’est taillé une réputation d’acteur majeur, proposant une gamme de box claire et adaptée à tous les besoins en alliant performance, fiabilité et innovation. Les meilleures offres de box internet Bouygues font partie des offres les plus intéressantes. Avec une concurrence féroce menée par les autres opérateurs de réseaux que sont Free, SFR et Orange, Bouygues Telecom se place de façon stratégique. L’opérateur met en avant ses forces comme un positionnement tarifaire intéressant et les performances de sa fibre en France.

Bouygues Telecom est n°1 sur les débits en 2025

Les performances de la Bbox vont directement dépendre de l’offre à laquelle vous souscrirez. L’offre initiale nommée Bbox Fit à 19,99 € par mois pendant un an, puis 32,99 € par mois propose 600 Mb/s en débit montant et en débit descendant et fonctionne en Wi-Fi 5.

L’offre supérieure Bbox Must est à 34,99 € par mois pendant un an, puis 41,99 € par mois . Elle propose 2 Gb/s en débit descendant et 900 Mb/s en débit montant et fonctionne en Wi-Fi 6.

L’offre Bbox Ultym fait monter les débits à jusqu’à 8 Gb/s en descendant et 1 Gb/s en montant pour un tarif de 42,99 euros par mois pendant un an puis 49,99 euros mensuels.

Enfin, à partir du 27 janvier 2025, Bouygues Telecom lance une nouvelle box internet haut de gamme compatible avec le Wi-Fi 7. Celle-ci proposera un débit symétrique de 8 Gb/s et sera la première box avec un Wi-Fi 7 tri-bande « certifié ». Elle sera proposée à 44,99 euros la première année puis à 51,99 euros par mois.

Mais qu’en est-il des débits réels ? Si l’on regarde sur le dernier baromètre nPerf de 2024, Bouygues Télécom est en tête du classement pour la deuxième année consécutive, et ce, dans toutes les catégories hormis les débits descendants. Notez tout de même que ceci représente bien des moyennes à l’échelle nationale et peut ne pas correspondre à une situation ou localité précise. Ce baromètre montre bien la montée en puissance de Bouygues Télécom depuis quelques années, au nez et à la barbe de Free et surtout d’Orange.

En comparant avec d’autres baromètres, notamment celui de DegroupTest sur les connexions en débit descendant moyen en fibre optique datant du mois de janvier 2025, on obtient certes des résultats supérieurs, mais le classement reste inchangé :

664,57 Mb/s chez Free

595,09 Mb/s chez Bouygues Telecom

525,54 Mb/s chez Orange

492,76 Mb/s chez SFR

Enfin, pour les personnes encore bloquées à l’ADSL qui est destinée à disparaître dans les années à venir, seule la Bbox Fit est encore compatible avec ce réseau. Les formules Fit, Must et Ultym ont toutes leur équivalent en ADSL, mais dans le cas des deux dernières, il s’agit d’une Bbox Fit livrée avec un décodeur TV Bbox 4K ou Bbox 4K HDR. On retrouve là aussi une offre TV complète avec un bouquet de plus de 180 chaînes et replay et un accès gratuit à Amazon Prime Video un temps limité.

Quelles sont les offres Bbox en 2025 ?

Bbox Fit

L’entrée de gamme chez Bbox constitue l’offre la moins chère du marché, et ce depuis plusieurs années. Pour 19,99 euros par mois lors de la première année, puis 32,99 euros par mois, on reçoit une Bbox Fit et un débit bridé à 600 Mb/s en téléchargement et en envoi. Sortie en 2018, la Bbox Fit constitue une quintessence de sobriété : un bloc rectangulaire en plastique blanc. Pas d’écran LCD ni de connectique plus évoluée (module SFP ou USB-C), la Bbox Fit fait dans le minimalisme avec 4 ports Ethernet LAN, un port USB 2.0 à l’avant, un port DSL, deux ports TEL et un port WAN pour connecter le boîtier ONT, lui-même relié à la fibre optique. La partie Wi-Fi est aussi très sobre, on reste sur du Wi-Fi 5.

Contrairement à la Bbox Must et à la Bbox Ultym qui sont livrées avec un décodeur TV, la Bbox Fit arrive toute seule, un peu à l’image de l’offre fibre chez Sosh. Si le volet TV est absent de cette offre dual play, l’opérateur propose tout de même un bouquet de chaîne TV et de replays sur son application B.tv. Aujourd’hui, il existe moult solutions pour regarder la télévision sans décodeur comme les bouquets de chaînes accessibles sur les Smart TV ou encore certaines plateformes de streaming telles que Molotov TV donnant gratuitement accès aux chaînes de la TNT.

Bbox Must

La Bbox Must s’assure de proposer une ligne fibre allant jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 900 Mb/s en envoi. Depuis 2022, ce modem compact et vertical à l’instar du routeur de la Bbox Ultym, celui-ci inclut le Wi-Fi 6 ainsi que les connectiques suivantes : un port fibre, un port TEL, un port WAN, un port USB-A 3.0, quatre ports Ethernet Gigabit et un port Ethernet 2.5 G.

Pas d’écran LCD pour le contrôle du routeur, tout est indiqué via des LED de couleur vertes et des symboles gravés dans le plastique de la coque, fait à 90% de matière recyclée.

Contrairement à l’offre Bbox Ultym, Bouygues Telecom n’a pas inclus de répéteur Wi-Fi dans son offre Bbox Must. Il est cependant possible d’en acheter un soi-même ou d’opter pour celui recommandé par l’opérateur lui-même, le répéteur TP-Link WiFi RE 450, que l’on peut directement acheter lors de la commande sur le site de Bouygues.

La Bbox Must dispose d’un bouquet TV de plus de 180 chaînes. C’est dans la moyenne basse de ce que proposent les opérateurs sur le marché. Une fois l’offre souscrite, il est possible d’avoir accès à ces chaînes sur la box TV, sur la plateforme web et sur l’application B.tv sur smartphone, tablette et via l’application sur Smart TV disponible sur les TV Samsung, LG, TCL, Sony et Philips.

Bbox Ultym

Officialisée et sortie en 2020, la Bbox Ultym est encore aujourd’hui la box internet la plus évoluée de l’opérateur. Il faut dire qu’elle était largement en avance sur son temps, notamment parce qu’elle fut la première box du marché à intégrer le Wi-Fi 6 (devenue compatible Wi-FI 6E par la suite) avant que les autres opérateurs actualisent leurs box pour rattraper leur retard. L’offre se distingue également côté TV avec la fourniture de la Bbox 4K HDR, l’un des décodeurs TV les plus évolués du marché à l’heure actuelle.

Alors qu’au départ, le débit était fixé à un maximum de 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi, la Bbox Ultym est désormais capable d’un débit de 8 Gb/s en descendant et de 1 Gb/s en montant.

Depuis le mois d’avril 2022, Bouygues Telecom distribue une nouvelle version du routeur Bbox Ultym équipée d’une puce compatible Wi-Fi 6E. Cette nouvelle norme Wi-Fi, qui succède au Wi-Fi 6, apporte de meilleurs débits de connexion sans fil à internet grâce à une bande de fréquence plus large pouvant aller jusqu’à 6 GHz. Mais le Wi-Fi 6E permet également une latence plus faible ainsi qu’une meilleure gestion des connexions simultanées.

Bbox Wi-Fi 7

Officialisée le 16 janvier 2025, la Bbox Wi-Fi 7 est l’offre la plus haut de gamme de l’opérateur. Se présentant comme la première box internet « certifiée » Wi-Fi 7, elle répond directement à la Freebox Ultra. L’opérateur met particulièrement en avant le Wi-Fi 7 tri-bande qui remplit au maximum le cahier des charges (WPA3, 4KQAM, 320 MHz en 6 GHz, MLO). La box peut être accompagnée selon vos besoins de deux répéteurs Wi-Fi 7 maximum, eux aussi tri-bande et promettant les mêmes performances et la même couverture que le routeur.

Niveau fibre, cette box est compatible GPON et XGS-PON et proposera un débit symétrique de 8 Gb/s, donc autant en montant qu’en descendant.

Pour ce qui est du design, Bouygues propose une fois de plus un design à la verticale, un parallélépipède avec en son centre un écran tactile pour accéder aux paramètres et au QR Code qui permet de se connecter directement au réseau. À l’arrière, la connectique est plus légère qu’autrefois avec seulement deux ports Ethernet Gigabit et un port 10G, en plus d’un port USB, d’un port fibre et d’un port téléphone.

Cette box internet se démarque également par son éco-conception, un service de remplacement de pièces sera notamment mis en place prochainement. Un mode veille pour le Wi-Fi est aussi proposé afin de réduire votre consommation d’énergie. Enfin, cette box fonctionne dans le silence absolu puisque sans ventilateur : la chaleur est évacuée naturellement grâce à des orifices sur la face arrière.

La Bbox Wi-Fi 7 sera disponible à partir du 27 janvier en boutique Bouygues Telecom. Elle sera disponible à 44,99 euros par mois la première année, puis à 51,99 euros par mois, avec une période d’engagement d’un an. Les clients de l’offre B.iG pourront quant à eux en profiter pour 44,99 euros par mois sans augmentation par la suite.

Quelle est la meilleure box internet de Bouygues Telecom en 2025 ?

Encore une fois, le choix d’une offre dépendra avant tout de vos besoins et de votre budget. Bouygues Télécom n’est pas l’opérateur le moins cher du marché, mais il est possible de bénéficier d’une très bonne expérience pour un prix acceptable.

Si votre logement est éligible et que vous êtes décidé à passer chez Bouygues Telecom, nous vous recommandons l’offre Bbox Must. Entre le routeur compatible Wi-FI 6, l’offre de bouquet TV large et le prix plutôt correct pour les performances, c’est une valeur sûre du catalogue des box internet en France. Bien sûr, pour avoir les meilleurs débits possibles, vous pouvez vous tourner vers l’offre Bbox Ultym, ou la future Bbox Wi-Fi 7 avec ses 8 Gb/s en symétrique.

