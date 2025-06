Pure fibre : B&You dope votre connexion internet pour un prix défiant toute concurrence

C’est le moment de changer d’opérateur. Avec la Pure fibre, pour à peine 23,99 euros par mois, B&You vous permet d’atteindre jusqu’à 8 Gb/s de débit en téléchargement.

Pour débrider sa connexion internet, il faut généralement opter pour les offres fibre les plus premium, donc les plus coûteuses. Sauf si vous passez par B&You. L’opérateur a dévoilé en novembre dernier une offre vraiment compétitive, promettant jusqu’à 8 Gb/s de débit en téléchargement et 1 Gb/s en envoi. Le tout pour seulement 23,99 euros par mois.

Mieux, si vous associez cet abonnement à son forfait mobile 5G de 200 Go, l’opérateur vous accorde pendant un an une remise exceptionnelle de 30 %, ramenant son prix de 9,99 euros à 6,99 euros par mois.

Une connexion boostée à prix léger

Les offres fibre les plus abordables dépassent rarement les 1 Gb/s. Ce débit est largement suffisant pour naviguer sur internet et regarder des vidéos en streaming. Mais dès qu’il s’agit de jouer en ligne ou de télécharger des fichiers volumineux, les limites d’une telle connexion sont vites atteintes.

Source : Bouygues Telecom

Grâce à B&You et à son offre Pure fibre, plus besoin d’arbitrer entre prix bas et gros débits. Pour seulement 23,99 euros par mois, l’opérateur débride votre connexion et propose jusqu’à 8 Gb/s de débit en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en envoi (selon éligibilité). Mieux, le matériel fourni est compatible avec le Wi-Fi 7, soit la dernière norme en vigueur, et au besoin un répéteur Wi-Fi 7 est disponible en option pour 3 euros par mois.

Pour obtenir de telles performances à un tarif aussi compétitif, il faut toutefois accepter de se passer de décodeur TV et de la téléphonie fixe. Voilà un mince compromis au regard de la qualité de service et de l’étendue des possibilités offertes par une connexion aussi rapide.

Combiner fibre et mobile pour réduire le montant de ses factures

B&You ne se contente pas de booster votre connexion internet pour un prix modique, l’opérateur vous permet aussi d’économiser sur votre abonnement mobile. Combiné à la Pure fibre, le forfait B&You de 200 Go est disponible pendant un an à 6,99 euros par mois au lieu de 9,99 euros.

Source : Bouygues Telecom

Aussi abordable soit-il, ce forfait s’impose comme l’un des plus généreux de l’opérateur puisqu’il comprend :

200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 30 Go valables en Europe et dans les DOM ;

les appels et SMS illimités en France métropolitaine, dans et vers les DOM, mais aussi depuis et vers l’Europe ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

aucun engagement de durée.

Voilà de quoi utiliser son smartphone sans compter et même partager la 5G avec sa tablette et son PC lors de ses déplacements.

Entre les procédures de souscription, de résiliation de ses anciens contrats télécom et le raccordement de la fibre, changer de fournisseur d’accès à internet peut faire peur. Heureusement, B&You a tout mis en place pour vous faciliter la vie.

Depuis une page web dédiée, l’opérateur vous permet de souscrire soit à la Pure fibre seule, soit à l’offre combinée fibre + mobile. Une fois les options sélectionnées et ajoutées à votre panier, il vous suffit de renseigner vos coordonnées, votre IBAN et éventuellement vos codes RIO (accessibles gratuitement en appelant le 3179 depuis chaque ligne concernée). Très pratique, cette dernière option vous permet de confier à B&You la résiliation de vos contrats auprès de vos anciens opérateurs et d’obtenir en prime la portabilité de vos numéros de téléphone.

Ensuite, pour finaliser la commande, il ne reste plus qu’à régler les frais d’activation :

1 euro pour la création de votre nouvelle carte SIM ou de votre eSIM ;

48 euros pour la mise en service de la fibre.

Sous quelques jours, vous recevez par voie postale votre box et pouvez alors fixer un rendez-vous avec un technicien agréé en vue du raccordement de la fibre optique à votre domicile.