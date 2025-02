B&You Pure Fibre vs RED Box : laquelle choisir pour une connexion performante à petit prix ?

La Bbox Pure Fibre et la RED Box affichent des offres fibre compétitives. Entre absence d’engagement, débits et services inclus, laquelle présente le meilleur rapport qualité-prix ?

La B&You Pure Fibre et la RED Box se disputent le marché des box d’entrée et de milieu de gamme : la première mise sur des débits impressionnants, dignes des box premium, mais fait l’impasse sur le service TV et la téléphonie fixe. De l’autre côté, la seconde propose des débits corrects, inclut la téléphonie fixe et offre des options pour enrichir son abonnement.

La B&You Pure Fibre : la meilleure offre pour un internet surpuissant

L’offre B&You Pure Fibre mise sur des performances élevées pour un prix attractif. Avec un débit descendant théorique pouvant atteindre 8 Gb/s (sous réserve d’éligibilité à l’option Débit+) et un débit montant jusqu’à 1 Gb/s.

Elle s’adresse aux utilisateurs qui cherchent une connexion performante et ultra-rapide. Sans télévision ni téléphonie fixe inclus, elle convient parfaitement à ceux qui n’ont besoin que d’un accès internet et peuvent se passer de ces options.

La box est équipée du Wi-Fi 6E, garantissant une couverture optimale dans le logement. Pour les grands appartements ou les maisons à étages, un répéteur Wi-Fi 6 est proposé en option pour 4 euros par mois. En cas de non-éligibilité à l’option Débit+, le débit est limité à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi.

Côté prix, l’abonnement est proposé à 23,99 euros par mois, sans engagement. Les frais de mise en service s’élèvent à 48 euros, tandis que les frais de résiliation sont fixés à 59 euros. Enfin, Bouygues rembourse jusqu’à 50 euros des frais de résiliation de votre ancien opérateur.

RED Box : Une solution abordable, mais incomplète

De son côté, la RED Box se distingue par sa simplicité et ses nombreuses options de personnalisation. Avec un débit théorique maximum de 1 Gb/s symétrique (en téléchargement et en envoi), elle répond parfaitement aux besoins courants comme le streaming HD, le télétravail ou les jeux en ligne.

Pour les utilisateurs souhaitant une connexion encore plus performante, l’option SFR Box 8 est disponible pour 7 euros de plus par mois. Cette option permet d’augmenter le débit descendant jusqu’à 2 Gb/s partagés tout en conservant un débit montant de 1 Gb/s, et elle inclut le Wi-Fi 6, garantissant une couverture réseau plus rapide et stable.

L’abonnement inclut également la téléphonie fixe avec appels illimités vers les fixes dans plus de 100 destinations internationales. Pour enrichir l’expérience TV, deux options sont proposées : le décodeur Connect TV à 3 euros par mois et/ou l’option RED Plus, qui offre un bouquet de 100 chaînes pour seulement 2 euros par mois. Ces ajouts permettent de personnaliser l’offre selon les besoins spécifiques de chaque foyer.

Le tarif de base de la RED Box est fixé à 23,99 euros par mois, sans engagement. En ajoutant toutes les options (SFR Box 8 à 7 euros, décodeur TV à 3 euros et bouquet RED Plus à 2 euros), le prix total atteint 35,99 euros par mois. Ce montant reste nettement supérieur à celui de la B&You Pure Fibre, qui propose une connexion beaucoup plus rapide avec des débits allant jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi pour seulement 23,99 euros par mois.

Bien que la RED Box soit modulable, son coût final avec options peut sembler élevé face à l’offre minimaliste, mais ultra-performante, de Bouygues Telecom.

Tableau récapitulatif

Voici ce que notre comparateur de box internet mets en avant :

Caractéristiques B&You Pure Fibre RED Box Prix mensuel 23,99 € À partir de 23,99 € Débit descendant Jusqu’à 8 Gb/s (selon éligibilité) Jusqu’à 1 Gb/s (ou jusqu’à 2 Gb/s avec option) Débit montant Jusqu’à 1 Gb/s Jusqu’à 1 Gb/s Wi-Fi Wi-Fi 6E inclus Wi-Fi 5 inclus (Wi-Fi 6 avec option) Télévision incluse Non En option dès 3 €/mois Téléphonie fixe incluse Non Oui Frais d’installation 48 € Offerts Frais de résiliation 59 € 49 €

Alors, quelle est la meilleure box fibre entre les deux ?

Le choix entre la B&You Pure Fibre et la RED Box dépend principalement de vos priorités. Si vous recherchez une connexion internet ultra-rapide à un prix compétitif, la B&You Pure Fibre est clairement le meilleur choix avec ses débits allant jusqu’à 8 Gb/s pour seulement 23,99 euros par mois.

En revanche, si vous privilégiez la flexibilité et les options personnalisables comme la télévision ou une téléphonie fixe incluse, la RED Box se démarque, bien que son coût total avec options puisse grimper jusqu’à 35,99 euros par mois.

