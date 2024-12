B&YOU Pure fibre : la connexion internet la plus rapide au prix le plus bas pendant les fêtes

Bouygues Telecom dévoile une offre fibre surprenante et inédite. Affichée à seulement 23,99 euros par mois, la B&YOU Pure fibre mise avant tout sur la connexion et propose jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement. Des débits exceptionnels à ce tarif.

La plupart des offres fibre regorgent d’options dont la plupart des internautes n’ont que faire, comme la téléphonie ou les décodeurs TV. Plus cette liste est longue, plus l’addition est salée. Pour offrir le meilleur à moindre coût, Bouygues Telecom a donc concocté la B&YOU Pure fibre.

Exit le superflu et place à une connexion boostée. Pour à peine 23,99 euros par mois, cet abonnement sans engagement promet aux foyers éligibles jusqu’à 8 Gb/s de débits en téléchargement et 1 Gb/s en envoi.

Une offre premium à prix doux

Pour obtenir des débits de 2 Gb/s ou plus, il faut généralement se tourner vers les offres les plus premium à 40 euros minimum. Soucieux de limiter leurs dépenses, certains ménages décident de sacrifier la qualité de leur connexion internet et d’opter pour les formules les plus abordables.

Pour combler ce manque, Bouygues Telecom a donc créé une offre inédite et sans engagement : la B&YOU Pure fibre. Tout juste dévoilé, ce forfait rencontre déjà un franc succès tant son rapport qualité-prix est exemplaire.

Source : Bouygues Telecom

Pour seulement 23,99 euros par mois, l’opérateur vous permet de télécharger vos fichiers les plus volumineux comme vos albums photos, vos vidéos ou encore vos jeux en un temps record. Les résidences éligibles peuvent, en effet, bénéficier de jusqu’à 8 Gb/s de débits en téléchargement et 1 Gb/s en envoi.

Mieux, la box fournie est compatible avec le Wi-Fi 6E. Même depuis un smartphone, un PC ou une tablette (compatibles avec ce réseau sans-fil), pas question d’être au ralenti. Et si vous craignez de perdre le signal dans les pièces les plus éloignées de la box, une option répéteur Wi-Fi est accessible pour à peine 4 euros par mois.

Si la téléphonie fixe et la TV par internet ne sont pas essentiels à vos yeux, cette offre fibre à haute performance et ultra-abordable constitue donc une bonne alternative.

Un généreux forfait mobile pour réduire encore plus ses factures

Pour Noël, B&You vous réserve le plein de bonnes surprises. En plus de proposer cette offre fibre à prix plancher, l’opérateur propose un copieux forfait mobile à tout juste 9,99 euros par mois.

Source : Bouygues Telecom

Là encore, pas question de se priver de l’essentiel : les données mobiles. Pour un tarif aussi modéré, B&You inclut :

100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 25 Go valables en Europe et dans les DOM ;

les appels et SMS illimités en France métropolitaine, dans et vers les DOM, mais aussi depuis et vers l’Europe ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

aucun engagement de durée.

La consommation moyenne des Français étant estimée à 16 Go par mois selon l’ARCEP, vous ne risquez pas de manquer de gigas. Même si vous êtes habitué à regarder des vidéos en streaming dans les transports ou à votre pause déjeuner, vous aurez en prime de quoi partager votre connexion 5G avec votre PC et votre tablette.

Pour souscrire à ces offres de Noël, c’est très simple

La B&YOU Pure fibre vient d’être dévoilée et pour l’occasion, l’opérateur la propose au tarif compétitif de 23,99 euros par mois. Pour profiter dès à présent de cette offre exceptionnelle, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de l’opérateur et de l’ajouter à votre panier.

Depuis cette même page, vous pouvez ajouter en un clic l’option répéteur Wi-Fi et même le forfait mobile B&You de 100 Go. En centralisant ainsi les démarches, Bouygues Telecom vous fait économiser un temps précieux.

Si vous avez opté pour l’offre combinée fibre + mobile, le site vous demande ensuite quel type de carte SIM, vous préférez (physique ou eSIM) et si vous souhaitez conserver vos numéros de téléphone. Dans ce cas précis, vous devez renseigner votre code RIO (accessible gratuitement en appelant le 3179). Très prisée, cette option vous permet de confier à Bouygues Telecom la résiliation de vos deux contrats, fixe et mobile, avec vos anciens opérateurs.

Pour valider la commande, il ne reste plus qu’à régler en ligne les frais d’activation (1 euro pour la carte SIM ou l’eSIM et 48 euros pour la fibre). Quelques jours plus tard, vous recevez à votre domicile ou en point relai la box et la carte SIM, avant de fixer un rendez-vous avec un technicien pour le raccordement final de la fibre optique.