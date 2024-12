Ce combo forfait 5G + fibre ultra rapide sans engagement est le cadeau de Noël de B&You

B&You célèbre les fêtes de fin d’année en grande pompe avec ses offres simples ou combinées à prix très doux : 9,99 euros par mois pour un copieux forfait mobile 5G et 23,99 euros pour la fibre à ultra-haut-débit.

C’est bel et bien Noël chez B&You ! L’opérateur dégaine pour l’occasion des offres ultra-compétitives, dont son généreux forfait mobile 5G de 200 Go à tout juste 9,99 euros par mois et sans engagement, jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2025.

Mieux, si vous le combinez à la nouvelle offre B&You Pure fibre avec ses débits incroyables dignes des abonnements les plus premium, l’ensemble vous revient à seulement 33,98 euros par mois. Sans engagement qui plus est. Parfait pour profiter pleinement de vos nouveaux équipements tech, fraîchement reçus à Noël.

200 Go pour naviguer à souhait sur internet

B&You propose actuellement une offre mobile attractive à seulement 9,99 euros par mois comprenant :

200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 30 Go valables en Europe et dans les DOM ;

les appels et SMS illimités en France métropolitaine, dans et vers les DOM, mais aussi depuis et vers l’Europe ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

aucun engagement de durée.

Cette offre généreuse couvre donc les besoins courants de la grande majorité des utilisateurs et dispose même d’une enveloppe suffisante pour partager sa connexion 5G avec son PC ou sa tablette. Mieux, ce forfait peut vous sauver la mise en cas de panne ponctuelle de votre box. Le tout, sans mettre à mal votre budget.

Une fibre aux débits dopés pour l’accompagner ?

Pour compléter ce forfait mobile 200 Go à 9,99 euros par mois, l’opérateur propose une nouvelle offre fibre inédite : la B&YouPure fibre.

Tout juste lancée, cette nouvelle formule rencontre déjà un franc succès. Et pour cause, disponible sans engagement au prix plancher de 23,99 euros, la B&You Pure fibre a des atouts que d’autres n’ont pas.

Source : B&You

Sa botte ultime : une offre qui va à l’essentiel avec une connexion fibre ultra-rapide capable d’atteindre jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en envoi (sous réserve d’éligibilité et d’équipements compatibles*).

Voilà une configuration rare et habituellement réservée aux abonnements les plus premium à 40, voire 50 euros par mois. De quoi ravir les gamers et tous les utilisateurs habitués à transférer des fichiers volumineux, qui seraient soucieux de réduire leurs factures sans faire de compromis sur la qualité de leur connexion.

Et pour que les appareils mobiles (PC, tablettes, smartphones) puissent, eux aussi, bénéficier de hauts débits, B&You a opté sur cette box pour le Wi-Fi 6E, soit la norme réseau la plus récente en service à ce jour. En complément, l’opérateur a prévu pour les grands logements de 80 m2 et plus une option répéteur Wi-Fi à 4 euros par mois.

Une souscription 2-en-1 qui ne prend que quelques minutes

Que vous optiez pour le forfait mobile seul ou pour l’offre combinée, la procédure de souscription est particulièrement simple. B&You a fait en sorte de centraliser les deux abonnements afin de vous faciliter les démarches.

Une fois sur le site internet de l’opérateur, il vous suffit de sélectionner le forfait 5G de 200 Go à 9,99 euros par mois et éventuellement la B&You Pure fibre à 23,99 euros par mois (après avoir vérifié votre éligibilité).

L’opérateur vous propose ensuite d’indiquer si vous préférez une eSIM ou une carte SIM et d’indiquer votre code RIO (accessible en appelant gratuitement le 3179) si vous souhaitez conserver vos numéros de téléphone. Cette option très pratique vous allège en prime de quelques formalités, B&You se chargeant alors de résilier vos contrats avec vos anciens opérateurs mobile et internet.

Pour finaliser la souscription, il ne reste alors plus qu’à régler les frais d’activation (1 euro pour la carte SIM ou l’eSIM et 48 euros pour la fibre). Quelques jours plus tard, vous recevez tout le matériel par voie postale et l’installateur se déplace aux créneaux de votre choix pour procéder au raccordement définitif de la fibre à votre domicile.