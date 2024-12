Pour Noël, Bouygues Telecom transforme ses offres fibre en cadeaux

Toutes les offres fibre ne se valent pas et ça, Bouygues Telecom l’a bien compris. L’opérateur ajoute ainsi de nouvelles offres aux débits surboostés, pouvant atteindre jusqu’à 8 Gb/s* et surtout à prix doux. Les voici.

Vous en avez assez de payer une fortune pour une connexion fibre limitée à quelques centaines de Mb/s ? Bouygues Telecom lance une nouvelle offre ultra-compétitive qu’il a dévoilé lors d’un Live Twitch le 10 décembre dernier sur la chaîne Twitch de Frandroid. Sa promesse : des débits pouvant atteindre jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en montant*, sur les lignes éligibles, pour un prix plancher débutant à 23,99 euros.

Bouygues Telecom a aussi pensé à ceux qui attendaient le bon moment pour craquer pour une console next-gen et accompagne certains de ces abonnements d’une remise exceptionnelle sur la PS5 Slim.

Bouygues Telecom invente B&YOU Pure Fibre : voici en quoi elle révolutionne votre connexion

À quoi bon avoir un setup premium si sa connexion internet n’est pas à la hauteur ? Pour obtenir de bons débits, il faut être prêt à y mettre le prix : souvent plus de 35 ou 40 euros par mois.

Pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, comme les gamers et les streamers, sans pour autant faire exploser leurs factures, Bouygues Telecom a prévu une nouvelle offre fibre : la B&YOU Pure Fibre.

Source : Bouygues Telecom

Disponible sans engagement à seulement 23,99 euros par mois, elle promet pourtant jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi pour les foyers éligibles. Pour parvenir à une telle prouesse, Bouygues Telecom mise sur une nouvelle technologie : le XGS-PON. Celle-ci est actuellement en cours de déploiement dans l’Hexagone.

Quel est le secret de l’opérateur pour afficher un tarif aussi bas ? Revenir à l’essentiel : tout miser sur la fibre, sans superflu et sans options inutiles. Si vous n’avez que faire de la TV ainsi que de la téléphonie fixe et recherchez avant tout une connexion fibre fluide et de qualité, pour jouer, regarder des vidéos en streaming ou télécharger rapidement des fichiers volumineux, l’offre B&YOU Pure Fibre est tout indiquée.

Une PS5 Slim à prix réduit avec les offres fibre Bbox Gaming

Une nouveauté a fait sensation lors du Live Twitch du 10 décembre : une offre fibre combinée fibre + PS5 Slim. En souscrivant à la Bbox must gaming ou à la Bbox ultym gaming, la PS5 Slim édition digitale revient à 169 euros au lieu de 449,99 euros.

La version standard avec lecteur Blu-Ray tombe quant à elle de 549,99 euros à 269 euros. Voilà une bonne opportunité d’accéder à ces consoles next-gen à prix réduit.

Source : Brice Zerouk pour Frandroid

Disponible à 42,99 euros par mois la première année (puis 49,99 euros par mois avec un engagement de deux ans), la Bbox must gaming promet jusqu’à 2 Gb/s de débits descendants et jusqu’à 900 Mb/s en envoi pour les foyers éligibles.

Vous en voulez encore plus ? La Bbox ultym gaming peut atteindre 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, pour 50,99 euros par mois pendant un an (puis 57,99 euros par mois).

Toutes deux s’accompagnent en prime d’un décodeur TV 4K, avec un accès à un large bouquet de 180 chaînes.

*Offre soumise à conditions, valable pour toute première souscription sous réserve d’éligibilité et de raccordement à la fibre jusqu’au domicile. Jusqu’à 8 Gbit/s en descendant et jusqu’à 1 Gbit/s en montant, avec option Débit + gratuite sur demande, sous réserve d’éligibilité et d’équipement compatible branché en filaire. Conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr