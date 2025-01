SFR Fibre Premium VS Freebox Ultra Essentiel : laquelle de ces box internet à 8 Gb/s symétrique est la meilleure ?

Duel au sommet sur le marché des box internet. L’année qui s’est écoulée a vu les opérateurs s’affronter sur le terrain des débits, chacun avec l’objectif de proposer une box capable d’atteindre un débit de 8 Gb/s. Ce que proposent aujourd’hui les offres SFR Fibre Premium et Freebox Ultra Essentiel, mais laquelle de deux est la meilleure ?

Début 2024, Free bouleversait une fois de plus le marché des télécoms en dévoilant une nouvelle box internet, toujours indétrônable aujourd’hui : la Freebox Ultra. Une box internet avec un débit de 8 Gb/s symétrique, le Wi-Fi 7, mais surtout un accès inclus à plusieurs plateformes de streaming. Mais nous ne sommes pas tous des sériephiles, aussi Free a pensé à une alternative : la Freebox Ultra Essentiel. Ses seules différences avec la Freebox Ultra sont l’absence d’accès inclus à la SVoD et un prix nettement inférieur.

De l’autre côté du ring : la SFR Box 8X disponible dans la formule SFR Fibre Premium. Cette box disponible depuis 2022 ressemble trait pour trait à la SFR Box 8, mais sa puissance est supérieure et on peut remarquer que la panoplie de connectiques est légèrement différente. Ceci afin d’accueillir un port 10G pour profiter du meilleur de la fibre optique : un débit symétrique de 8 Gb/s.

En termes de prestations, ces deux offres internet partagent plusieurs similitudes, mais une seule peut remporter ce duel. Connectivité, débits, services TV, accessoires inclus, prix… Voyons laquelle de ces deux offres internet premium est la meilleure.

Wi-Fi & Connectivité : il faudrait passer la septième maintenant

On estime que le Wi-Fi 7 sera le prochain cheval de bataille des opérateurs internet pour l’année 2025, de nouvelles box devraient d’ailleurs pointer le bout de leur nez dans les prochaines semaines. Mais cela fait déjà un an que Free surfe sur la nouvelle génération de réseau sans-fil avec sa Freebox Ultra compatible avec un Wi-Fi 7 « quad-band ».

La Freebox Ultra Essentiel en profite également, ce qui lui permet de profiter d’immenses débits en sans-fil, de canaux plus larges, de la bande de fréquences de 6 GHz ou encore de la possibilité de s’appuyer sur plusieurs bandes de fréquences en même temps.

De l’autre côté, SFR a un sacré retard en la matière. En dehors de Free qui a déjà le Wi-Fi 7, il s’agit actuellement du seul opérateur à ne proposer aucune box compatible avec le Wi-Fi 6E. Ainsi, la SFR Box 8X est compatible avec le Wi-Fi 6 qui ne profite même pas de la bande de 6 GHz.

Les débits restent largement suffisants au quotidien et la gestion des réseaux denses permet de profiter d’une connexion stable. En revanche, le Wi-Fi 6 s’appuie sur deux bandes de fréquences seulement, les bandes de 2,4 GHz et de 5 GHz qui sont les plus encombrées. Pour une box à 45 euros par mois, c’est un peu trop léger, mais on s’attend à ce que SFR passe à son tour le cap du Wi-Fi 7.

Quelle connectique pour la Freebox Ultra Essentiel et la SFR Box 8X ?

Voyons d’abord ce que cache la SFR Box 8X dans son dos :

Un port TEL (RJ11 et RJ45)

Quatre ports Ethernet Gigabit

Un port SFP 10G

Un port USB-C

Un port fibre PON

Arrière de la SFR Box 8X // Source : Numerama

Puis la Freebox Ultra Essentiel :

Un port SFP Fibre optique

Un port SFP 10G LAN

Un port RJ11 (pour le téléphone fixe)

Quatre ports Ethernet 2,5 Gb/s

Un port USB-A 3.0

Nous avons quasiment la même proposition des deux côtés, à deux différences près : la SFR Box 8X se dote d’un port USB-C capable de transférer des données deux fois plus rapidement que le port USB-A 3.0 de la Freebox Ultra. En revanche, les ports Ethernet de la Freebox Ultra promettent un débit de 2,5 Gb/s tandis que ceux de la SFR Box 8X ne vont pas au-delà de 1 Gb/s.

Qu’il s’agisse du Wi-Fi ou de la connectique, la Freebox Ultra Essentiel a une bonne longueur d’avance sur la SFR Box 8X, ce qui nous amène à lui donner le premier point de ce duel.

Un point pour la Freebox Ultra Essentiel.

SFR Fibre Premium 0 – 1 Freebox Ultra Essentiel

Débits : le nec plus ultra de la fibre optique

Le débit symétrique de 8 Gb/s fut le principal argument des opérateurs en 2024 pour promouvoir leur box internet premium. L’offre SFR Fibre Premium et la Freebox Ultra Essentiel mettent toutes deux en avant un débit de 8 Gb/s, autant en montant qu’en descendant.

Mais à quoi ça sert d’avoir un tel débit ? D’autant plus que les conditions pour en profiter sont contraignantes : il faut d’abord être éligible à la fibre XGS-PON/10G-EPON (cette carte d’Ariase vous permet de déterminer si votre foyer est raccordé) et avoir un matériel capable de faire transiter de gros paquets de données. Ce que nous avons appris lors de notre test de performances de la Freebox Ultra.

Le speedtest est impressionnant // Source : Frandroid

Un débit de 8 Gb/s, ça fait d’abord saliver n’importe quel technophile. Les streamers avec une configuration ultra haut de gamme ou les professionnels du cloud devant transférer d’énormes quantités de données quotidiennement en auraient sûrement besoin. Mais c’est également utile lorsque plusieurs appareils sont utilisés en même temps, par exemple lorsque toute la famille télétravaille à la maison. Chacun a ainsi assez de débits pour n’importe quel usage.

La Freebox Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, nous ne prenons pas en compte ici les résultats des derniers baromètres des comparateurs comme nPerf et DegroupTest sur les performances de l’internet fixe. Quand bien même, ils présentent une moyenne à l’échelle nationale, ils peuvent ne pas refléter la réalité à l’échelle d’une ville ou d’un quartier.

Précisons toutefois que chez ces deux comparateurs, SFR est à la dernière place, probablement parce que l’opérateur s’appuie encore sur de la fibre coaxiale, un peu moins performante que la fibre optique FTTH. Free est de son côté classé à la première place chez DegroupTest et est deuxième chez nPerf. Malgré tout, nous distribuons un point partout dans cette manche.

SFR Fibre Premium 1 – 2 Freebox Ultra Essentiel

Bouquet TV et SVoD : l’Ultra Essentiel pas pour les sériephiles ? Et pourtant…

S’agissant d’expérience TV, l’offre SFR Fibre Premium et la Freebox Ultra Essentiel proposent le meilleur. Les deux incluent un décodeur TV dans leur offre avec un bouquet de 200 chaînes chez SFR et de plus de 280 chaînes chez Free ! Sachez que chez SFR, il est possible de se passer du décodeur TV et de se contenter de l’application SFR TV, mais cela n’entraîne aucune réduction du prix de l’abonnement, ce qui est bien dommage.

Concernant les décodeurs TV eux-mêmes, SFR propose son modèle le plus intéressant pour accompagner la SFR Box 8X : la SFR Box 8 TV. En plus d’un look qui en impose, il propose le meilleur pour profiter au mieux de ses programmes télévisés : image en 4K HDR, Dolby Vision et même Dolby Atmos. On retrouve également une enceinte connectée intégrée avec les assistants vocaux Alexa et OK SFR.

En revanche, contrairement au décodeur SFR Connect TV, le SFR Box 8 TV ne fonctionne pas avec une ROM Android mais propose un écosystème totalement maison, ce qui est problématique pour lancer des applications tierces. Côté fonctionnalités, on retrouve les classiques replay, enregistrements en simultané et la possibilité de stocker jusqu’à 100 heures d’enregistrement.

SFR Box 8 TV // Source : Frandroid

La Freebox Ultra Essentiel est quant à elle accompagnée d’un Player TV Free 4K, un décodeur TV Android compatible lui aussi avec la 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos. On a toujours les fonctionnalités classiques comme le replay, le contrôle du direct et le retour au début du programme.

Concernant les enregistrements, on peut stocker jusqu’à 320 heures de programme, avec même la possibilité d’aller au-delà de cette limite en payant un supplément de deux centimes mensuels par heure supplémentaire. Quand bien même l’offre Freebox Ultra Essentiel est pensée pour les personnes qui ne sont pas intéressées par la SVoD, son offre TV est bien plus complète que ce que propose SFR.

Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Enfin, les deux opérateurs proposent le Multi-TV, c’est-à-dire recevoir un deuxième décodeur TV, pratique pour les familles qui ne regardent pas les mêmes programmes. Le Multi-TV est inclus au choix dans l’offre SFR Fibre Premium, il faut seulement régler 10 euros pour les frais d’activation du second décodeur. Chez Free, le Multi-TV est en option payante, un second Player TV Free 4K coûte 4,99 euros par mois.

Quid de la SVoD ?

À l’instar des autres offres internet haut de gamme, l’offre SFR Fibre Premium permet de profiter de la SVoD un certain temps. Au moment de la souscription, on a le choix entre un accès inclus à Netflix, Prime Video ou Disney+ (tous avec pub) pendant neuf mois. Cela reste court par rapport à ce que propose la concurrence, la Bbox Ultym offre, par exemple, un accès de 12 mois à une plateforme de streaming.

En plus de la plateforme de streaming, SFR vous offre aussi un accès limité au Bouquet Famille, un ensemble de 45 chaînes telles que Syfy, Comedy Central, Canal J ou encore Paramount Channel.

Enfin, les abonnés SFR, et plus particulièrement ceux qui sont passionnés de sport, ont droit à un ultime cadeau : un abonnement à moitié prix à RMC Sport. Au lieu de 19 euros par mois, l’abonnement avec engagement de 12 mois est à 9 euros par mois. Sans engagement, l’abonnement est à 15 euros par mois au lieu de 25 euros par mois.

Concernant la Freebox Ultra Essentiel, comme indiqué plus haut, il n’y a pas d’accès offert illimité à Netflix, Prime Video et Disney+ contrairement à la Freebox Ultra. On a au mieux un accès offert pendant trois mois à Canal+ La chaîne en live et à la formule avec pub de Max.

Dans cette manche, les offres SFR Fibre Premium et Freebox Ultra Essentiel sont toutes deux intéressantes, mais pour des raisons différentes. Sur le bouquet et le décodeur TV, c’est Free qui a plus tendance à s’attirer nos faveurs tandis que du côté de la SVoD, on voudrait donner le point à SFR. Pour cette raison, nous attribuons un point partout dans cette manche.

SFR Fibre Premium 2 – 3 Freebox Ultra Essentiel

Accessoires et services inclus : pour rester connecté, partout et tout le temps

Il y a peu encore, SFR facturait une mensualité pour utiliser ses répéteurs Wi-Fi dans son offre premium. Depuis début 2023, deux répéteurs Wi-Fi 6 sont inclus sur demande dans l’abonnement, il faut tout de même compter 10 euros de frais d’activation chacun.

Un autre accessoire qui est totalement gratuit pour les abonnés SFR Fibre Premium est le routeur de poche de l’option « Internet garanti ». Il faut là aussi compter 10 euros de frais d’activation pour la carte SIM du routeur de poche.

Ce boîtier ZTE offre une connexion illimitée en 4G jusqu’au raccordement de la ligne, en cas de coupure ou de déménagement. Vous pouvez aussi en profiter le reste de l’abonnement jusqu’à une limite de 30 Go/mois.

Le boîtier 4G (à gauche) et le répéteur Wi-Fi (à droite) offerts en option par SFR // Source : SFR.

Chez Free, un répéteur Wi-Fi 7 peut être inclus sur demande et l’opérateur peut en fournir trois autres facturés 20 euros chacun pour la mise en service. Un routeur de poche, le Pocket Wi-Fi, est lui aussi inclus dans l’abonnement, moyennant un supplément de 10 euros pour la mise en service.

Ce dernier est doté d’un beau paquet de data en 4G : 200 Go jusqu’au raccordement à la fibre de Free puis 50 Go/mois. Côté services, un accès à Cafeyn, le « Netflix de la presse », est offert pendant trois mois.

Les répéteurs se synchronisent et entrent aussi en veille totale lorsque le mode est activé sur la Freebox Ultra // Source : Free

Avec quasiment les mêmes bonus inclus et des frais d’activation à gogo des deux côtés, SFR et Free tirent leur épingle du jeu. On pencherait pour SFR, car deux répéteurs Wi-Fi qui sont inclus, mais rien ne permet aux opérateurs de se démarquer l’un de l’autre. On part donc sur une nouvelle égalité !

SFR Fibre Premium 3 – 4 Freebox Ultra Essentiel

Prix : ex-æquo, du moins jusqu’aux prolongations

Concernant les tarifs, ces deux offres se situent dans le bas du haut de gamme. L’offre SFR Fibre Premium revient à 44,99 euros par mois, sans augmentation de prix au bout d’un an, tandis que la Freebox Ultra Essentiel est à 39,99 euros par mois la première année puis à 49,99 euros par mois. Par ailleurs, toutes deux sont sans engagement.

Des prix très proches, mais l’une de ces offres est forcément plus avantageuse que l’autre. Pour en avoir le cœur net, nous appliquerons ici la même méthodologie que le comparateur Ariase utilise pour établir son baromètre du prix des box internet. C’est-à-dire que l’on estime un coût moyen mensuel sur deux ans en comptant le prix de l’abonnement, les frais d’activation et le décodeur TV. Voici ce qu’il en ressort :

SFR Fibre Premium Freebox Ultra Essentiel Coût abonnement sur 24 mois 44,99 €/mois

= 1 079,76 € 39,99 €/mois pendant un an

+ 49,99 €/mois ensuite

= 1 079,76 € Coût décodeur TV 0 € (décodeur SFR Box 8 TV inclus) 0 € (Player TV Free 4K inclus) Frais d’activation 49 € 49 € Total 1 128,76 € 1 128,76 € Coût mensuel moyen 47,03 €/mois 47,03 €/mois

En calculant le coût lissé sur 24 mois, on obtient donc une égalité parfaite. Non seulement les deux opérateurs proposent en moyenne le même tarif d’abonnement sur deux ans, mais également les mêmes frais d’activation (nous ne prenons pas en compte les promotions en cours). Ainsi que la gratuité du décodeur TV. Cette manche ne va cependant pas se terminer sur un match nul.

Si on calcule le coût lissé au-delà de 24 mois, c’est l’offre SFR Fibre Premium qui devient nettement plus avantageuse. Tout simplement parce que son prix de 44,99 euros par mois reste inchangé tandis que la Freebox Ultra Essentiel reveitn au bout d’un moment à 49,99 euros par mois. L’offre SFR Fibre Premium s’offre donc le dernier point de ce duel.

SFR Fibre Premium 4 – 4 Freebox Ultra Essentiel

L’offre SFR Fibre Premium ou la Freebox Ultra Essentiel : laquelle choisir ?

Ce duel entre l’offre SFR Fibre Premium et la Freebox Ultra Essentiel se solde donc sur un match nul, mais un beau match nul pour ces box internet qui proposent le meilleur de ce qui se fait en ce moment en termes de débits !

La confrontation fut serrée du début à la fin, quand bien même la Freebox Ultra Essentiel a fait montre d’un large avantage technique avec le Wi-Fi 7 ainsi qu’un bouquet TV ultra-complet. La victoire lui échappe de peu à cause de son prix : 49,99 euros par mois hors promotion, tandis que la formule SFR Fibre Premium est à 44,99 euros par mois.

Pour ce qui est de cette dernière, la SFR Box 8X et la SFR Box 8 TV fournis dans l’offre représentent une véritable montée en gamme par rapport à l’offre SFR Fibre Power, quand bien même handicapée par un Wi-Fi 6 suranné pour cette tranche de prix et un bouquet TV qui n’évolue pas réellement. L’opérateur au carré rouge sait se montrer généreux sur la SVoD et accessoires pour améliorer sa connexion, mais il s’agit là d’options qui ne doivent pas servir comme les principaux arguments de cette box.

Si nous devions départager ces deux box internet, nous recommanderions la Freebox Ultra Essentiel.