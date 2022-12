Le FTTTLA : cette technologie peu populaire presque aussi rapide que la fibre

Technologie peu populaire, le FTTLA est utilisée par environ 1 million de Français. Elle permet d'atteindre des débits élevés tout en étant accessible à de nombreux logements qui ne sont pas encore raccordés en fibre optique.

Avec l’avènement du télétravail, mais aussi des nombreuses plateformes de streaming et des objets connectés, une connexion internet fixe est devenue presque indispensable. Ces usages requièrent une connexion stable et surtout un débit de plus en plus élevé. L’avènement de la fibre optique permet à un nombre croissant de foyers de bénéficier d’une telle connexion, mais tous ne sont malheureusement pas encore raccordables.

Si je prends mon exemple, je viens d’emménager dans une maison située dans une rue où la fibre FTTH n’est pas encore disponible. Il me reste bien sûr l’option de l’ADSL, mais le débit maximal de 5 Mbps ne me permet ni de travailler de chez moi, ni même de bénéficier de la TV sur IP. Avant de me rabattre sur un forfait 5G ou une connexion satellitaire, ayant toutes deux des contraintes, que ce soit en termes de limitation d’usage ou de prix, il me restait une dernière option : le FTTLA. Voyons donc pourquoi j’ai préféré cette technologie à l’ADSL.

Qu’est-ce que le FTTLA ?

Ce mode de raccordement peu connu permet d’atteindre des débits descendants semblables à la fibre, parfois jusqu’à 2 Gbps, tout en n’étant pas directement raccordable à la fibre. Avant d’aller plus loin, clarifions ce qu’est le FTTLA. Contrairement à un « vrai » raccordement du logement en fibre optique, appelé FTTH pour Fiber To The Home, le FTTLA pour Fiber To The Last Amplier, se contente d’acheminer une liaison en fibre optique jusqu’à un nœud de raccordement optique local. On l’appelle aussi souvent FTTB, pour Fiber to the Building, dans les cas où celle-ci arrive jusqu’en bas de l’immeuble.

Dans les deux cas, la connexion entre le nœud de raccordement optique et le logement se fait par l’intermédiaire d’un câble coaxial, analogue à celui utilisé pour brancher un téléviseur à une prise TV murale. On parle parfois de HFC : Hybride Fibre Coaxial, même si SFR, le seul opérateur national qui la commercialise, préfère l’appeler THD pour Très Haut Débit. Dans tous les cas, peu importe qu’elle soit appelée THD, FTTLA ou HFC, il s’agit donc d’une connexion hybride utilisant à la fois de la fibre optique et une connexion coaxiale.

Contrairement au réseau de fibre optique FTTH, le réseau câblé existe depuis bien longtemps, puisqu’il était auparavant utilisé pour acheminer la télévision par câble. Dans les années 2010, Numericable a pris l’initiative d’utiliser ce réseau existant pour y faire transiter de la donnée, proposant une connexion allant à l’époque de 30 à 100 Mbps. L’opérateur a au fil du temps remplacé la majorité des liaisons coaxiales par de la fibre optique, jusqu’aux nœuds de raccordement optiques locaux. Les derniers mètres de la connexion restent eux assurés par un câble coaxial. SFR et Numericable ne sont désormais plus qu’un et le premier continue de commercialiser des offres FTTLA, sous l’appellation THD, allant aujourd’hui jusqu’à 2 Gbps pour certains foyers.

Mais alors, avec de tels débits, pourquoi préférer la fibre FTTH au câble FTTLA ? Certes, les débits théoriques d’une connexion « hybride » HFC peuvent atteindre 2 Gbps descendants, mais les débits montants sont eux bien moindres, puisqu’ils plafonnent à 100 Mbps dans le meilleur des cas, voire souvent à 60 Mbps. Cela suffit pour la majorité des usages, mais peut devenir compliqué si vous hébergez un serveur chez vous ou partagez votre écran et votre vidéo lors de visioconférences. Par ailleurs, une connexion câble est moins stable qu’une connexion fibre et est plus sujette à certaines interférences, notamment en immeuble. Il vaut mieux, donc, tant que possible, préférer une connexion fibre FTTH à une connexion FTTLA. En revanche, si, comme moi, cette technologie est votre seul choix de raccordement pour obtenir des débits satisfaisants, voici quelques conseils qui vous seront utiles pour l’installation de votre ligne.

La prise

Comme mentionné ci-dessus, le FTTLA se base sur le réseau câble, permettant à l’internet de transiter en utilisant une prise coaxiale. Avant toute chose, il convient d’effectuer un test d’éligibilité sur le site de SFR ou de RED afin de vous assurer que votre logement est bien raccordable.

Une fois cette vérification faite, il est judicieux d’anticiper votre ouverture de ligne, en commençant par vérifier s’il existe déjà une prise coaxiale chez vous. Beaucoup d’appartements en sont déjà équipés, mais attention à ne pas la confondre avec une vulgaire prise TV. Pour que celle-ci fonctionne sans même l’intervention d’un technicien, elle doit comporter une sortie « DATA », comme sur la photo ci-dessous. Il existe des prises de différentes formes, mais cette indication vous confirmera que, dans la majorité des cas, vous pourrez vous-même installer votre box sans rendez-vous de raccordement.

Certains raccordements sont effectués sans prise, en amenant directement le câble coaxial à l’intérieur, comme sur la photo ci-dessous. Si c’est le cas, vous êtes presque certain que votre logement est déjà raccordé — à moins qu’elle soit reliée à une antenne parabolique pour une connexion satellite.

Enfin, si aucune prise n’existe, ne vous en faites pas, il vous reste deux options, qui nécessiteront cependant l’intervention d’un technicien. La grande majorité des maisons et des appartements disposent de prises coaxiales, connectées à l’antenne « râteau » du toit. Ces antennes étant quasi-inutiles aujourd’hui, il est possible de connecter l’arrivée coaxiale du réseau SFR directement à sa place. Cette méthode est particulièrement adaptée aux appartements, puisqu’elle évite d’avoir à tirer un nouveau câble apparent dans le logement. Il faudra, dans certains cas, remplacer la prise murale, mais le raccordement n’aura que peu d’impact sur l’esthétisme de votre logement.

Si aucune des options ci-dessus n’est adaptée, il faut installer une nouvelle prise. Contrairement aux idées reçues, cela se fait rapidement et est aussi bien possible en maison qu’en appartement.

Le raccordement

Le jour J, le technicien procède donc au raccordement du logement. Commençons par le cas le plus simple : celui d’un appartement. Dans l’écrasante majorité des cas, le câble arrive déjà jusqu’à la gaine technique située sur le palier. Si vous avez de la chance, il se peut même qu’il existe déjà un câble entre celle-ci et chez vous. Ainsi, dans le pire des cas, il suffit au technicien de tirer un câble entre la gaine technique et chez vous, en longeant les corniches au plafond. L’inconvénient comparativement à la fibre est aussi que le câble coaxial est beaucoup plus épais, mais de toute, façon si vous installez la FTTLA, c’est que vous n’avez probablement pas le choix.

En maison, l’installation est plus laborieuse, au sens propre. C’est-à-dire qu’elle nécessite beaucoup plus de travail, puisqu’il n’existe probablement pas de gaine jusqu’à la maison. Il faut donc la raccorder au point de branchement dans la rue, qui est souvent niché en haut d’un poteau, comme celui-ci-dessous.

Comme pour la fibre, il faut donc que le technicien tire un câble et passe parfois par plusieurs poteaux avant d’atteindre votre maison. Mais une fois atteinte, il faut ensuite choisir où la positionner, ce qui n’est pas forcément évident, puisqu’il faut faire le bon compromis entre l’installer à un endroit discret — rappelez-vous que le câble est visible à l’extérieur — mais aussi dans une pièce permettant de bien couvrir la maison en Wi-Fi. Enfin, point très important : selon le décodeur choisi, comme par exemple le SFR Box THD 4K, celui-ci doit impérativement être connecté à une prise coaxiale pour fonctionner. En effet, la plupart des décodeurs câbles ne sont pas connectables en Wi-Fi ou en CPL. C’est là qu’une connexion à l’arrivée coaxiale générale de l’antenne râteau peut être judicieuse, puisque les câbles sont déjà tirés dans la maison.

Si vous souhaitez placer votre routeur et votre décodeur dans deux pièces différentes, il faut plutôt opter pour le Connect TV ou la SFR Box 8 TV, afin d’éviter l’installation d’une seconde prise, facturée 60 euros par SFR. Les clients RED n’ont pas ce problème, puisque seul le Connect TV est proposé par l’opérateur, fonctionnant avec une connexion WiFi.

L’installation

Une fois la prise installée, le technicien se doit de vérifier le signal. S’il ne le fait pas, insistez afin d’éviter de mauvaises surprises : j’ai eu la mésaventure d’être raccordé à un point de branchement qui n’avait plus de signal… Cela permet d’ailleurs de confirmer qu’il y a bien du signal sur le point de branchement dans la rue, mais également chez vous, sur la prise nouvellement installée !

Rassurez-vous ! S’il n’y a pas de signal, il faut soit vérifier le raccordement qui a peut-être été mal réalisé, soit initier une panne auprès de SFR pour rétablir le signal dans la rue. Dans les deux cas, c’est évidemment au technicien de le faire. Malheureusement, si le problème de signal vient de la rue, ce sont les équipes réseaux et non le technicien de raccordement qui devront le résoudre, et ces dernières n’interviendront que dans les 48 heures ouvrées.

Une fois votre routeur installé, vous devez vous armer de patience. La connexion peut ne pas s’établir immédiatement, puisqu’il faut que SFR (ou RED) active votre ligne. Ce processus peut parfois prendre plusieurs heures et n’espérez pas profiter de votre connexion tant que vous n’avez pas reçu un SMS et un e-mail vous confirmant l’activation de vos services. L’opérateur a d’ailleurs une approche assez anecdotique de l’enregistrement de ses équipements, puisqu’ils peuvent se synchroniser au réseau câblé et même afficher qu’une connexion internet est établie, alors qu’ils ne sont pas encore déclarés dans le dossier client et ne sont donc pas véritablement connectés. Contrairement à Orange, qui propose des identifiants de connexion, SFR lie l’adresse MAC du routeur à la ligne et il faut donc que ces informations soient correctement renseignées. Pour maximiser vos chances en cas de problème, essayez de vous faire raccorder en début de semaine pour pouvoir contacter le service client.

En plus de mes mésaventures plus haut, j’ai changé d’équipement quelques semaines après mon raccordement, pour passer sur un autre routeur. Bien que SFR me l’ait envoyé rapidement, celui-ci n’avait pas été correctement associé à ma ligne, ce qui m’a valu de passer un weekend sans internet — enfin presque, puisque j’ai pu connecter mon téléphone à mon Nest WiFi et ainsi diffuser ma connexion 4G à la maison.

Profiter de sa connexion

Même si une connexion « fausse fibre » FTTLA est moins bonne qu’une connexion FTTH, elle reste très largement supérieure à de l’ADSL. Elle m’a d’ailleurs sauvé la mise durant ma jeunesse, en m’offrant des débits 100 fois supérieurs à ceux auxquels j’aurais pu prétendre en ADSL. Elle continue de le faire, me permettant de bénéficier de débits réels de 790 Mbps, là où l’ADSL aurait divisé ce chiffre par presque 160.

En revanche, même si une connexion FTTLA est stable une fois installée, son raccordement peut se révéler très fatiguant, au vu des faits mentionnés ci-dessous, mais aussi, il faut le reconnaître, du manque cruel de formation et de connaissance de la part du service client SFR. Pire encore, le changement d’équipement peut être un vrai calvaire, que ce soit en cas de modification d’offre ou de routeur défectueux. Assurez-vous donc de l’activer un jour de semaine et surtout à une période où vous pourrez vous passer d’Internet fixe pendant potentiellement plusieurs jours.

Par ailleurs, selon le forfait que vous prenez, la SFR Box 8 peut être facturée en option, résiliable certes à tout moment. Sauf qu’il faut savoir que le système de l’opérateur est paramétré de telle manière à rejeter le provisionning automatique d’une box en cas de passage à un modèle inférieur. En effet, bien que cela soit commercialement possible, il vous faudra vous armer de courage et de patience et demander la cellule experte, qui pourra manuellement vous provisionner votre box. J’ai ainsi eu la joie de résilier cette option et de passer sur une box classique, préférant utiliser mon réseau maillé Nest WiFi et de me retrouver sans Internet pendant cinq jours, ma « nouvelle » box n’étant pas provisionnée et le service technique étant incapable de le faire sans passer par la cellule experte.

Sachez également que lorsque votre logement sera raccordable à la « vraie » fibre, SFR pourra vous basculer sur une offre FTTH, moyennant bien sûr une intervention semblable à la première. Dans la majorité des cas, une éligibilité à la FTTH signifie également que vous pourrez changer d’opérateur et quitter SFR qui vous préférez basculer sur une offre différente.

