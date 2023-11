Bbox Ultym : tout ce qu’il faut savoir sur la box premium de Bouygues Télécom

Si vous êtes éligible à la fibre chez Bouygues Télécom, vous vous êtes déjà demandé si l'offre Bbox Ultym valait le coup. Voici donc un résumé de l'offre avec le routeur et la box TV.

Officialisée et sortie en 2020 par Bouygues Télécom, la Bbox Ultym est encore aujourd’hui la box internet la plus évoluée de la gamme chez l’opérateur. Il faut dire qu’elle était largement en avance sur son temps, notamment parce qu’elle fut la première box du marché à intégrer le Wi-Fi 6 (devenue compatible Wi-FI 6E par la suite) avant que les autres opérateurs actualisent leurs box pour rattraper leur retard. L’offre se distingue également côté TV avec la fourniture de la Bbox 4K HDR, sans doute la box TV la plus évoluée du marché à l’heure actuelle.

Prix de l’abonnement : 32,99 € par mois pendant un an, puis 50,99 € par mois

32,99 € par mois pendant un an, puis 50,99 € par mois Équipement fourni : Bbox Ultym + Bbox TV 4K HDR

Bbox Ultym + Bbox TV 4K HDR Débits proposés : jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi (8 Gb/s et 900 Mb/s avec l’option Débit +)

: jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi (8 Gb/s et 900 Mb/s avec l’option Débit +) Frais de mise en service : 29 euros

: 29 euros Frais de résiliation : 59 euros

59 euros Durée d’engagement : un an d’engagement

un an d’engagement Communications : illimité vers les fixes de plus de 110 destinations et vers les mobiles en France et DOM

Les meilleures Box Internet du moment chez Bouygues Telecom Fibre Bbox fit Fibre 18,99€ 31,99€ Pendant 6 mois Découvrir Fibre Bbox must Fibre 26,99€ 41,99€ Pendant 12 mois Découvrir ADSL Bbox fit ADSL 18,99€ 27,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

L’option « Débit + » pour doper la vitesse de téléchargement

Bouygues Télécom avait prévu le coup dès 2020 en rendant en routeur Bbox Ultym « futureproof ». L’opérateur a fait en sorte de fournir à sa box la possibilité de changer le module SFP afin d’effecteur une amélioration hardware en vue de la future mise en place des connexions 10G-EPON et XGS-PON. De base, le débit est fixé à un maximum de 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi. En souscrivant à l’option débit+, ce débit grimpe à 8 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi. En souscrivant à cette option, vous recevrez un nouveau module optique (ou module SFP+) compatible XGS-PON pour remplacer l’ancien, qu’il faudra alors renvoyer à l’opérateur par colis.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 18,99€ 31,99€ Pendant 6 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19,99€ 29,99€ Un mois offert Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Débit jusqu'à 1 Gb/s 280 chaînes de TV incluses Téléphonie fixe incluse 19,99€ 44,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Le design du routeur Bbox Ultym

Ce modem a été repensé par les équipes de Bouygues Telecom avec un design vertical dont l’opérateur promet qu’il est optimisé pour diffuser au mieux les ondes radio du Wi-Fi. Ce design tout en verticalité, qui n’est pas sans rappeler la récente présentation de la Xbox Series X, permet à Bouygues Telecom d’intégrer une molette de sélection et un large écran qui affichera des informations pour l’utilisateur. Vous y trouverez notamment un QR Code permettant de se connecter rapidement en Wi-Fi comme sur les Livebox 6 et Livebox 7 ainsi que la Freebox Pop.

Une mise à jour hardware pour intégrer le Wifi 6E

Depuis le mois d’avril 2022, Bouygues Telecom distribue une nouvelle version du routeur Bbox Ultym équipée d’une puce compatible Wi-Fi 6E. Cette nouvelle norme Wi-Fi, qui succède au Wi-Fi 6, apporte de meilleurs débits de connexion sans fil à Internet grâce à une bande de fréquence plus large pouvant aller jusqu’à 6 GHz. Mais le Wi-Fi 6E permet également une latence plus faible ainsi qu’une meilleure gestion des connexions simultanées. Pas de changement visuel notoire concernant la box en elle-même.

Notez tout de même que les clients possédant la première version de la Bbox Ulytim (Wi-Fi 6) doivent souscrire à la nouvelle offre pour en bénéficier.

Un répéteur Wi-fi 6 inclus gratuitement

Bouygues Télécom fait autant le job que ses concurrents sur les répéteurs Wi-Fi. Si auparavant l’opérateur avait misé sur les constructeurs tiers, comme TP-Link, cette fois-ci, il est question d’un répéteur maison, compatible Wi-Fi 6 et conçu sur la base de design de la Bbox Ultym, en version miniaturisée. Si un seul est disponible gratuitement dans l’offre, il est possible d’avoir jusqu’à deux répéteurs dans le but d’étendre encore plus la connectivité dans le domicile.

La Bbox TV 4K HDR : le boitier TV le plus avancé du marché

La Bbox 4K HDR fournie dans l’offre Bbox Ultym est une belle évolution technique de la précédente Bbox 4K, tout en conservant l’expérience TV proposée depuis la Bbox Miami. On a donc droit à une interface Google TV entièrement customisée aux couleurs de Bouygues Télécom. Pas de version classique de l’OS TV de Google comme sur le Pop Player de Free. En revanche, Bouygues intègre complètement le Wi-Fi 6 dans son environnement box puisque cette Bbox 4K HDR est bien compatible, elle peut même se connecter aux routeurs Bbox de dernière génération par ce biais.

L’autre gros ajout de cette Bbox 4K HDR est qu’elle dispose d’un écran couleur de 1,95 pouce (320 x 480 pixels) affichant l’heure, le programme en cours, un enregistrement lancé, ou bien la notification d’un enregistrement programmé (100 heures de stockage sur le disque dur intégré et dans le cloud, avec option payante pour 200 heures supplémentaires). Google oblige, elle intègre la fonction Chromecast pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Dans le même ordre d’idée, la télécommande est dotée d’un bouton dédié pour activer l’assistant de Google et faciliter la navigation dans les menus, un peu comme on le ferait sur une Nvidia Shield.

Comme son nom l’indique, elle est évidemment compatible 4K HDR (HDR10 seulement, pas de Dolby Vision) et Dolby Digital+. Sa fiche technique est plus reluisante avec un processeur quad-core Broadcom 7271 cadencé à 1,6 GHz et couplé à 3 Go de RAM LPDDR4. Elle propose aussi un stockage flash de 8 Go et du Bluetooth 4.2. Le contrôle du direct est assuré par une carte SD interne de 16 Go et la connectique comprend deux ports USB 2.0, un port S/PDIF, une prise antenne TNT et un port Ethernet 1 Gb/s.

Ce gain de puissance a le mérite de faire profiter d’une navigation fluide en toutes circonstances, à l’image des meilleures TV connectées. L’interface reprend la logique d’organisation d’Android TV à la sauce Bouygues, mais est loin d’être désagréable et se paye même le luxe d’être mieux agencée que les menus de l’OS de Google. On a accès aux applications de VOD et aux applis très facilement. On regrette cependant la charge parfois abusive de vignettes publicitaires qui viennent amoindrir l’expérience de navigation.

La Bbox 4K HDR est disponible dans l’abonnement Bbox Ultym à 32,99 euros pas mois pendant un an avec un engagement de 12 mois.

Comment accéder à l’interface administrateur de sa Bbox (Bouygues Télécom)

Depuis un navigateur Web

Pour tous les modèles de Bbox dont la Bbox Ultym, voici les deux options pour se connecter à l’interface de gestion version Web :

Utiliser l’adresse https://mabbox.bytel.fr

Copier-coller l’adresse IP 192.168.1.254 dans la barre de recherche

Lors de la première connexion, une phase d’installation est nécessaire. Cliquez sur « commencez l’installation ». Vous serez ensuite sollicité pour appuyer sur le bouton Wi-Fi de la Bbox pour en définir un mot de passe. Une fois celui-ci choisi, vous avez directement accès à l’interface de gestion de la Bbox.

Depuis un smartphone

C’est avec l’application Espace Client de Bouygues Télécom qu’il vous sera possible de piloter votre Bbox à domicile et à distance. Lors de la première connexion, les mêmes identifiants et mots de passe que pour la version Web vous seront demandés.

Espace Client Bouygues Telecom Télécharger gratuitement

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 18,99€ 31,99€ Pendant 6 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19,99€ 29,99€ Un mois offert Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Débit jusqu'à 1 Gb/s 280 chaînes de TV incluses Téléphonie fixe incluse 19,99€ 44,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.