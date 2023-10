Livebox 7 : tout ce qu’il faut savoir sur la dernière box de chez Orange

Fraîchement arrivée dans l'offre Livebox Max Fibre, la Livebox 7 remplace déjà la pourtant récente sixième itération avec, à la clé, quelques légères innovations. Cet article vous liste tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle box : débit, Wi-Fi, fonctionnalités, interface, etc.

Bien qu’Orange a attendu près de trois ans pour passer de la Livebox 5 à la Livebox 6, l’opérateur historique n’aura finalement pris qu’une petite année avant de passer à la septième itération de sa célèbre box internet. Son lancement s’est d’ailleurs fait en toute discrétion ; sans doute que l’opérateur a jugé que ce changement de génération ne valait pas la peine de lui offrir une campagne de communication.

Forcément, en un aussi petit laps de temps, il ne fallait pas s’attendre à une vraie évolution esthétique. On peut noter quelques ajustements, surtout techniques, bien qu’Orange ait également corrigé quelques éléments pour se mettre au niveau de la concurrence haut de gamme, que ce soit chez SFR, Free ou Bouygues Télécom.

Dans un premier temps, la Livebox 7 vient prendre la place de la précédente en tant que routeur livré dans l’offre Livebox Fibre Max dont voici les caractéristiques :

Prix de l’abonnement : 39,99 € par mois pendant 6 mois, puis 57,99 € par mois

39,99 € par mois pendant 6 mois, puis 57,99 € par mois Équipement fourni : Livebox 7, Décodeur Ultra HD 4K (sur demande avec frais d’activation de 40 euros), Clé TV (sur demande avec frais d’activation de 10 euros), répéteur Wi-Fi 6 (jusqu’à trois sur demande avec frais d’activation de 10 euros pour chacun), Airbox 20 Go (sur demande avec frais d’activation de 10 euros)

Livebox 7, Décodeur Ultra HD 4K (sur demande avec frais d’activation de 40 euros), Clé TV (sur demande avec frais d’activation de 10 euros), répéteur Wi-Fi 6 (jusqu’à trois sur demande avec frais d’activation de 10 euros pour chacun), Airbox 20 Go (sur demande avec frais d’activation de 10 euros) Débits proposés : Jusqu’à 5 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi

: Jusqu’à 5 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi Frais de résiliation : 50 euros

50 euros Durée d’engagement : 12 mois

12 mois Communications : Appels illimités vers fixes et mobiles en France, Europe, DOM, USA et Canada

Le design de la Livebox 7

Le design général de la Livebox 7 diffère très peu de sa grande sœur et c’est encore une fois Sagemcom qui s’est occupé de la fabrication de la Box, comme c’est le cas depuis plusieurs générations. On a toujours le droit à ce pavé arrondit orné d’un revêtement latéral à effet tissu et qui lui accorde une certaine élégance une fois posée à la verticale. Une position qui est d’ailleurs recommandée et encouragé par l’opérateur — via un support prévu à cet effet — en raison d’une meilleure diffusion du signal Wi-Fi.

Encore une fois, la différence visuelle est là, mais ne saute pas aux yeux tant cela se joue sur les détails, notamment par une couleur plus sombre du revêtement latéral et par l’ajout d’une diode blanche placée juste au-dessous de la ligne orange lumineuse indiquant la mise en tension de la box. Jugez par vous-même :

En substance, les seuls véritables changements visuels ne sont affaires que de détails. La Livebox 7 est effectivement plus grande (20,5 com de haut contre 18,3 cm pour la Livebox 6), mais elle conserve la même largeur et profondeur (respectivement 18,3 cm et 8 cm). En revanche, elle est étonnamment beaucoup plus lourde avec 1,45 kg sur la balance alors que la Livebox 6 ne dépasse pas les 900 g.

Orange a conservé sa fabrication entièrement à partir d’une coque en plastique 100 % recyclée et recyclable, ainsi qu’une consommation électrique très réduite ne dépassant pas les 8 Wh en veille avec tous les ports réseaux connectés et actifs. Un mode de veille profonde désactive par ailleurs tout avec une consommation de seulement 0,5 Wh.

La Livebox 7 est toujours dotée du fameux écran e-ink tactile (non rétro-éclairé) purement identique à celui de la Livebox 6. Celui-ci affiche les informations de base telles l’état du réseau ou les différentes options de connexion, dont le fait de pouvoir scanner un QR code et se connecter au Wi-Fi.

Les connectiques réseau de la Livebox 7

Voilà certainement la plus grande innovation de la Livebox 7 par rapport à la précédente : l’ajout d’un port XGS-PON. Celui-ci signe enfin l’arrivée de cette technologie fibre chez Orange, bien après son apparition chez la concurrence, notamment chez Free et chez SFR avec respectivement la Freebox Delta (en 10G-EPON pour être précis) et la SFR Box 8X.

Grâce à ce nouveau port (nommé 10G sur la box), la Livebox 7 est capable de délivrer un débité théorique pouvant aller jusqu’à 8 Gb/s en débit descendant (téléchargement) bien que l’opérateur limite ce débit à 5 Gb/s pour les clients particuliers. Il faudra donc que votre logement soit éligible XGS-PON et que vous possédiez un câble réseau de catégorie 7 ou 8 pour en profiter. En dehors de cet ajout, la connectique reste exactement la même avec la présence de quatre ports 1 Gb/s, deux ports RJ11 et 1 port USB 3.

La Livebox 7 ne rime pas avec Wi-Fi 7

On devait s’y attendre au point logiquement de ne pas le voir comme une forme de déception, mais l’absence de la nouvelle génération de réseau Wi-Fi, le Wi-Fi 7 (802.11 be) est tout de même à noter. Il faudra donc bien attendre la prochaine génération de Livebox pour sans doute y avoir droit, son déploiement étant programmé pour 2024.

En attendant, la Livebox 7 dispose du même réseau que sa grande sœur, à savoir le Wi-Fi 6E, ce qui est déjà excellent. Rappelons que ce dernier propose une bande de fréquence pouvant aller jusqu’à 6 GHz avec un débit de données maximal théorique de 9,6 Gb/s. La différence avec le Wi-Fi 6 classique réside dans cette première donnée, la bande de 6 GHz permettant de transporter plus de données sur une courte distance, et donc obtenir des débits sans-fils plus élevés.

Jusqu’à 3 répéteurs Wi-Fi en option

L’opérateur Orange offre la possibilité d’installer jusqu’à trois répéteurs sur votre réseau et ils sont disponibles sur demande avec l’offre Livebox Max Up livré avec la Livebox 7. Notez qu’il faudra tout de même régler la somme de 10 euros pour activer chaque répéteur.

Le répéteur est assez volumineux et ressemblerait presque à une box. Il est compatible Wi-Fi 6 (Pas Wi-Fi 6E).

Le même décodeur TV depuis 3 ans

Malgré une remise à niveau esthétique opérée en 2020, Orange n’a pas changé sa box TV depuis la dernière génération datant déjà de 2016 et déjà fournie avec la Livebox 4. La Livebox 7 fonctionne donc de concert avec le vénérable décodeur TV UHD 4K qui n’est pas fourni directement avec l’offre Livebox Max Up. Il faudra en faire la demande auprès d’Orange et son activation coûte 40 euros. Il est d’ailleurs possible d’en avoir jusqu’à deux à son domicile.

D’un point de vue strictement technique, ce décodeur TV UHD est un peu à la traîne. Il embarque un processeur CPU quad-core Broadcom 7268 cadencé à 1,5 GHz et couplé à 2 Go de RAM. Il présente tout de même l’avantage de pouvoir se connecter sans fil à une Livebox via une connexion Wi-Fi 5 (802.11 ac) en 2,4 ou 5 GHz. La puce permet un affichage 4K UHD (3840 x 2160 pixels), le décodage HEVC (H.265) et supporte le HDR, ainsi que le son Dolby Atmos.

Côté connectique, cette box est pourvue d’un port USB 3.0 type-C, d’un port USB 2.0 en façade, d’un port Ethernet Gigabit, d’une sortie audio numérique et d’un HDMI 2.0. La télécommande est quant à elle synchronisée en Bluetooth 4.0 et il est aussi possible d’y connecter des périphériques compatibles, même si leur utilisation est limitée. Il s’agit par ailleurs de la même télécommande que sur la première version du décodeur ; elle n’a pas évolué depuis 2016 en dehors de l’intégration d’un microphone pour accéder à du contenu à la voix, le tout géré par Alexa.

Notez que s’il est bien possible d’enregistrer jusqu’à 100 heures de programme, ce modèle ne dispose pas de stockage physique via un disque dur, mais un stockage en cloud fonctionnant de la même manière. L’avantage est de pouvoir visionner son contenu enregistré depuis un smartphone ou une tablette sans que votre box soit connectée en permanence.

Interface administrateur de la Livebox 7 : rien de neuf à l’horizon

L’interface de contrôle de la Livebox 7 est exactement la même qu’avec les autres modèles (Livebox 4, 5 et 6). Pour y avoir accès, il suffit de lancer votre navigateur internet habituel, puis au choix :

Utilisez l’adresse suivante : http://livebox/

Rentrez l’adresse IP suivante dans la barre de recherche : 192.168.1.1

Une fois les identifiants renseignés, on a accès à un menu sous forme de fenêtres avec différentes options à activer ou non comme les options de réseaux (configurer un DNS dynamique, changer les identifiants Wi-Fi, etc.), mais également des options plus spécifiques comme la gestion de la maison connectée et la planification des mises en veille de la box.

Notez aussi que toute cette interface est accessible depuis l’application Ma Livebox disponible sur iOS et Android et qu’il est possible d’administrer sa box à distance via cette solution.

Est-ce que ça vaut le coup de passer à la Livebox 7 ?

Avec la Livebox 7, Orange se contente de rattraper son retard sur ses concurrents dans le secteur des box internet haut de gamme. Elle se retrouve en face de la Freebox Delta, de la SFR Box 8x et de la Bbox Ultim (avec l’option débit+). Le seul intérêt de cette box par rapport à la Livebox 6 est donc le débit. Une différence un peu chiche pour pousser au changement, d’autant plus que le billet d’entrée est assez onéreux : 39,99 € par mois pendant 6 mois, puis 57,99 euros par mois.



D’ailleurs, si cette montée en débit est l’unique avantage de cette offre et que vous y êtes éligible, nous vous conseillons plus de regarder ce que proposent Free avec son offre Freebox Delta et SFR avec son offre SFR Fibre Premium qui, pour des tarifs similaires, montent les débits jusqu’à 8 Gb/s. Les options proposées sont certes utiles, mais Orange s’entête, par exemple, à proposer sa box TV uniquement sur demande, tandis que les autres opérateurs les intègrent directement dans la boite sans facturation d’activation.

Avec la Livebox 7, on a finalement plus affaire à une sorte de mise à jour technique qu’à une véritable intention de bousculer le marché. Cela contentera surement les personnes souhaitant passer à la vitesse supérieure, mais l’investissement réclamé demande franchement réflexion.