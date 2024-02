Routeurs, cartes PC, box internet… Quel produit compatible Wi-Fi 7 choisir ?

L'arrivée du Wi-Fi 7 se fait de pair avec des produits compatibles. La succession au Wi-Fi 6 se met en place petit à petit, mais si vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure, sachez qu'il existe déjà de quoi se faire un équipement complet. Routeurs Wi-Fi, box internet, cartes PC ou encore smartphones, voici quels sont les produits déjà compatibles Wi-Fi 7.

Après le passage au Wi-Fi 6, la nouvelle norme Wi-Fi 7 est prévue pour être standardisée en France en mai 2024. Ce fameux Wi-Fi 7, aussi joliment nommé 802.11be a été officialisé en 2018 et le catalogue de produits compatibles commence à s’étoffer de plus en plus. Avec en complément le réseau mobile 5G installé un peu partout en France et une consommation internet toujours plus importante, cette nouvelle norme revient régulièrement dans le discours marketing des constructeurs et des FAI.

Wi-Fi 7 : qu’est-ce que ça change ?

Tout comme pour la 6ᵉ version, la promesse du Wi-Fi 7 est d’abord celle d’une augmentation de débit. En l’occurrence, le débit maximal théorique est annoncé à 46 Gbit/s contre 9,6 Gbit/s pour le Wi-Fi 6. Bien entendu, cette vitesse de débit n’est pas prévue pour être utilisée par le consommateur lambda à l’heure actuelle. Toutefois, cette solution permet notamment d’avoir une meilleure qualité de réseau qu’auparavant.

Pour justifier de ce gain de performances, cette norme profite d’abord de 16 flux de données contre 8. Ce qui permet de profiter du MLO ou Multi Link Operations. Avec l’agrégation de ces différentes bandes de fréquences, un appareil comme votre smartphone pourra désormais se connecter à plusieurs bandes en simultané pour éviter une saturation de réseau et profiter des excellentes performances promises.

L’arrivée de produits compatibles Wi-Fi 7 se fait au compte-goutte avec une perspective à l’horizon de mai 2024. Si vous souhaitez prendre un peu d’avance, voici une sélection de produits bénéficiant de cette nouvelle norme. Sachez qu’il est toujours possible de vous rendre sur notre guide d’achat des routeurs Wi-Fi 6. Vous avez un usage plus nomade ? Notre sélection des meilleurs routeurs 4G et 5G est à votre disposition.

Quels routeurs Wi-Fi 7 choisir ?

Les routeurs Wi-Fi permettent d’étendre votre réseau Wi-Fi partout dans votre domicile en gardant la même qualité de réseau. Pour le Wi-Fi 7, les produits déjà compatibles disponibles se comptent sur les doigts de la main. Frandroid a pu tester quelques références qui sont énumérées ci-dessous.

TP-Link Deco BE85 Le routeur TP Link Wi-Fi 7

Vous voulez d’ores et déjà passer au Wi-Fi 7 ? C’est possible avec certains routeurs haut de gamme. TP Link s’est déjà lancé dans l’aventure avec son modèle Deco BE85.

Les performances sont au rendez-vous, c’est le moins que l’on puisse dire. En conditions optimales, avec un appareil compatible Wi-Fi 7, le débit dépasse aisément les 2 Gb/s. Avec un appareil compatible Wi-Fi 6E, on atteint les 1,7 Gb/s. L’application mobile s’avère très pratique et permet un paramétrage poussé des appareils. On saluera aussi un design épuré très réussi.

La vitesse a cependant un prix puisque le routeur seul est vendu pas moins de 700 euros, et la paire à 1200 euros.

Nous avons pu mettre à l’essai le routeur TP Link Deco BE85 : c’est par ici.



Netgear Nighthawk RS700S Le routeur Netgear Wi-Fi 7

Le constructeur Netgear s’essaie lui aussi aux routeurs compatibles Wi-Fi 7. Le Nighthawk ressemble plus à un boîtier, notamment avec son format tout en longueur et sa forme aiguisée. Si le design est d’emblée irréprochable, sachez aussi que la connectique en place est complète.

Au niveau des performances déployées, notre test réalisé avec des produits compatibles Wi-Fi 6E a permis de mesurer un débit montant de 1,2 Gb/s. Surtout, le routeur Wi-Fi 7 offre une couverture irréprochable dans un périmètre de 15 mètres autour du produit.

Le routeur de chez Netgear est simple à utiliser au quotidien grâce à l’application mobile dédiée Nighthawk. Celle-ci permet en un coup d’œil de contrôler l’état du réseau, accéder aux réglages et définir même un contrôle parental, même si ce dernier est facturé 70 euros par an.

Reste le prix d’achat qui est problématique puisque le routeur est affiché à 899 euros, pour une norme Wi-Fi pas encore démocratisée à grande échelle. Il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant d’investir cette somme.



Quels sont les smartphones compatibles Wi-Fi 7 ?

Au sein de notre guide d’achat des meilleurs smartphones du marché se trouvent des modèles profitant des dernières avancées technologies. Il n’est donc pas étonnant de trouver des téléphones compatibles Wi-Fi 7 dans cette sélection.

Samsung Galaxy S24 Ultra Le smartphone en avance sur son temps

La nouvelle génération de smartphones Samsung se dote de la norme Wi-Fi 7 sur les trois modèles composant sa gamme. En l’occurrence, nous avons décidé de mettre l’accent sur la version Ultra que nous avons testée et adorée.

Sur le plan des performances, le processeur Snapdragon 8 Gen 3 offre un niveau de puissance très élevé pour accomplir des tâches exigeantes sans subir de chauffe intempestive. Il est possible de jouer à des jeux gourmands en ressources sans pour autant mettre le smartphone en péril.

Surtout, l’investissement peut être vraiment pérenne puisque ce sont 7 versions d’Android qui sont promises par Samsung. Il est donc possible de conserver l’appareil une décennie afin de profiter d’une arrivée des produits compatibles Wi-Fi 7. Attention toutefois, comme les routeurs Wi-Fi 7 l’investissement est important, car le téléphone est affiché à 1469 euros. Sinon, il est toujours possible de se tourner vers la gamme précédente des S23.



Google Pixel 8 Pro Misez sur le futur

Le constructeur Google a, lui aussi, initié le passage au Wi-Fi 7 pour sa nouvelle génération de smartphones avec la série des Pixel 8. Les déclinaisons Pro et standard sont donc compatibles Wi-Fi 7 jusqu’à 6 GHz.

Sur le Google Pixel 8 Pro, la connectivité est assurée aussi avec la présence d’une puce Ultra wide band. Certes, la puce Google Tensor G3 n’est pas la plus performante pour des tâches lourdes du quotidien, mais votre smartphone est tout à fait capable d’orchestrer la domotique de votre maison.

Tout comme pour le S24 Ultra, ce sont 7 versions d’Android qui sont mises en place sur la nouvelle génération de téléphones Google. Il est donc possible, en théorie, de conserver le smartphone pendant de très nombreuses années et donc là encore profiter de l’arrivée au compte-goutte des produits compatibles Wi-Fi 7. Pour 1099 euros, il est possible d’obtenir ce Pixel 8 Pro.



Quelles box internet Wi-Fi 7 choisir ?

À l’heure actuelle, seul Free Mobile a franchi le pas d’une box compatible Wi-Fi 7. Les autres opérateurs sont encore au Wi-Fi 6 voire 6E mais ne devraient pas tarder à proposer aussi leur propre box compatibles. Si vous êtes à la recherche d’une offre internet, rendez-vous sur notre comparateur des meilleures offres Fibre et ADSL.

Freebox Ultra La première box Wi-Fi 7 de Free

La box internet de chez Free est la première compatible Wi-Fi 7 sur le territoire français. Outre son tout nouveau style, la Freebox Ultra introduit bon nombre de nouveautés dans la technologie proposée, notamment avec une vitesse de débit jamais atteinte par un autre opérateur.

Cette nouvelle box internet Free est 100 % Fibre avec un débit montant et descendant promis à 8 Gbit/s. Dans sa construction, elle intègre 4 ports Ethernet à 2,5 G. Elle est livrée avec un répéteur Mesh permettant d’agrandir la surface de couverture du réseau internet dans votre domicile.

Surtout, l’offre Free permet de profiter d’une offre complète avec les SVoD inclus si vous prenez la version Ultra standard. En bref, si vous faites l’investissement de cette box internet, vous faites entrer le Wi-Fi 7 chez vous et pouvez commencer à vous équiper en conséquence.



Quelle carte PC Wi-Fi 7 choisir ?

Pour le moment, les PC portables compatibles Wi-Fi 7 ne sont pas encore lancés sur le marché. En revanche, si vous avez l’ambition de monter votre PC gamer, alors il est d’ores et déjà possible de dénicher des cartes PC Wi-Fi 7 à intégrer dans votre machine.

La carte mère Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WIFI7

Dans notre sélection des meilleures cartes mères, la marque Gigabyte fait partie des incontournables du marché. En l’occurrence, la Gigabyte Z790 AORUS Elite X est l’un des rares modèles à l’heure actuelle qui sont compatibles Wi-Fi 7. Cette carte mère est idéale si vous avez une configuration articulée autour d’un processeur Intel de 12e ou 13e génération. Parmi les éléments présents sur le produit, le Bluetooth 5.3 ou encore le support de la RAM DDR5. La carte mère contient aussi 16 emplacements PCI Express 5.0. Pour obtenir le produit, il faudra investir la somme de 399 euros sur le site de LDLC.

La carte Wi-Fi Gigabyte GC-WIFI7

Il se peut que vous n’ayez pas envie de faire d’immenses modifications bien coûteuses sur votre PC, et on vous comprend. Dans ce cas-là, notre conseil est de n’acheter qu’une carte Wi-Fi. La Gigabyte GC-WiFi 7 vous permet de profiter du réseau Wi-Fi de nouvelle génération ainsi que le Bluetooth 5.3. Vous n’aurez qu’à l’installer sur votre PC fixe moyennant un prix de 75 euros chez LDLC.

Est-ce que le Wi-Fi 7 vaut le coup ?

Est-ce le bon moment pour passer au Wi-Fi 7 ?

Avant l’arrivée de la Freebox Ultra, nous vous aurions déconseillé de choisir des équipements exclusivement pour le Wi-Fi 7 à l’exception des smartphones. Mais désormais, de plus en plus de produits compatibles vont être disponibles à l’achat. Par exemple, si vous avez un PC fixe et êtes un peu débrouillard, vous pouvez commencer à considérer le passage au Wi-Fi 7, d’autant plus maintenant qu’une box internet compatible est sur le marché. Pour un smartphone, il est possible de l’envisager sur des modèles avec une longue durabilité comme c’est le cas pour les Galaxy S24 ou les Pixel 8.

Quels usages pour le Wi-Fi 7 ?

Dans une ère où la vie se veut un peu plus sédentaire, les promesses du Wi-Fi 7 sont en adéquation. La connexion sans fil devrait pouvoir supplanter sans trop d’efforts les connexions filaires qui sont un peu plus contraignantes niveau organisation. Surtout pour un domicile, il est possible d’avoir plusieurs appareils connectés en simultané, exécutant des tâches exigeantes en ressource sans pour autant subir de ralentissements. Enfin, les utilisateurs de cloud gaming pourront réaliser des sessions de jeu de bonne qualité et sans latence. Bien entendu, tout cela est en théorie, il se peut qu’en pratique et selon le réseau quelques désagréments fassent leur apparition — l’avenir le dira.

