Les plus maladroits d’entre nous ont sans doute déjà fait tomber au moins une fois un smartphone dans une piscine, une baignoire ou dans les toilettes. Pour ces utilisateurs, il existe des téléphones étanches à l’eau qui continuent de fonctionner après ce genre d’accidents. Huawei, Google, Samsung, Sony et bien d’autres constructeurs proposent des références certifiées jusqu’à IP68, sans nul doute LE compagnon idéal pour tous ceux qui ont deux mains gauches.

S’il est possible d’acheter une coque de protection pour rendre son smartphone étanche, on préfère tout de même quand ce dernier l’est d’office. Et pour savoir si son appareil est étanche, il faut se référer à sa certification IP qui est un indicateur de protection contre les diverses pénétrations. Plus cet indice est élevé et plus le smartphone sera résistant à l’eau ou à la poussière, par exemple. Tous les smartphones de cette sélection sont certifiés IP68.

Samsung Galaxy S10, S10 Plus et S10e : une famille qui n’a pas peur de l’eau

Avec ses nouveaux smartphones premium, le constructeur coréen n’a pas fait dans la dentelle. Que ce soit le Samsung Galaxy S10, S10 Plus ou S10e, ils sont tous les trois certifiés IP68. Sans abuser, l’intégralité de la famille S10 peut alors prendre une petite douche de temps en temps, sans que cela affecte le fonctionnement du téléphone. Cette certification permet notamment de résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau à plus d’un mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Tous les trois sont propulsés par le nouveau SoC maison de Samsung, l’Exynos 9820 épaulé par 6/8/10 Go de mémoire vive selon le modèle. Une configuration qui offre des performances élevées au quotidien pour profiter pleinement des jeux les plus gourmands du Play Store, mais surtout pour bénéficier d’une expérience utilisateur parfaitement fluide sous Android 9.0 Pie avec One UI. Cette nouvelle interface est tout simplement un régal à utiliser au quotidien : c’est intuitif, c’est ergonomique et c’est beau.

De plus, ils intègrent une nouvelle technologie de dalle nommée Dynamic AMOLED. Encore une fois, Samsung met le paquet pour les écrans de ses flagships et ce ne sont pas ses nouveaux venus qui dérogeront à la règle.

Pourquoi choisir l’un des Galaxy S10 ?

Certification IP68

L’interface intuitive de One UI

Leurs écrans Dynamic AMOLED de toute beauté

Huawei P30 Pro : un grand-frère plus résistant que son petit-frère

Le Huawei P30 Pro est certifié IP68, ce qui signifie qu’il peut résister sans problème à la poussière et à l’immersion dans l’eau à plus d’un mètre de profondeur pendant 30 minutes. La meilleure certification possible sur des appareils grand public, donc. Néanmoins, tous les smartphones de la famille ne profitent pas de la même certification. Par exemple, le Huawei P30 ne trouve pas sa place dans ce guide, car il est certifié IP53 seulement… On pourrait croire naïvement que cela est dû à l’intégration du port jack 3,5 mm, mais cela n’empêche pourtant pas les nouveaux fleurons de Samsung d’être certifiés IP68 malgré la présence du port jack.

Cette version Pro du flagship chinois a bien d’autres atouts sous sa coque, avec notamment son magnifique écran OLED aux bords incurvés, l’impressionnante qualité, la polyvalence de son quadruple capteur photo (dont un ToF) ainsi que ses performances très élevées avec son Kirin 980 accompagné par 8 Go de mémoire vive.

Pourquoi choisir le Huawei P30 Pro ?

Certifié IP68

La polyvalence de son appareil photo (mode portrait, zoom hybride, ultra grand-angle, etc.)

Ses performances très élevées au quotidien

Google Pixel 3/3 XL : un duo en immersion

Avec ses Google Pixel 3 et 3 XL, Google a amélioré la protection de ses smartphones contre les projections d’eau. Si les anciens modèles n’étaient que certifiés IP67, ces nouveaux flagships possèdent désormais la certification IP68. Tous les deux sont donc capables de résister à l’immersion dans l’eau à maximum 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Ce sont surtout d’excellents smartphones haut de gamme avec des performances élevées (Snapdragon 845 avec 6 Go de mémoire vive), une expérience utilisateur pure comme le souhaite Google avec Android 9.0 Pie, mais surtout une excellente partie photo qui fait d’eux les meilleurs photophones du marché (grâce aux nombreuses optimisations logicielles).

Pourquoi recommande-t-on le Google Pixel 3 et 3 XL ?

Pour leur amélioration de la certification IP

Pour leurs performances haut de gamme

Pour leur partie photo impressionnante

Sony Xperia XZ2 Compact : l’étanchéité en petit-format

Les modèles de chez Sony sont souvent gages de résistance et le Sony Xperia XZ2 Compact ne déroge pas à la règle. Ce smartphone est certifié IP68, ce qui veut dire qu’il résiste totalement à la poussière et qu’il peut survivre jusqu’à 1,50 mètre dans l’eau pendant 30 minutes.

Il embarque un SoC Snapdragon 845 cadencé à 2,7 GHz et épaulé par 4 Go de mémoire vive, un écran Full HD de 5 pouces, une batterie de 2 870 mAh, un appareil photo de 19 mégapixels et une capacité de stockage de 64 Go.

Pourquoi choisir le Sony Xperia XZ2 Compact ?

Son petit format

Le SoC Snapdragon 845, performant

Une bonne autonomie

Samsung Galaxy A8 : le milieu de gamme IP68

Le Samsung Galaxy A8 2018, comme les autres smartphones de ce guide, bénéficie de la certification IP68. De ce fait, il résiste à l’immersion dans l’eau jusqu’à 1 mètre maximum pendant 30 minutes et dispose également d’une résistance totale à la poussière.

De plus, il propose une fiche technique plutôt intéressante pour du milieu de gamme, bien que moins poussée que les autres Samsung. Il embarque un SoC Samsung Exynos 7885 cadencé à 1,9 GHz et épaulé par 4 Go de mémoire vive, un écran en définition Full HD+ de 5,6 pouces de diagonale, une batterie avec une capacité de 3 000 mAh, un appareil photo de 16 mégapixels ainsi qu’une capacité de stockage interne de 64 Go.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy A8 2018 ?

Un écran Super AMOLED

Un monstre d’autonomie

Un lecteur d’empreintes enfin bien placé

Comment fonctionne la protection à l’eau ?

Dans la plupart des cas, la protection des smartphones contre l’eau se fait via la pose de joints qui empêchent l’eau de passer dans les interstices. La classification IP existe pour jauger la résistance des appareils à la poussière et à l’eau. Cet indice de protection est composé de deux chiffres : le premier correspond à la résistance à la poussière et le second à la résistance à l’eau. Plus ces chiffres sont élevés, plus l’appareil est protégé.

Indice Protection contre la poussière Protection contre l'eau 0 Aucune protection Aucune protection 1 Protection contre les corps solides de plus de 50 mm Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau. 2 Protection contre les corps solides de plus de 12 mm Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale. 3 Protection contre les corps solides de plus de 2,5 mm Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale. 4 Protection contre les corps solides de plus de 1 mm Protégé contre les projections d'eau de toutes directions. 5 Protégé contre les poussières (des poussières peuvent entrer dans l'appareil mais ne doivent pas nuire à son fonctionnement) Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 22,5 mm, 12,5 l/min) 6 Totalement protégé contre les poussières Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm, 100 l/min) 7 - Protégé contre les effets d'immersion dans l'eau, jusqu'à 1 mètre maximum, moins de 30 minutes. 8 - Protégé contre les effets d'immersion dans l'eau, à plus d'1 mètre, durant au moins 30 minutes. 9 - Protégé contre les effets d'immersion dans l'eau, à plus d'1 mètre et pendant plus de 30 minutes. Le constructeur doit spécifier précisément la pression et le temps durant lequel appareil peut aller sous l'eau.

Attention toutefois, ce n’est pas parce que votre smartphone est résistant à l’eau qu’il faut délibérément le plonger dans l’eau. L’étanchéité est faite pour prévenir les accidents, pas pour les provoquer. De plus, les garanties fonctionnent rarement lorsque votre smartphone ne fonctionne plus après avoir été « noyé ».