Test du Xiaomi 14T : un smartphone qui décoiffe, mais imparfait

Le Xiaomi 14T est la version la plus accessible de la famille Xiaomi 14. Il se positionne à 200 euros de moins que le 14T Pro, avec une fiche technique un peu moins poussée que ce dernier, sauf en ce qui concerne la photo.

Avec ce Xiaomi 14T, nous avons un mobile qui se positionne face au Realme GT6 ou au Poco X6 Pro. Il se doit donc d’être polyvalent, véloce et un excellent photographe.

Design : moins galbé que ses grands frères

Sans surprise, nous retrouvons le style du Xiaomi 14, avec des lignes épurées et des tranches franches, délicatement adoucies dans les angles.

Le bloc optique carré, assez épais, reste omniprésent. Notez que, comme pour le 14T Pro, l’usage à plat est tout à fait envisageable, tant que vous n’appuyez pas sur la moitié supérieure de l’écran.

En revanche, la conception est ici moins haut de gamme et, comme vous pouvez le constater, le dos est totalement plat, là où les Xiaomi 14 et 14T Pro affichent un dos incurvé au niveau des bords.

Le Xiaomi 14T se décline en trois couleurs : Titan Grey, Titan Black et Titan Blue. Une dernière déclinaison, le Lemon Green, se distingue non seulement par une couleur plus originale, mais aussi par un dos en cuir végétal.

Les trois premières versions présentent une surface mate, douce au toucher, qui ne retient pas trop les traces de doigts.

Les tranches sont plates et on retrouve le même positionnement que sur le Xiaomi 14 pour les boutons, situés sur la tranche droite, ainsi que pour le port USB-C, positionné sur la tranche basse.

Nous apprécions toujours autant le bouton de mise en marche avec ses stries, qui assurent un très bon contact tout en apportant une jolie touche de style.

La face avant affiche un bel écran de 6,77 pouces, occupant 93,3 % de la surface avant grâce à des bords de seulement 1,7 mm d’épaisseur.

Le poinçon central en haut de l’écran est assez discret. Le gabarit est plutôt contenu, avec des dimensions de 160,5 mm x 75,1 mm x 7,80 mm (7,95 mm pour la version en cuir) et un poids de 195 g. Il est 0,4 mm plus fin et 14 g plus léger que le 14T Pro.

Il est confortable à l’usage, le dos n’étant pas trop glissant, sauf par temps de grande chaleur. Seules les personnes avec des mains de taille moyenne à grande pourront l’utiliser d’une seule main ; pour les autres, deux mains seront nécessaires.

Enfin, il convient de noter et d’apprécier la présence d’une certification IP68, ce qui ne peut que rendre le quotidien plus zen.

Écran : du bel ouvrage

Le Xiaomi 14T embarque une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels. Elle bénéficie également d’un taux de rafraîchissement dynamique de 60 Hz à 144 Hz.

Avec notre sonde et le logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, nous avons mesuré les six modes d’affichage proposés par le 14T. Celui qui offre les meilleurs résultats est le mode P3 que l’on trouve dans les paramètres avancés de l’affichage.

Nous obtenons un Delta E de 3,31, contre 3 pour la valeur de référence. La température des couleurs mesurée est de 7726 K, contre 6500 K pour la valeur idéale. Nous avons donc un rendu colorimétrique honorable, mais marqué par une dérive vers les bleus perceptible à l’œil nu.

En ce qui concerne les taux de couverture de l’espace colorimétrique, nous avons 149 % pour l’espace sRGB, 100 % pour le DCI-P3 et 68 % pour le BT.2020.

La luminosité de cet écran est mesurée à 998 nits en SDR, et pas plus de 1065 nits en HDR. Cela le place dans la bonne moyenne, avec une luminosité suffisante pour utiliser correctement son smartphone les jours de beau temps, tant que le soleil ne tape pas directement dessus. Pour profiter pleinement de vos contenus HDR, cela reste encore un peu juste, mais dans la pénombre, le rendu sera satisfaisant.

Logiciel : HyperOS et une touche d’IA

Le Xiaomi 14T embarque Android 14 et HyperOS, le successeur de MIUI. Une véritable boîte à outils qui permet de personnaliser très finement son mobile. Certes, cela prendra un peu de temps, mais presque tout est paramétrable, vous offrant ainsi une interface totalement conçue par et pour vous.

À l’usage, nous avons un OS agréable à utiliser, véloce et précis dans la prise en compte de nos demandes. Encore une fois, Xiaomi nous agace avec la présence de bloatwares. Rien de vraiment grave, mais il est toujours agaçant de devoir désinstaller des applications non sollicitées.

Nous retrouvons les mêmes outils d’IA présents dans le 14T Pro. Ainsi, nous avons Circle to Search, qui permet de rechercher tout ce qui est affiché à l’écran. La présence de Gemini s’intègre de manière transparente dans l’OS. Dans l’application Notes, l’IA Interprète fluidifie les échanges en langues étrangères, l’IA Notes peut résumer un texte, en rédiger un pour vous, le corriger, ou encore le traduire.

L’IA Photo supprime les éléments indésirables pour des photos parfaites. L’IA Film facilite la création de courts-métrages cinématographiques, et l’IA Portrait génère des avatars personnalisés, permettant aux utilisateurs d’afficher leur style unique sans effort. Sans révolutionner l’usage, ces outils sont suffisamment bien intégrés pour que nous puissions les adopter au quotidien.

Sachez que Xiaomi s’engage à fournir 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Une proposition honorable, mais dans les mêmes catégories de prix, Samsung, Apple ou encore Google se montrent plus généreux.

Performances : brillantes, mais chaudes

Si le 14T Pro est équipé d’un puissant MediaTek Dimensity 9300+, le Xiaomi 14T embarque la version légèrement inférieure, le MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Ce SoC comprend quatre cœurs Cortex-A510 à 2,2 GHz, trois Cortex-A715 à 3,2 GHz et un Cortex-A715 à 3,3 GHz.

À cela s’ajoutent un GPU Mali-G615, 12 Go de mémoire vive LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0.

Les résultats de nos benchmarks sont très flatteurs : nous ne sommes pas très éloignés des performances d’un Pixel 9 Pro XL, par exemple.

Modèle Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Xiaomi 13T Google Pixel 9 Pro XL AnTuTu 10 1284749 1900849 886165 1254197 AnTuTu CPU 255570 414617 259967 370582 AnTuTu GPU 510074 787292 227224 449988 AnTuTu MEM 291762 394825 184989 209672 AnTuTu UX 227343 304115 213985 223955 PC Mark 3.0 13346 13482 13354 12690 3DMark Wild Life N/C N/C 6457 N/C 3DMark Wild Life framerate moyen N/C N/C 38.57 FPS N/C 3DMark Wild Life Extreme 2021 N/C 1754 2599 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 12 FPS N/C 10.51 FPS 16 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 61 / 52 FPS N/C 37 / 30 FPS 72 / 44 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 73 / 98 FPS N/C 43 / 56 FPS 87 / 76 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 121 / 255 FPS N/C 114 / 183 FPS 120 / 256 FPS Geekbench 6 Single-core 1405 2159 1073 1984 Geekbench 6 Multi-core 4313 6954 3542 4800 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 8365 14239 4035 6628 Lecture / écriture séquentielle N/C N/C 17707.08 / 1688.92 Mo/s N/C Lecture / écriture aléatoire N/C N/C 954825 / 112933 IOPS N/C Voir plus de benchmarks

L’usage au quotidien confirme ces chiffres, avec un produit fluide en toutes circonstances, même lors de l’utilisation du multitâche.

Côté gaming, rien à redire : avec Fortnite en mode Épique et tous les détails au maximum, le framerate se maintient entre 30 et 34 fps. Il faut passer en mode Moyen pour profiter d’un 60 fps assez stable.

Idem avec Genshin Impact, où le mode graphique maximal permet d’atteindre un framerate de 30 fps, et 50 à 60 fps en mode intermédiaire.

Nous avons lancé Call of Duty en qualité moyenne, et les 120 fps sont atteints sans problème. En mode graphique maximal, ce titre se maintient à 60 fps.

Toutefois, comme pour le Xiaomi 14T Pro, le 14T a tendance à chauffer rapidement. Pour éviter que ce phénomène ne devienne excessif, le processeur réduit sa puissance, ce qui peut entraîner une baisse allant jusqu’à 45 % de ses performances. À noter que cela se produit après 20 à 30 minutes de jeu intensif. Par exemple, dans Fortnite en mode moyen, le framerate oscille alors entre 30 et 40 fps. Ce problème ne s’est cependant pas manifesté dans d’autres usages, même lors de l’encodage de vidéos 4K.

Photo : de belles avancées

Le bloc optique dorsale embarque trois objectifs avec des optiques sélectionnées par Leica :

Un capteur principal grand-angle de 50 Mpx en f/1,7 ;

Un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx en f/2,2 ;

Le dernier capteur est un téléobjectif de 50 Mpx en f/1,9 ;

À l’avant, la caméra frontale embarque un capteur de 32 Mpx en f/2,0.

Un équipement très proche de ce que propose les Xiaomi 14 et 14T Pro.

Capteur principal

Xiaomi fait ici un bon travail, avec des photos en plein jour qui offrent une très belle lisibilité. La gestion des différents plans est élégante et le niveau de détail est bon. Xiaomi semble décidé à ne plus abuser du lissage dans ses traitements, et cela se remarque. Nous profitons d’un piqué de très bonne qualité à ce niveau de prix.

De plus, nous constatons une bonne gestion des zones surexposées, comme le ciel. Ce n’est pas parfait, mais nous n’avons pas de zones brûlées. Notez que le 14T, comme ses aînés de la même gamme, permet de basculer entre deux modes Leica : le mode couleur naturelle pour un rendu colorimétrique plus fidèle et le mode contrasté, qui ravira les instagrammeurs.

Tout n’est pourtant pas parfait. De petites différences de colorimétrie sont à noter en cas de modification brutale de la luminosité, ainsi qu’un manque de précision lorsque vous photographiez des objets de près.

Capteur ultra-grand-angle

Passons à l’ultra grand-angle où Xiaomi profite des compétences acquises sur ses précédents modèles. En plein jour, nous obtenons des clichés de belle facture, avec des effets de déformation très bien maîtrisés à ce niveau de prix. La colorimétrie est tout aussi plaisante, naturelle, et profite de beaux contrastes.

Le niveau de détail est bon, mais légèrement en retrait par rapport à ce que propose le 14T Pro. Les zones centrales sont encore bien traitées, mais les bords affichent un léger flou.

Ultra grand-angle Grand-angle

Téléobjectif x2 et plus

Xiaomi nous propose un téléobjectif avec zoom 2x.

Grand-angle Zoom 2x

Comme sur le 14T Pro, le passage au zoom 2x nous fait basculer vers une colorimétrie un peu plus sombre que le naturel. Les contrastes sont plus marqués, sans toutefois réduire notablement le niveau de détail. Nous restons dans une belle continuité et remercions encore une fois Xiaomi d’éviter un lissage excessif.

Zoom 2x Zoom 4x

Passons au zoom 4x, qui suit la même route que le 2x. Nous conservons un bon niveau de précision, les détails sont présents même si la colorimétrie est un peu plus sombre qu’avec le capteur principal. En revanche, nous apprécions une bonne gestion des contrastes, ce qui compense une gestion des zones surexposées un peu plus défaillante.

Zoom 4x Zoom 8x

Le zoom 8x parvient à limiter la perte de qualité et offre des clichés de très bonne facture. La colorimétrie est plus pâle et les détails un peu moins bien définis, mais malgré cela, il reste dans la moyenne haute du marché. Attention, en fin de journée ou lorsque le ciel est très sombre, nous perdons rapidement en piqué.

Zoom 8x Zoom 10x

Le zoom 10x commence à révéler les limites du 14T, avec des clichés plus flous, moins précis et un niveau de détail assez faible. Cela ne nuit pourtant pas trop à la lisibilité de l’image tant que la luminosité reste élevée.

Mode nuit

Le Xiaomi 14T se débrouille plutôt bien de nuit. Tant que nous restons en zone urbaine et avec un soutien lumineux comme un éclairage public, il offre des clichés tout à fait corrects. Les photos sont assez précises et offrent une gestion des contrastes relativement fine. Cependant, le niveau de détail est un peu en retrait par rapport à ce que proposent les meilleurs concurrents, probablement en raison d’un lissage un peu trop agressif.

Nous devons également noter une dérive de la colorimétrie vers l’orange, déjà présente sur le 14 et le 14T Pro. Ce n’est pas très marqué, mais cela reste visible.

Ultra grand-angle Grand-angle

Le mode ultra grand-angle a plus de difficultés à capter la lumière, ce qui donne des clichés un peu sombres. Cela camoufle légèrement le niveau de détail, qui est en retrait.

Grand-angle Zoom 2x

Comme vous pouvez le constater, le passage au zoom x2 est peu convaincant. Le bruit numérique s’installe très rapidement et gomme les détails. Il faut vraiment d’excellentes conditions de luminosité pour obtenir un résultat plus satisfaisant.

Mode portrait

Première chose à faire avant de prendre un portrait : désactiver le mode Beauté. Ce dernier a une tendance bien trop agressive à lisser les aspérités de la peau. Cela permet alors de profiter de clichés aux effets bokeh de toute beauté, équilibrés et avec un rendu très naturel. Idem pour la colorimétrie, avec un rendu plutôt bon, même si un peu trop sombre à notre goût.

Le niveau de détail est satisfaisant, tant que vous ne zoomez pas trop dans l’image. Nous avons également remarqué que les zones sombres sont moins bien traitées, comme ici sous la casquette.

Le mode selfie fait le job et le fait plutôt bien. Que ce soit au niveau du détourage ou des détails, nous avons des clichés très satisfaisants. En revanche, si le mode portrait dorsal est un peu trop sombre, l’appareil à selfie affiche une colorimétrie un peu plus pâle que le naturel.

Capteur 50 Mpx

Le mode Haute Résolution du Xiaomi 14T permet de capturer des photos en 50 Mpx plein format.

Crop 1920 x 1080 cliché 50 Mpx Crop 1920 x 1080 cliché 12 Mpx

Une des principales qualités de ce mode est de souligner les efforts de Xiaomi pour améliorer le niveau de détail. Ainsi, en 12 Mpx, la perte est minime, même si notable, comparé aux clichés en 50 Mpx. Les photos en plein format affichent un très beau piqué, mais seule la zone de mise au point en profite vraiment. Les zones qui s’en éloignent perdent alors en précision.

Audio

Le Xiaomi 14T embarque deux haut-parleurs stéréo, l’un placé sur la tranche supérieure et l’autre sur la tranche inférieure. Le rendu est assez bon, les aigus et les médiums sont bien présents, mais les basses sont en retrait.

Tant que vous ne dépassez pas les 75 % de volume, le son reste acceptable. Au-delà, cela commence à grésiller. Nous avons également noté un léger déséquilibre dans la stéréo, avec un peu plus de puissance du côté du haut-parleur situé sur la tranche inférieure.

Réseau et communication

Le Xiaomi 14T est compatible avec les réseaux 4G et 5G, et prend en charge toutes les bandes de fréquences utilisées en France. En plus de cela, il offre une connectivité Wi-Fi 6E ainsi que du NFC, le Bluetooth 5.4 et le GPS (Glonass, Galileo, Beidou, A-GPS, NavIC). Il dispose également d’un support double eSIM, en plus du double port nano SIM.

Lors de nos tests, nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers lors des appels, aussi bien en émission qu’en réception.

Autonomie de bon niveau et une charge rapide efficace

La capacité de la batterie du 14T est de 5000 mAh. Elle est associée à une charge rapide de 67 watts en filaire (bloc secteur non fourni pour respecter la future réglementation européenne). Pas de recharge sans fil.

À l’usage, nous avons ici un mobile qui tiendra une bonne journée de travail. Comptez environ 8h30 en usage intensif. En streaming continu avec l’écran à 50 % de luminosité, nous atteignons 14h30 de visionnage. Si nous jouons 20 minutes à Genshin Impact, nous perdons environ 6 à 7 % de batterie, ce qui est dans la moyenne.

Côté charge, nous avons utilisé un bloc de charge de 67 Watts. Nous récupérons 20% en 5 minutes, 51 % en 20 minutes et une charge totale en moins de 55 minutes.

Le Xiaomi 14T est disponible depuis de 27 septembre 2024 en deux versions :

12 Go + 256 Go : 651 euros

Xiaomi ajoute une offre de reprise allant jusqu’à 100 euros .

À cela s’ajoutent quelques bonus :