Xiaomi 14T vs Xiaomi 14T Pro : comment choisir le meilleur smartphone ?

Duel fratricide dans ce nouveau versus ! Comment s’y retrouver dans la proposition technique des nouveaux milieu de gamme de Xiaomi ? On reprend les tests par le menu, et on vous aide à faire le meilleur choix possible entre le 14T et le 14T Pro.

Xiaomi 14T vs Xiaomi 14T Pro // Source : Frandroid

Plus que jamais, les deux derniers smartphones de Xiaomi se marchent dessus. Au point que, même nous, avons eu du mal à les départager. La preuve : le Xiaomi 14T et le Xiaomi 14T Pro repartent tous deux avec un joli 8/10 de leur période de test. Alors, du pareil au même, vraiment ? On fait le tour de la question.

Le Xiaomi 14T s’affiche à partir de 651€. Le Xiaomi 14T Pro commence les enchères à 801€.

Les fiches techniques des Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro

Modèle Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Dimensions 75,1 mm x 160,5 mm x 7,8 mm 75,1 mm x 160,4 mm x 8,39 mm Interface constructeur HyperOS HyperOS Taille de l’écran 6,67 pouces 6,67 pouces Définition 2712 x 1220 pixels 2712 x 1220 pixels Densité de pixels 446 ppp 446 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Mediatek Dimensity 8300-Ultra Mediatek Dimensity 9300+ Puce graphique Mali G615-MC6 Immortalis-G720 MC12 Stockage interne 256 Go 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 32 Mp Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5000 mAh Poids 195 g 209 g Couleurs Noir, Bleu, Gris Noir, Bleu, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des smartphones plus différents qu’il y paraît

Les Xiaomi 14T et 14T Pro se ressemblent énormément, et le fait qu’ils soient tous deux pourvus d’un écran 6,67″ n’aide pas à les distinguer. Non, la différence se fait essentiellement au niveau du look.

Le modèle « standard » adopte un châssis anguleux, très actuel, avec des bords plats. Le modèle Pro, lui, opte pour un dos à peine plus arrondi et des coloris plus sobres.

Outre l’aspect esthétique de la chose, les matériaux sont également un facteur différenciant entre les deux modèles. Mieux bâti, le Xiaomi 14T Pro troque le contour plastique de son petit frère pour un cadre en aluminium — à la fois plus robuste et plus premium.

Du reste, le bloc d’appareils photo est aussi chargé d’un côté que de l’autre, et on l’on retrouve les mêmes boutons ainsi que la même connectique USB-C. Côté résistance, les deux smartphones sont certifiés IP68.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Une luminosité bien supérieure sur le Pro

On l’a déjà dit : la dalle AMOLED des deux modèles mesure 6,67″. Elle propose une définition confortable de 2712 pixels par 1220 ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. N’étant pas de nature LTPO, l’écran se contente de permuter entre la fréquence de pointe et un standard 60 Hz selon les scénarios d’usage.

Concernant la colorimétrie, les deux smartphones jouent à armes égales. Le gamut DCI-P3 est généreusement couvert dans les deux cas (100% pour le Xiaomi 14T, 97% pour le Pro), et la balance des blancs est tout aussi médiocre en sortie de boîte. D’après notre sonde, on dépasse les 7220K sur le Xiaomi 14T Pro et même 7700K sur le Xiaomi 14T, résultant dans des teintes extrêmement froides, voire bleutées. Heureusement, on peut rectifier le tir en jouant avec la roue chromatique dans les réglages.

Non, ce qui va vraiment différencier l’écran des deux smartphones, c’est bien leur capacité à être lisibles en extérieur. Incontestablement, la dalle du Xiaomi 14T Pro est bien plus lumineuse, avec un pic relevé à 1570 nits contre 1065 nits sur le modèle le plus abordable.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Une interface très polluée, mais personnalisable

HyperOS n’est certainement pas la surcouche Android la plus minimaliste. Aussi les Xiaomi 14T et 14T Pro poursuivent l’héritage de la marque chinoise en intégrant d’innombrables applications préinstallées (dont on peut se débarrasser) qui compliquent inutilement la découverte du téléphone.

Dans les faits, on retrouve toutes les fonctionnalités que l’on désire sur cette surcouche d’Android 14, et même quelques outils alimentés par IA qui pourront séduire les plus technophiles. Résumer des mémos vocaux, traduire à la volée un texte, résumer un texte ou en rédiger un à l’aide d’un prompt… il n’y a qu’à demander !

Côté photo, on trouve évidemment une petite gomme magique permettant d’effacer quelques éléments importuns à l’image.

Enfin, les Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro proposeront des mises à jour pendant cinq ans au total (4 mises à niveau d’Android, et une année supplémentaire de patchs de sécurité).

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un Xiaomi 14T bien plus limité, côté performances

Parmi les différences notables entre les deux smartphones, il faut bien sûr s’attarder sur leur SoC. Le modèle Pro adopte la puce Dimensity 9300+ de chez MediaTek. Le 14T standard, lui, récupère un Dimensity 8300 Ultra d’ancienne génération.

Dans les faits, il continue évidemment de se débrouiller. En navigation simple, il permet au smartphone de répondre au doigt et à l’œil et ne montrera ses limites qu’en jeu, notamment en raison d’un throttling important après de longues sessions. Rien d’honteux, au contraire, mais très en deçà de ce que peut offrir le Xiaomi 14T Pro.

Celui-ci est un vrai petit diable de performances, capable de tout simplement doubler le framerate sur Fortnite avec tous les détails réglés au maximum. Pour les gros joueurs, ça peut clairement faire la différence ! Mais, attention : le Xiaomi 14T Pro n’est pas franchement un meilleur élève en matière de chauffe. Après 30 minutes de jeu, le mercure grimpe beaucoup et cela s’en ressent sur les performances.

Modèle Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro AnTuTu 10 1284749 1900849 AnTuTu CPU 255570 414617 AnTuTu GPU 510074 787292 AnTuTu MEM 291762 394825 AnTuTu UX 227343 304115 PC Mark 3.0 13346 13482 3DMark Wild Life Extreme 2021 4239 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 12 FPS 25.39 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 61 / 52 FPS 91 / 81 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 73 / 98 FPS 106 / 140 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 121 / 255 FPS 121 / 382 FPS Geekbench 6 Single-core 1405 2159 Geekbench 6 Multi-core 4313 6954 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 8365 14239

Une partition photo bien jouée

Vous allez le découvrir, la configuration photo n’évolue qu’à la marge en faveur du Xiaomi 14T Pro. Pas sûr que cela suffise à convaincre celles et ceux qui hésitent à opter pour le modèle le plus coûteux.

Xiaomi 14T

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1,7, OIS ;

Ultra grand-angle (15 mm) : 12 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 2x (50 mm) : 50 Mpx, f/1.9 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.0.

Xiaomi 14T Pro

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1.6, OIS ;

Ultra grand-angle (15 mm) : 12 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 2,6x (56 mm) : 50 Mpx, f/1.9 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.0.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Si le capteur principal du Xiaomi 14T Pro est légèrement plus performant que celui du petit frère (sa taille de 1/1.31″ améliore la captation de lumière par rapport au modèle 1/1.56″), il faut se lever tôt pour constater une vraie différence à l’usage, à conditions similaires. Ce qu’il faut retenir, c’est surtout que les 14T de Xiaomi sont d’excellents photophones diurnes, capables d’immortaliser des instants de votre quotidien avec brio. Le déclenchement est rapide, le traitement, assez contrasté, renforce le côté spectaculaire de certains clichés, mais il ne cherche jamais à trop en faire. En revanche, des efforts peuvent encore être faits de nuit, où le bruit reste très présent.

Pour l’ultra grand-angle, aucun changement technique entre les deux smartphones. Le résultat est plutôt correct en pleine journée, avec une belle correction des déformations et un piqué intéressant au centre de l’image. Bien sûr, on n’atteint pas le degré de qualité atteint avec le module principal, mais cette optique secondaire est d’un grand renfort pour ouvrir ses horizons et capturer de beaux paysages. Néanmoins, la taille modeste du capteur le rend encore moins capable en basse lumière ; il ne faut pas s’attendre à des miracles quand la lumière vient à manquer.

Enfin, le téléobjectif du modèle Pro est un peu mieux doté que celui de son petit frère. Mais notez que cela se joue de très peu. On parle d’un grossissement de 2,6x contre 2x seulement sur le 14T. Côté optique, on reste logés à la même enseigne, avec un module de 50 mégapixels qui offre un très bon niveau de détails. La colorimétrie n’est pas tout à fait impeccable, mais on parvient malgré tout à obtenir de belles photos de notre sujet, même avec un zoom 5x. Dans les deux cas, mieux vaudra éviter de monter plus haut que 4x ou 5x au risque de grandement dégrader la qualité d’affichage.

Dans l’ensemble, l’expérience photo est donc satisfaisante, mais surtout extrêmement proche entre les deux modèles. Les atouts du Pro seront donc à mettre en parallèle d’une facture en hausse de 150€ à l’achat. À vous d’arbitrer si cela en vaut la peine !

Une autonomie très correcte

Les deux smartphones sont équipés d’une batterie de 5000 mAh qui propose une autonomie très correcte. Quel que soit le modèle que vous choisissez, soyez assurés qu’il vous tiendra la journée sans faille.

D’après le test automatisé sur le protocole SmartViser, le Xiaomi 14T Pro tient à peine moins de 13h en usage mixte. Fatalement, en ajoutant du jeu dans la formule, on dégrade ce bon bilan. Nous n’avons pas eu la possibilité d’effectuer le même test sur le modèle 14T, mais notre test sur le terrain nous confirme qu’il tient une grosse journée sans aucun problème.

Enfin, côté recharge, le Xiaomi 14T Pro est un peu plus rapide que son collègue avec une recharge complète en 30 minutes, contre 55 minutes pour le 14T. Attention : il vous faudra acquérir un chargeur compatible 120W ou 67W selon le modèle choisi.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Xiaomi 14T ou Xiaomi 14T Pro : lequel choisir ?

Meilleur écran, performances époustouflantes, téléobjectif un peu plus reluisant… c’est vrai, la balance penche forcément en faveur du Xiaomi 14T Pro.

Mais il faut surtout se souvenir que ce dernier coûte 150€ plus cher que le Xiaomi 14T qui, dans l’ensemble, s’en sort très bien. Il sera, d’après nous, le choix le plus raisonnable entre les deux modèles pour qui veut moderniser son équipement en cherchant le meilleur rapport qualité-prix.