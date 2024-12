Xiaomi 14T vs Samsung Galaxy S24 FE : quel téléphone haut de gamme choisir ?

Cela devient une tradition : les constructeurs occupent le terrain de la fin d’année en sortant des versions allégées, mais plus abordables de leurs smartphones phares. Aussi la question se pose : comment départager le Xiaomi 14T du Samsung Galaxy S24 FE ?

Deux smartphones très récents, qui ont d’ailleurs été accueillis par un chaleureux 8/10 dans nos colonnes. Autant dire que le duel s’annonce serré. Le Xiaomi 14T est disponible à partir de 649 euros. Le Samsung Galaxy S24 FE démarre les enchères à 749 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans cet affrontement sur le terrain du haut de gamme.

Les fiches techniques des Xiaomi 14T et Samsung Galaxy S24 FE

Modèle Xiaomi 14T Samsung Galaxy S24 FE Dimensions 75,1 mm x 160,5 mm x 7,8 mm N/C x N/C x N/C Interface constructeur HyperOS One UI Taille de l’écran 6,67 pouces 6,7 pouces Définition 2712 x 1220 pixels N/C Densité de pixels 446 ppp N/C Technologie AMOLED AMOLED SoC Mediatek Dimensity 8300-Ultra Samsung Exynos 2400e Puce graphique Mali G615-MC6 N/C Stockage interne 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 10 Mp Définition enregistrement vidéo N/C 8K @24 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 4700 mAh Poids 195 g N/C Couleurs Noir, Bleu, Gris Bleu, Vert, Jaune, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un Xiaomi aux mensurations plus avantageuses

Le milieu de gamme est rarement le segment où les constructeurs sont les plus aventureux en termes de design. Pour preuve : le Galaxy S24 FE est une copie conforme du S24+, lui-même héritier direct des Galaxy S23.

Côté Xiaomi, pas de révolution non plus, mais quelques ajustements qui méritent d’être notifiés. On troque d’abord les bords arrondis pour un châssis bien plus angulaire. Le 14T est néanmoins beaucoup plus fin que le Xiaomi 13T. On passe de 8,5 mm à 7,8 mm.

Par rapport au S24 FE, le modèle de Xiaomi est un peu plus compact (une affaire de millimètres), mais surtout plus léger avec 193 grammes contre 213 grammes.

En matière de durabilité, c’est bonnet blanc, blanc bonnet. Les deux concurrents profitent d’un verre de qualité pour résister aux griffures et éventuelles chutes, et sont tous deux certifiés IP68 pour ne pas craindre les immersions accidentelles. Attention : le cadre du Xiaomi 14T est en plastique, là où celui du S24 FE est en aluminium. Ce dernier a donc un petit côté plus premium aux entournures.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Entre justesse et fluidité, il faut choisir

Techniquement parlant, l’écran du Xiaomi 14T est plus petit (6,67″) que celui du S24 FE (6,7″). Néanmoins, l’occupation est moindre sur ce dernier en raison de bordures un peu plus épaisses. Rien de rédhibitoire, évidemment.

En revanche, impossible de ne pas remarquer les efforts produits par Xiaomi sur son dernier modèle en matière d’affichage. La dalle OLED propose une résolution 1220p (1080p sur le S24 FE) et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz (120 Hz chez Samsung). Des coquetteries que sans doute peu de monde remarquera à l’usage, mais qui pèsent dans la balance en faveur du smartphone de Xiaomi.

Dans la balance de Samsung, on retrouve cependant la colorimétrie, bien meilleure que chez Xiaomi. La balance des blancs est plus juste, tout comme les couleurs qui souffrent de moins de dérives par rapport à la dalle du 14T.

Enfin, et malgré les promesses démesurées de Xiaomi — qui annonce un pic de luminance à 4000 nits —, il apparaît que le Samsung Galaxy S24 FE offre un écran plus lumineux (1500 nits contre 980 nits environ).

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Une interface encore trop polluée chez Xiaomi

One UI, la surcouche Android des Samsung, figure parmi les plus appréciées du grand public. Une interface fonctionnelle, très personnalisable, qui s’est enrichie cette année de nombreuses fonctionnalités Galaxy AI — l’intelligence artificielle de Samsung.

Le Xiaomi 14T tourne également sur Android 14 mais adopte la surcouche HyperOS, héritière de MIUI. Une interface toujours très inspirée d’iOS (Apple), proposant de très nombreuses options de personnalisation, et qui invite progressivement des fonctionnalités IA comme sur ce Xiaomi 14T.

Aide à la saisie, circle to search, Gemini, résumés et transcription par IA… il existe un tronc commun des features sur les deux smartphones. Le S24 FE donne cependant plus matière à s’amuser grâce à des fonctionnalités photographiques originales permettant de réinterpréter ses clichés.

Cependant, HyperOS est encore une surcouche très chargée en matière d’applications préinstallées (bloatwares). Aussi, Samsung est imbattable en matière de support logiciel. Le Galaxy S24 FE sera mis à jour pendant sept ans, contre quatre ans seulement sur le Xiaomi 14T.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Des performances assez proches

Le Xiaomi 14T embarque une puce MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Une puce déjà connue de nos services, qui s’oppose ici à l’inédite Exynos 2400e, directement dérivée des Galaxy S24 haut de gamme.

Logiquement, cette dernière s’en sort un peu mieux dans nos benchmarks habituels. La puce de Samsung est plus capable, que ce soit en applicatif ou en jeu. Pour la majorité des utilisateurs et utilisatrices, le Xiaomi 14T remplira parfaitement son rôle. Il faudra simplement consentir à quelques petites concessions graphiques.

Aussi, nous relevions dans notre test que la chauffe est plus intense et rapide sur le smartphone de Xiaomi que sur le Samsung — qui a fait de beaux progrès en la matière.

Modèle Xiaomi 14T Samsung Galaxy S24 FE AnTuTu 10 1284749 1721432 AnTuTu CPU 255570 411312 AnTuTu GPU 510074 707813 AnTuTu MEM 291762 344976 AnTuTu UX 227343 257331 PC Mark 3.0 13346 17920 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 24 FPS 3DMark Wild Life Extreme 2021 4003 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 12 FPS N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 61 / 52 FPS 111 / 75 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 73 / 98 FPS 111 / 124 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 121 / 255 FPS 120 / 273 FPS Geekbench 6 Single-core 1405 2133 Geekbench 6 Multi-core 4313 6579 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 8365 15727 Voir plus de benchmarks

Samsung se repose sur ses lauriers en photo

On comprend la volonté de Samsung de réserver le meilleur de la photographie à ses modèles Ultra. Le hic, c’est que le reste de la gamme commence à prendre l’eau, surtout face à une concurrence de plus en plus agressive en imagerie.

Xiaomi 14T :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle (15 mm) : 12 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 2x (50 mm) : 50 Mpx, f/1.9 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.0.

Samsung Galaxy S24 FE :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1,8 ;

Ultra grand-angle (13 mm) : 12 Mpx, f/2,2 ;

Téléobjectif x3 (69 mm) : 8 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2,2.

Au grand-angle, le capteur principal, les deux smartphones jouent du coude à coude. Pas étonnant : les configurations sont très proches, et seule la « patte » de chaque constructeur parvient en réalité à les départager. Chez Xiaomi, on aime les contrastes forts, quitte à « exposer à gauche », c’est-à-dire en favorisant les ombres plutôt que les hautes lumières. Samsung, lui, est plutôt amateur de saturation (les bleus, en particulier). L’exposition est cependant un peu mieux pilotée, même si tout cela n’est qu’une question de préférences.

À l’utrawide, le niveau de détail en prend fatalement un coup dans les gencives. La résolution est beaucoup moins importante (on passe de 50 Mpx à 12 Mpx, empêchant de fait l’utilisation de la technique du pixel binning), et on peut remarquer des différences dans la colorimétrie par rapport au module principal. S’il reste très praticable dans les deux écuries en pleine journée, c’est un capteur qui trouve vite ses limites en basse lumière et de nuit.

Jusqu’à présent, la balle est plus ou moins au centre. La donne va changer en abordant le téléobjectif. En effet, le 14T opte pour un module 50 mégapixels, là où Samsung se limite encore à un capteur 8 mégapixels. Autant dire qu’il y a un véritable fossé entre les deux propositions. S’il n’est pas irréprochable, loin de là, le téléobjectif 2x du Xiaomi 14T délivre des clichés plus homogènes et se montre surtout plus polyvalent au quotidien. À part en journée, et dans des scènes bien éclairées, le S24 FE est indéniablement dépassé sur sa longue focale. Le smartphone de marque chinoise est le meilleur pour la photo.

Une autonomie très correcte dans les deux écuries

Les Xiaomi 14T et Galaxy S24 FE n’ont pas encore été soumis à notre test automatisé avec le protocole ViSer. En revanche, nos tests sur le terrain attestent que nous tenons là deux smartphones assez capables, côté endurance.

En clair, l’un comme l’autre vous permettront de tenir une (grosse) journée sans être à court d’énergie.

En revanche, le Xiaomi 14T a une grande longueur d’avance sur son rival en matière de recharge rapide. Il est compatible avec une puissance de 67W, contre 25W seulement pour le S24 FE. Cela se traduit par une recharge complète en moins de 55 minutes, contre plus d’une heure pour le S24 FE.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Xiaomi 14T ou Samsung Galaxy S24 FE : lequel choisir ?

Le duel est serré sur bien des aspects. Mais tout va finalement dépendre de ce qui est le plus important pour vous.

Le Galaxy S24 FE est plus performant et profite d’un écran plus lumineux, mieux calibré. En revanche, il est plus limité en matière de photographie et ne propose pas vraiment de recharge rapide.

Le Xiaomi 14T propose quant à lui un logiciel un peu trop chargé en applications préinstallées, et surtout une politique de mises à jour moins généreuse que chez Samsung.

Seulement voilà : n’oublions pas que le Xiaomi 14T est vendu 100 € moins cher que le S24 FE. Il n’appartient donc qu’à vous de faire le tri parmi les atouts et les tares de chaque modèle pour arrêter votre choix.

Si l’on devait faire office d’arbitre, nous aurions tendance à vous pousser en direction du S24 FE, qui nous paraît être un meilleur investissement si vous souhaitez conserver votre appareil le plus longtemps possible.