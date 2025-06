Honor Magic 7 Pro vs Google Pixel 9 Pro XL : comment choisir le smartphone haut de gamme qu’il vous faut ?

Le nouveau Magic de chez Honor a fait grand bruit en fin d’année dernière, alors quoi de plus logique que de le comparer à l’un des meilleurs smartphones Android du marché ?

Ce sont deux smartphones très haut de gamme qui s’affrontent aujourd’hui pour répondre à une question : comment bien investir vos deniers ? Notés 8/10 dans leurs tests respectif, les Honor Magic 7 Pro et Google Pixel 9 Pro XL sont disponibles pour 1099 euros et 1049 euros.

Quel est le meilleur smartphone Android ? Réponse dans ce versus.

Les fiches techniques des Honor Magic 7 Pro et Google Pixel 9 Pro XL

Modèle Honor Magic 7 Pro Google Pixel 9 Pro XL Dimensions 77,1 mm x 162,7 mm x 8,8 mm 76,6 mm x 162,8 mm x 8,5 mm Interface constructeur MagicOS Android Stock Taille de l’écran 6,8 pouces 6,8 pouces Définition 2800 x 1280 pixels 2992 x 1344 pixels Densité de pixels 453 ppp 487 ppp Technologie OLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Google Tensor G4 Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Mali-G715 Stockage interne 256, 512, 1024 Go 128, 256, 512, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 200 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 48

Capteur 3 : 48 Mp Capteur photo frontal 50 Mp 42 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5270 mAh 5060 mAh Poids 223 g 221 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Gris Noir, Blanc, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux beaux bébés

S’ils se ressemblent peu, les Magic 7 Pro et Pixel 9 Pro XL partagent des dimensions à peu près similaires. Ce sont deux grands smartphones, encombrants et assez lourds (223g et 221g) qui sont naturellement à réserver à celles et ceux qui n’ont pas de réticences face à ce genre d’appareils XXL.

Le Pixel 9 Pro est un peu plus anguleux que son rival, qui affiche des courbes (à peine) plus prononcées. Évidemment, la différence majeure s’illustre au dos du smartphone, avec un bloc d’appareils photo circulaire chez l’un, et horizontal sur l’autre. Une simple affaire de préférence ; ici, on préfère la camera bar du Pixel 9 Pro, ne serait-ce que pour son caractère original.

Le Honor affiche également une encoche plus proche de celle d’un iPhone, là où celle du Pixel cherche au contraire à se faire oublier. Du reste, les deux smartphones misent sur un verre très résistant, de dernière génération, et sur une certification IP68 rassurante.

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un petit soleil de poche

Si les Magic 7 Pro et Pixel 9 Pro XL embarquent évidemment une dalle OLED (de 6,8″, cadencés à 120 Hz), celle du Pixel 9 Pro XL propose une luminosité très supérieure à celle du concurrent. D’après nos tests, elle frôle les 2600 nits contre 1700 nits pour le Honor. Autrement dit, il est beaucoup plus lisible en plein soleil.

La colorimétrie est néanmoins à l’avenant sur les deux mobiles, avec des couleurs très justes et une bonne couverture du gamut DCI-P3. Si l’on rentre dans les détails, c’est néanmoins toujours le Pixel qui tire son épingle du jeu.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

L’IA en avance chez Google

Google a déjà pris une certaine avance en matière d’intelligence artificielle. Pas étonnant : l’entreprise conçoit à la fois Android, le système d’exploitation, et également Gemini, désormais utilisé comme assistant vocal par défaut sur les smartphones compatibles.

Naturellement, l’expérience et l’usage de l’IA est comme une évidence sur le Pixel 9 Pro XL. Même si, concrètement, le Honor Magic 7 Pro ne démérite pas et offre peu ou prou les mêmes fonctionnalités. D’ailleurs, le Magic Portal, accessible par un glissé depuis le bord droit de l’écran, donne accès à toutes les fonctions indispensables.

MagicOS, la surcouche du smartphone Honor, tire d’ailleurs parti de l’encoche de l’écran avec une fonction directement inspirée de la Dynamic Island des iPhone récents. On obtient ainsi un aperçu pratique sur différentes informations contextuelles, comme la musique en cours de lecture par exemple.

Côté mises à jour, en revanche, Google sort du lot avec sept ans de mises à jour garanties. Chez Honor, on n’en proposera que cinq.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Magic fait des merveilles en performances

On le sait : Google ne cherche jamais les performances brutes avec ses smartphones. Aussi la puce Tensor G4 du Pixel 9 Pro XL propose juste ce qu’il faut pour offrir une expérience à la fluidité impeccable. Le jeu est évidemment possible, mais la puce Snapdragon 8 Elite du Honor Magic 7 Pro est bien mieux équipée pour les propulser dans de meilleures conditions.

En clair, si ce sont les performances qui mettent des étoiles dans vos yeux, c’est bien vers le Honor Magic 7 Pro qu’il faut vous tourner.

D’excellents smartphones pour la photo

Les deux concurrents du jour partagent une configuration à trois modules, mais le Honor Magic 7 Pro voit plus grand grâce à une résolution très supérieure. Ça change tout ?

Honor Magic 7 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.4-2.0, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Téléobjectif 3x : 200 Mpx, f/2.6 ;

Selfie : 50 Mpx, f/2.0.

Google Pixel 9 Pro XL :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, ƒ/1.7 ;

Téléobjectif 5x : 48 Mpx, ƒ/2.8, OIS ;

Selfie : 42 Mpx, ƒ/2.2.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Commençons par écrire que nous avons ici affaire à deux smartphones très capables en photo. Google a développé une belle expertise en la matière au fil des années, et Honor s’améliore d’année en année. Clairement, les Magic 7 Pro et Pixel 9 Pro XL proposent des photos très fouillées, au contraste important. Des clichés chaleureux, très agréables à regarder.

Le constat est le même avec l’ultra grand-angle, même si le Honor décroche un peu avec une colorimétrie parfois excentrique. Les bleus, notamment, sont très saturés et créent un décalage avec les photos prises au grand-angle. Le smartphone de Google est plus homogène à ce niveau.

Mode Nuit

Difficile de départager les deux smartphones sur la longue focale. La vérité est que le Honor Magic 7 Pro et Pixel 9 Pro XL sont très à l’aise dans l’exercice. Honor a pour lui la haute résolution de son capteur (200 Mpx), l’autre a son expertise en matière de photographie computationnelle, amenant à une qualité préservée lorsqu’on mobilise le zoom numérique. Les disparités colorimétriques continuent toutefois de s’exprimer ici. Nous vous invitons donc à consulter les tests de chaque smartphone et de visionner plusieurs clichés afin de trouver la patte qui vous plait le plus.

En autonomie, avantage Honor

Si l’endurance de votre smartphone est le critère le plus important pour vous, sachez que le Honor Magic 7 Pro offre une meilleure autonomie que son grand rival. Fort d’une batterie plus conséquente, mais aussi d’une puce plus économe, il propose sans problème deux journées sans avoir à paniquer sur l’état de sa batterie. C’est moins vrai pour le Pixel, même s’il n’est clairement pas mauvais élève.

Le smartphone de Honor est également le plus rapide à se recharger. Grâce à un chargeur 100W, on peut refaire le plein en 33 minutes à peine. Comptez plutôt une heure pour le Pixel 9 Pro XL.

Honor Magic 7 Pro ou Google Pixel 9 Pro XL : lequel choisir ?

Le duel est très serré, et les deux smartphones jouent clairement du coude à coude. Le choix final vous appartient, et il s’agira surtout de savoir si vous avez besoin d’un smartphone plus performant et endurant, ou d’un écran plus lumineux, et d’un logiciel mis à jour plus longtemps.

À prix (à peu près) équivalent, nous aurions du mal à trancher en faveur de l’un ou de l’autre. Nous ne pouvons que vous inviter à plonger dans nos tests détaillés et à vous rendre en boutique pour les prendre en main avant d’arrêter votre choix. Une chose est sûre en revanche : vous ne pourrez pas vous tromper.