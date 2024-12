Google Pixel 9 Pro XL vs iPhone 15 Pro Max : comment choisir le meilleur smartphone haut de gamme ?

C’est l’heure des duels de titans ! Maintenant que Google a sorti l’artillerie lourde avec son Pixel 9 Pro XL, voyons comment il se compare aux ténors du marché en 2024. Le premier à passer sur le gril n’est autre que l’inébranlable iPhone 15 Pro Max.

Deux poids lourds, que nos équipes ont extrêmement bien reçu. Le Google Pixel 9 Pro XL est disponible à partir de 1199 € (noté 8/10) et l’iPhone 15 Pro Max à partir de 1479 € (noté 8/10). Certes, ce dernier est désormais supplanté par l’iPhone 16 Pro Max, mais il reste tout de même tout à fait recommandable. Entre ces deux poids lourds du marché, quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans notre comparatif.

Les fiches techniques des Google Pixel 9 Pro XL et iPhone 15 Pro Max

Modèle Google Pixel 9 Pro XL Apple iPhone 15 Pro Max Dimensions 76,6 mm x 162,8 mm x 8,5 mm 159,9 mm x 76,7 mm x 8,3 mm Interface constructeur Android Stock N/C Taille de l’écran 6,8 pouces 6,7 pouces Définition 2992 x 1344 pixels 2796 x 1290 pixels Densité de pixels 487 ppp 460 ppp Technologie OLED OLED SoC Google Tensor G4 Apple A17 Pro Puce graphique Mali-G715 Apple GPU Stockage interne 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1024 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1000 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 48 Mp

Capteur 3 : 48 Mp Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 42 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 4K Wi-fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Non Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5060 mAh N/C Poids 221 g 221 g Couleurs Noir, Blanc, Gris Noir, Blanc, Bleu, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Le clash des titans !

On ne vous l’apprendra pas : nous avons ici affaire à des poids lourds. Deux très grands smartphones pesant 221 grammes chacun, et qui embarquent un écran géant de 6,8 (Pixel 9 Pro XL) et 6,7 pouces (iPhone 15 Pro Max). Autant dire que les petites mains ne se sentiront pas forcément très à l’aise en utilisant ces deux appareils ultra haut de gamme.

Leurs dimensions sont très semblables. Le dernier-né de Google est très légèrement plus grand que l’iPhone, mais ce dernier est à peine plus fin avec 8,3 mm contre 8,5 mm. La grosse différence se fera sur les matériaux. Le Pixel est fabriqué en aluminium, avec un dos en verre, quand l’iPhone dernier cri mise sur le titane pour ses tranches.

Dans les deux cas, l’écran est solidement protégé par un verre de dernière génération, et les deux mobiles profitent d’une certification IP68 garantissant une très bonne résistance en cas de chute ou d’immersion. Précisons néanmoins qu’Apple certifie ses smartphones jusqu’à 6 mètres d’immersion, contre 1,5 mètre pour Google.

Enfin, cela se voit comme le nez au milieu de la figure : la disposition des appareils photo varie du tout au tout entre les deux rivaux. On aime particulièrement la camera bar du Pixel 9 Pro XL, qui souffle un petit vent de fraîcheur dans un marché où tous les smartphones tendent à se ressembler.

Google Pixel 9 Pro XL Apple iPhone 15 Pro Max

Des écrans qui se valent (à peu près)

Nos deux challengers du jour sont bien entendu équipés de dalles OLED proposant une fréquence dynamique pouvant atteindre 120 Hz pour plus de fluidité. Côté définition, attention à ne pas se faire tromper par Google qui met en avant la possibilité d’opter pour une résolution WQHD+. Par défaut, le smartphone est lancé avec une définition 1080p, rendant alors l’écran de l’iPhone 15 Pro Max mieux défini, avec sa densité de pixels de 460 ppp.

En termes de luminosité, en revanche, le Pixel 9 Pro XL prend l’ascendant sur son concurrent avec un pic relevé à plus de 2500 nits, contre 2200 pour l’iPhone. À ce niveau de luminosité, on ne remarque plus forcément la différence à l’œil nu. Mais, ça se prend !

Pour la colorimétrie, les deux smartphones se valent, avec une couverture étonnamment partielle du gamut DCI-P3, entre 77% (Pixel 9 Pro XL) et 96% (iPhone 15 Pro Max) et une température des couleurs située à 6388K pour le premier et 6279K pour le second (en désactivant le mode TrueTone, ce que personne ne fait — pas vrai ?).

Google Pixel 9 Pro XL Apple iPhone 15 Pro Max

Le grand écart de l’IA

Au jour où sont écrites ces lignes, il n’y a même pas débat. Le smartphone qui propose la meilleure intégration (quoique partielle) de l’intelligence artificielle est sans conteste le Pixel 9 Pro XL. Adoptant définitivement Gemini comme assistant à tout faire, il est bardé d’options permettant, notamment, de retoucher ses photos en profondeur. Autant de choses auxquelles l’iPhone 15 Pro Max n’a pas accès… et n’aura pas accès avant, au mieux, 2025, quand Apple sortira Apple Intelligence en langue française.

Cela étant, les deux constructeurs proposent une interface absolument fabuleuse, qui ne manque de rien. Ce sont deux philosophies opposées, c’est vrai, mais iOS 17 comme Android 14 représentent ce qu’il se fait de mieux en matière d’interface sur un smartphone. On appréciera le petit plus de l’iPhone qui, avec sa Dynamic Island, rend enfin son encoche utile pour afficher des informations contextuelles.

Dans les deux cas, Apple et Google promettent un suivi logiciel exemplaire. Il est d’environ sept ans sur les iPhone, et de sept ans garantis sur le Pixel 9 Pro XL. Ce sont donc deux excellents smartphones durables.

Google Pixel 9 Pro XL

Une puce A17 Pro imbattable

De la même façon qu’il n’y avait pas débat sur l’interface, il n’y en a pas non plus côté performances. Mais la balance s’inverse ! Ici, c’est le territoire de prédilection d’Apple qui, avec sa puce A17 Pro, écrase littéralement toute concurrence et, surtout, la Tensor G4 du Pixel 9 Pro XL.

À sa décharge, Google admet volontiers ne pas faire la course aux performances. Son dernier modèle est parfaitement fluide, mais montrera, c’est vrai, rapidement ses limites en jeu. Il souffre également d’un thermal throttling important, qui vient réduire les performances dès lors qu’il chauffe (et il chauffe vite). Bref, nos benchmarks le prouvent : si vous recherchez le smartphone le plus rapide, c’est indéniablement vers l’iPhone 15 Pro Max qu’il faut se tourner.

Modèle Google Pixel 9 Pro XL Apple iPhone 15 Pro Max AnTuTu 10 1254197 1523431 AnTuTu CPU 370582 374317 AnTuTu GPU 449988 523543 AnTuTu MEM 209672 286364 AnTuTu UX 223955 339207 PC Mark 3.0 12690 N/C 3DMark Wild Life Extreme 2599 3776 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 16 FPS 23 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 72 / 44 FPS 53 / 43 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 87 / 76 FPS 56 / 100 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 256 FPS 60 / 209 FPS Geekbench 6 Single-core 1984 2960 Geekbench 6 Multi-core 4800 7556 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 6628 27368

Deux excellents photophones

Google Pixel 9 Pro XL :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, ƒ/1.7 ;

Téléobjectif 5x : 48 Mpx, ƒ/2.8, OIS ;

Selfie : 42 Mpx, ƒ/2.2.

iPhone 15 Pro Max :

Grand-angle : 48 Mpx, ƒ/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 5x : 12 Mpx, ƒ/2.8 ;

Selfie : 12 Mpx, ƒ/1.9, OIS.

Google Pixel 9 Pro XL

Forcément, en photographie, on touche ici les meilleurs smartphones pour la photo. Que ce soit chez Apple ou Google, la qualité est au rendez-vous, et en toute circonstance. Les photos prises au grand-angle regorgent de détails. Tous les éléments présents à l’image sont parfaitement mis en valeur. Il faut toutefois noter que Google opte pour un traitement numérique peut-être un peu plus prononcé que son rival. Il se dégage des clichés du Pixel 9 Pro XL beaucoup de chaleur — ce qui n’est pas pour nous déplaire en cette rentrée !

iPhone 15 Pro Max nuit Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max

Avec le module secondaire, l’ultra grand-angle, l’écart se creuse en faveur du Pixel 9 Pro. La raison est toute trouvée : le capteur est bien mieux défini que celui de l’iPhone 15 Pro Max. Avec 48 mégapixels, il offre une image à la résolution quatre fois supérieure à son concurrent, tout en gardant ce côté chaleureux qui fait le charme des clichés Pixel. Maintenant, loin de nous l’idée de dire que les photos prises à l’iPhone sont honteuses. Loin de là. Malgré la modestie de sa proposition technique, le 15 Pro Max propose des clichés très agréables à l’œil.

Mode Nuit

Mode Nuit

iPhone 15 Pro Max nuit Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6) Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6) Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6)

Enfin, côté téléobjectif, Google conserve son avantage une nouvelle fois grâce à la haute définition de son capteur (48 Mpx, contre 12 Mpx sur l’iPhone). Avec un zoom 5x, le niveau de détail est absolument renversant, et le reste même jusqu’à 20x environ (au-delà, c’est plus compliqué). L’iPhone, lui, n’aime pas beaucoup les zooms numériques. Dès que l’on sort de la focale de 120 mm permise par son téléobjectif 5x, le niveau de détails s’effondre pour laisser place à de grossiers pixels. L’avantage d’un capteur mieux défini !

iPhone 15 Pro Max nuit X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max.

On l’a dit : les deux smartphones sont d’excellents photographes. Mais le Google Pixel 9 Pro XL remporte selon nous les suffrages grâce à une plus grande polyvalence sur les longues focales, et un trio de capteurs mieux définis dans l’ensemble. On apprécie également le rendu chaleureux des clichés qui, certes, manque un peu de justesse aux entournures, mais donne un supplément d’âme à chaque photographie.

De vrais marathoniens

Les Pixel 9 Pro XL et iPhone 15 Pro Max sont très bien équipés et peuvent tenir plus d’une journée sur une seule charge. Nous n’avons pas pu passer l’iPhone à notre test automatisé habituel sous ViSer, mais notre expérience avec le produit nous permet d’attester qu’il dispose d’une autonomie au moins égale, sinon supérieure, au Google Pixel 9 Pro XL (13h50 sur le test ViSer). Dans les deux cas, pas d’inquiétude, il vous restera du jus en fin de journée !

Pour la recharge, les deux smartphones jouent du coude à coude, avec environ 1h20 pour être rechargés pleinement. Même si, techniquement, le Pixel 9 Pro XL autorise une recharge plus rapide grâce au chargeur officiel de 37W.

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro XL ou iPhone 15 Pro Max : lequel choisir ?

On va couper court : à l’heure où sont écrites ces lignes, il serait presque idiot d’opter pour un iPhone 15 Pro Max. Parce que le Pixel 9 Pro est meilleur ? Pas nécessairement dans tous les cas de figure. Mais tout simplement parce qu’Apple vient d’annoncer l’iPhone 16 Pro Max, et que les cartes sont rebattues.

Le Google Pixel 9 Pro XL remporte selon nous tous les suffrages dans ce comparatif. Même s’il est loin d’être aussi performant que l’iPhone 15 Pro Max, il remporte la palme dans toutes les autres catégories testées ici. Un smartphone d’exception, qui a par ailleurs l’avantage d’être vendu 300€ moins cher.