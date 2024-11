Google Pixel 9 Pro XL vs Google Pixel 8 Pro : quel smartphone Google Pixel haut de gamme choisir ?

Le rythme des sorties des smartphones étant ce qu’il est, les Google Pixel 9 ont remplacé les Pixel 8 ! Vous vous demandez quelles sont les nouveautés, et avez besoin d’aide pour choisir le bon modèle pour vos besoins ? Suivez le guide !

Ne vous laissez pas berner par ce changement de nomenclature : le Pixel 9 Pro XL est bien le successeur du Pixel 8 Pro. Le dernier modèle gagne une particule supplémentaire, uniquement pour faire de la place à un Pixel 9 Pro, plus compact, mais partageant la même fiche technique. Alors, comment se débrouille ce nouveau smartphone chaleureusement accueilli dans nos colonnes par rapport au Pixel 8 Pro ? Découvrez notre comparatif pour déterminer quel est le meilleur smartphone.

Le premier est disponible à partir de 1199 euros tandis que le second peut aujourd’hui se trouver autour des 750 euros.

Les fiches techniques des Google Pixel 9 Pro XL et Google Pixel 8 Pro

Modèle Google Pixel 9 Pro XL Google Pixel 8 Pro Dimensions 76,6 mm x 162,8 mm x 8,5 mm 76,5 mm x 162,6 mm x 8,8 mm Interface constructeur Android Stock Android Stock Taille de l’écran 6,8 pouces 6,7 pouces Définition 2992 x 1344 pixels 2992 x 1344 pixels Densité de pixels 487 ppp 489 ppp Technologie OLED OLED SoC Google Tensor G4 Google Tensor G3 Puce graphique Mali-G715 Immortalis-G715s MC10 Stockage interne 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1024 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 48 Mp

Capteur 3 : 48 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 48 Mp

Capteur 3 : 48 Mp Capteur photo frontal 42 Mp 10,5 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5060 mAh 5050 mAh Poids 221 g 213 g Couleurs Noir, Blanc, Gris Noir, Blanc, Bleu Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un design toujours à part

On ne s’en cache pas : chez Frandroid, on adore le design des Google Pixel. Très à part, notamment grâce à leur placement si particulier des appareils photo au sein d’une « camera bar », ils sont remarquables en un coup d’œil.

Le Pixel 9 Pro XL revoit légèrement sa copie, sans se défaire de ce bel héritage. Le smartphone est proposé avec des formes plus anguleuses que son aîné (qui était assez arrondi). Petit détail qui change tout : si la camera bar est toujours placée à l’horizontale, elle n’est plus présentée sous la forme d’un bandeau occupant tout l’espace disponible.

Le nouveau modèle est aussi un peu plus lourd que son aîné (221g contre 213 g), ce qui devrait à peine se ressentir à l’usage. Heureusement, les dimensions sont quasiment les mêmes. Et c’est tant mieux : c’est déjà un beau bébé.

Côté durabilité et résistance, pas d’inquiétude à avoir. Les deux sont certifiés IP68 et profitent d’un verre Gorilla Glass Victus 2.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Google Pixel 8 Pro // Source : Frandroid

D’excellents écrans !

Les deux smartphones profitent d’une dalle OLED cadencée à 120 Hz et pouvant opter pour une définition QHD+. Attention, par défaut, c’est bien le Full HD qui est sélectionné. Libre à vous d’opter pour ce mode afin de bénéficier d’un afficheur encore plus net (au détriment de la batterie, s’entend).

Le Pixel 9 Pro XL a l’avantage d’être (beaucoup) plus lumineux que son devancier, avec un relevé à plus de 2500 nits à l’aide de notre sonde, contre 1777 nits sur le Pixel 8 pro. C’est là la promesse d’une meilleure lisibilité en extérieur, qui peut avoir son intérêt pour certaines personnes.

Côté couleurs, on joue à armes égales en termes de couverture colorimétrie et justesse du point blanc. Les Google Pixel sont superbement calibrés d’usine, et on a rarement à se préoccuper de ce genre de détails.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un OS tourné vers l’avenir

C’est l’évidence même : les Pixel 9 Pro XL et Pixel 8 Pro tournent sous la même version d’Android et profiteront tous les deux d’un support logiciel généreux, annoncé à sept ans par le constructeur. Naturellement, celui du Pixel 8 Pro s’arrêtera donc un an avant celui du dernier modèle. Ce sont donc deux smartphones très durables.

Les deux modèles proposent une expérience Android Stock impeccable, faisant logiquement la part belle aux applications et services Google. Gemini, l’intelligence artificielle de la marque, est intégrée au cœur même de l’expérience, et cela ne risque pas de s’arranger. Autant dire que si vous recherchez un smartphone dédié à la protection de vos données personnelles, vous ne frappez pas à la bonne porte. En revanche, si l’IA est un domaine qui vous branche, Google est actuellement en tête de son intégration sur les smartphones avec Samsung.

Les deux smartphones proposent peu ou prou les mêmes fonctionnalités de retouche photo avancées et de traduction automatique par intelligence artificielle, et recevront régulièrement des nouveautés grâce aux fameux Feature Drops de Google.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un Pixel 9 Pro logiquement plus performant

Google n’a jamais fait la course aux performances, c’est un fait. Si ses smartphones restent très à l’aise dans les scénarios d’usage les plus classiques, ils manquent de compétitivité avec leurs homologues qui tournent sur une plateforme Snapdragon de dernière génération (surtout côté GPU).

La loi de Moore étant ce qu’elle est, il est tout naturel que le Pixel 9 Pro XL avec sa puce Tensor G4 soit plus performant que la Tensor G3 du Pixel 8 Pro. Dans les différents benchmarks que nous utilisons dans nos tests, il apparaît que le dernier modèle est en moyenne 30% plus rapide que son aîné sur les mêmes tâches.

Modèle Google Pixel 9 Pro XL Google Pixel 8 Pro AnTuTu 10 1254197 947445 AnTuTu CPU 370582 272365 AnTuTu GPU 449988 370060 AnTuTu MEM 209672 135611 AnTuTu UX 223955 169409 PC Mark 3.0 12690 11231 3DMark Wild Life Extreme 2599 2241 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 16 FPS 13 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 72 / 44 FPS 61 / 37 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 87 / 76 FPS 72 / 76 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 256 FPS 118 / 149 FPS Geekbench 6 Single-core 1984 N/C Geekbench 6 Multi-core 4800 N/C Geekbench 6 Compute (Vulkan) 6628 N/C

Deux formidables photophones

Vous allez le voir, les différences techniques entre les appareils photo des deux smartphones sont plutôt maigres. On retient essentiellement un objectif plus lumineux sur l’ultra grand-angle, et un capteur à selfies qui fait un bond en avant sur le nouveau modèle.

Google Pixel 9 Pro XL

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, f/1.7, mode macro ;

Téléobjetif 5x : 48 Mpx, f/2.8, OIS ;

Selfie : 42 Mpx, f/2.2.

Google Pixel 8 Pro

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, f/2.0, mode macro ;

Téléobjectif 5x : 48 Mpx, f/2.8, OIS ;

Selfie : 10,5 Mpx, f/2.2.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Vous ne serez pas particulièrement surpris en découvrant que les deux smartphones offrent un rendu visuel très proche, sinon identique. Google a trouvé son truc en matière de traitement numérique, et propose des clichés toujours très chaleureux et contrastés, qui ont toujours un petit supplément d’âme par rapport à la concurrence, sans jamais en faire trop.

Pixel 8 Pro Grand angle Pixel 8 Pro Grand angle Pixel 8 Pro Grand angle Téléobjectif Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro

À l’ultrawide, si le gain de luminosité est appréciable pour aider en basse lumière et réduire le bruit, l’apport reste difficile à apprécier sur l’écran d’un smartphone et sans s’attarder sur les infimes détails des photographies. Le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 8 Pro sont tous deux très capables dans l’exercice de la courte focale, et l’unique promesse d’un objectif à f/1.7 ne devrait pas forcément guider votre décision d’achat.

Mode Nuit

Ultra grand angle Pixel 8 Pro (5) Ultra grand angle Pixel 8 Pro (5) Ultra grand angle Pixel 8 Pro (5)

Enfin, si progrès il y a sur le téléobjectif, il est à trouver dans l’action des algorithmes qui, sur le dernier modèle, paraissent peut-être plus à l’aise pour récupérer des détails perdus lorsqu’on utilise le zoom numérique (jusqu’à 30x). Reste que pour un usage quotidien, les deux propositions se valent, d’après nous.

Téléobjectif Google Pixel 8 Pro Téléobjectif Google Pixel 8 Pro Téléobjectif X30 Google Pixel 8 Pro Téléobjectif Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro

Vous l’aurez compris : les deux smartphones sont redoutables en photo. Ils manquent peut-être un peu de personnalisation pour les photographes avertis. Mais pour celles et ceux qui recherchent avant tout un smartphone capable de prendre une bonne photo systématiquement, ce sont là deux modèles parfaitement adaptés

Une légère amélioration de l’autonomie

Les Pixel ne sont pas les smartphones les plus endurants du marché, mais ils se débrouillent. Les utilisateurs et utilisatrices les plus prudents pourront espérer tenir un jour et demi sur batterie, ce qui n’est pas si mal.

D’après nos tests automatisés avec le logiciel ViSer, le Pixel 9 Pro XL a une petite avance sur son grand frère et s’en tire avec 13h50 contre une heure de moins pour le Pixel 8 Pro. Ça se prend !

Concernant la recharge, même si Google annonce une compatibilité avec les chargeurs jusqu’à 37W, il faudra toujours compter environ 1h20 pour recharger pleinement son Pixel 9 Pro XL. C’est à peine mieux que le Pixel 8 Pro, qui demandait environ 1h30 pour passer de 0 à 100%.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Google Pixel 9 Pro XL ou Pixel 8 Pro : lequel choisir ?

Les Pixel 8 Pro et Pixel 9 Pro XL sont deux smartphones aux propositions techniques très proches. D’autant que le Pixel 8 Pro avait déjà l’avantage d’être « IA Ready ». Reste que le nouveau modèle est particulièrement séduisant, avec son design très réussi et son superbe écran à la luminosité très généreuse.

En photo, s’ils sont aussi à l’aise l’un que l’autre, on pourra être tentés de préférer celui qui offre la meilleure définition avec son capteur selfie, si vous êtes du genre à passer beaucoup d’appels en visio.

Enfin, il faut rappeler que les performances du Pixel 9 Pro XL sont largement supérieures à celles de son aîné, et que cela peut faire une vraie différence pour les power users. Maintenant, de là à justifier un écart d’un peu plus de 300€ sur le ticket de caisse, à vous d’arbitrer si le jeu en vaut la chandelle !